 德国法院： 新冠“停摆”期间零售商可获减租 | 经济纵横 | DW | 16.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德国法院： 新冠“停摆”期间零售商可获减租

德国联邦法院周三（1月12日）裁决，商业租户有权因受到“停摆”措施影响而申请调整租金，但必须依据个案具体状况处理。

Symbolbild Deutschland Köln Lockdown Coronakrise

（德国之声中文网）根据位于卡尔斯鲁厄的联邦法院 (BGH) 的一项裁定，因新冠疫情导致政府采取"停摆"措施，零售商可申请降低租金，但必须是个案处理，澄清官方下令关店造成的经济后果。该法院就纺织品经销商 Kik 和其在开姆尼茨（ Chemnitz ）附近一家商店的出租方之间的法律纠纷做出这一裁决。

2020 年 3 月，萨克森州政府因新冠疫情下令关闭几乎所有商店。 4 月份，Kik未为这家商店支付租金。就此，作为房主的物业管理公司提讼。开姆尼茨地区法院判决 Kik必须支付当月全部租金 7854 欧元。经上诉，德累斯顿高等地区法院裁决金额减半。

Deutschland | Coronavirus Lockdown - Bundesgerichtshof

联邦法院要求个案处理

该法院认定，由于出现了租户和房东都无法预见的对商业基础的干扰，不能只由某一方承担其后果。 Kik 和物业管理公司都对这一判决不服，遂上诉联邦法院。

卡尔斯鲁厄主审法官多泽（ Hans-Joachim Dose ）解释称，必须考虑关店后发生的具体经济影响，例如，销售额下降幅度多大、零售商可采取哪些措施应对，是否从政府资助或公司保险中得到补偿；另一方面，须考虑房主利益。

 这样，德累斯顿地方高等法院必须再次审理该案。目前，德国各地法院有不少类似诉讼案。2020年末至2021 年初，立法机构出台相关法律，确认停摆措施可致经济活动受扰，从而构成减租理由。联邦法院今天明确表示，对此，不存在普遍适用的计算公式。 

（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

靠“全民染疫”实现群体免疫？专家：风险太高

新冠病毒奥密克戎变种具高度传染性，而染疫者病况似乎较轻。尽管如此，专家们仍警告，不能轻视这一变异毒株，因为， “全民染疫”风险太高。  

德国防疫新规：不打加强针 很难下馆子

德国总理与各州州长联席防疫会议1月7日再次召开，颁布了几条和欧洲邻国相比略显“温和”的防疫措施。目前，奥密克戎变种也在德国迅速扩散，疫情数字虽不及荷兰等邻国那般触目惊心，但也在明显走高。  

相关内容

Opponents of restrictions imposed in the Netherlands to contain the spread of COVID-19 protest despite a ban by local authorities, in Amsterdam, Netherlands, January 2, 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw

抗议“停摆” 阿姆斯特丹万人非法示威 03.01.2022

荷兰最大城市日前（1月2日）发生未经批准的大规模示威抗议活动，出现骚乱场面，数名警官受伤，数十人被捕。延续数小时后，冲突场面方告结束。

Defendant Anwar R. (L) has taken off his handcuffs by a justice officer as he arrives in a courtroom of the Higher Regional Court in Koblenz, western Germany, for another trial session on December 2, 2021. - Anwar R. is accused of overseeing the murder of 58 people and the torture of 4,000 others at the Al-Khatib detention centre in Damascus between April 29, 2011 and September 7, 2012. He was put on trial in April 2020 along with another lower-ranking defendant, Eyad al-G., accused of helping to arrest protesters and deliver them to Al-Khatib. Al-Gharib was sentenced to four and a half years in prison in February 2021 for complicity in crimes against humanity, in the first verdict worldwide over torture by Syrian President Bashar al-Assad's government. (Photo by Thomas Frey / POOL / AFP) / GERMAN COURT REQUESTS THAT THE FACE OF THE DEFENDANT MUST BE MADE UNRECOGNISABLE

开先河 德法院判前叙利亚军官危害人类罪 13.01.2022

德国一地方高等法院因危害人类罪，判处一名前叙利亚军官无期徒刑。该审判案开首次在叙利亚境外司法追究该国内战中官方人士罪行先河。

People visit the Volkswagen booth during a media day for the Auto Shanghai show in Shanghai, China April 19, 2021. REUTERS/Aly Song

大众去年在华销量成长为何落后于豪车品牌？ 14.01.2022

宝马集团去年在中国的年度销售量创新高，但大众汽车销量却下滑了14.8%，大众中国区总裁冯思翰认为是受到半导体短缺、新冠疫情和停摆措施影响。专家指出，宝马的采购流程比大众更能灵活应对疫情和芯片短缺带来的冲击。

广告
Indien | Anwendung von Pestiziden

研究：全球农药使用量剧增 对人和自然损害加大

根据周三（1月12日）在柏林公布的名为《2022 农药地图》（ "Pestizidatlas 2022"）的一项研究报告，全球农药使用量自 1990 年以来增长了 80%。，农业区附近水域农药污染尤其严重。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  