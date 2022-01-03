德国法院： 新冠“停摆”期间零售商可获减租

（德国之声中文网）根据位于卡尔斯鲁厄的联邦法院 (BGH) 的一项裁定，因新冠疫情导致政府采取"停摆"措施，零售商可申请降低租金，但必须是个案处理，澄清官方下令关店造成的经济后果。该法院就纺织品经销商 Kik 和其在开姆尼茨（ Chemnitz ）附近一家商店的出租方之间的法律纠纷做出这一裁决。

2020 年 3 月，萨克森州政府因新冠疫情下令关闭几乎所有商店。 4 月份，Kik未为这家商店支付租金。就此，作为房主的物业管理公司提讼。开姆尼茨地区法院判决 Kik必须支付当月全部租金 7854 欧元。经上诉，德累斯顿高等地区法院裁决金额减半。

联邦法院要求个案处理

该法院认定，由于出现了租户和房东都无法预见的对商业基础的干扰，不能只由某一方承担其后果。 Kik 和物业管理公司都对这一判决不服，遂上诉联邦法院。

卡尔斯鲁厄主审法官多泽（ Hans-Joachim Dose ）解释称，必须考虑关店后发生的具体经济影响，例如，销售额下降幅度多大、零售商可采取哪些措施应对，是否从政府资助或公司保险中得到补偿；另一方面，须考虑房主利益。

这样，德累斯顿地方高等法院必须再次审理该案。目前，德国各地法院有不少类似诉讼案。2020年末至2021 年初，立法机构出台相关法律，确认停摆措施可致经济活动受扰，从而构成减租理由。联邦法院今天明确表示，对此，不存在普遍适用的计算公式。

（德新社）

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