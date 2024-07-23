德国法院裁决：联邦政府对空气质量负有责任

德国一家法院要求联邦政府加强其国家空气质量计划，以达到欧洲减少空气污染的目标。 该项裁决对起诉肖尔茨政府的一家环保组织有利。

（德国之声中文网）柏林-勃兰登堡高级行政法院周二（7月23日）裁定，德国联邦政府必须加强其国家空气质量计划，达到欧洲减少空气污染的目标。

该项裁定有利于环保组织"德国环境行动"（DUH），该组织曾起诉总理肖尔茨领导的德国政府。

这项裁决遵循了五月份的一个类似裁决，当时的裁决认为政府需要改进整体气候保护计划。

根据周二的裁决，政府必须加大力度减少空气中的氨、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。不过，政府可以向位于莱比锡的联邦行政法院提起上诉。

德国人更喜欢国产电动汽车

同一天，《商报》研究所发布一项研究结果，发现绝大多数德国人更喜欢国产电动汽车，而不是更便宜的中国车型。

该调查由毕博咨询公司（Bearing Point）委托进行，其结果发现德国消费者总体上更喜欢大众电动汽车，其次是奔驰和宝马。

中国品牌和美国的特斯拉（最近在德国开设了一个大型工厂）在调查结果中远远落后。德国政府正在努力推动爱车的国民转向使用电动汽车。

（德新社、路透社）

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