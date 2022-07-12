德国洪水灾区一年后什么样？

抗衡中國 美國將「大幅深化」太平洋島國關係

在中美競逐態勢下，美國副總統哈里斯宣佈將在基里巴斯和湯加各增設使館，更首度任命一名美國對太平洋島國論壇的特使。美方動作頻頻，目的被認為是為了對抗中國在該區域逐漸增長的影響力。