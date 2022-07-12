德国洪水灾区一年后什么样？

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2021年夏天，德国的阿尔河谷遭受了毁灭性的洪水。 一年后，许多居民仍在为重建他们的生活而挣扎。
為了應對新一波奧密克戎疫情，澳門即日起禁止居民非必要的出行，更在相隔兩年後，再次封閉所有賭場。外界視之為「半禁足」和「封城」，這些嚴厲手段，能否令曾是防疫模範生的澳門成功「清零」？
中國河南村鎮銀行維權事件，過去幾日因流血衝突受國際高度關注。中國獨立學者吳強認為，當地儲戶面對便衣人士的「非正式鎮壓」暴力，顯現中國「維穩」概念制度化後，當局慣用的「守土有責」模式，即把所有問題留在地方解決，盡力避免上升到中央。
日前美國國家航空航天局（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受訪問時表示，對中國的太空計劃感到擔憂，同時警告各國要提防中國佔領月球。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，指美方「罔顧事實、信口開河」。
在中美競逐態勢下，美國副總統哈里斯宣佈將在基里巴斯和湯加各增設使館，更首度任命一名美國對太平洋島國論壇的特使。美方動作頻頻，目的被認為是為了對抗中國在該區域逐漸增長的影響力。
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