 德国洪水灾区一年后什么样？ | 德国新闻 | DW | 13.07.2022

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德国洪水灾区一年后什么样？

2021年夏天，德国的阿尔河谷遭受了毁灭性的洪水。 一年后，许多居民仍在为重建他们的生活而挣扎。

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