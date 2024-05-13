德国法院维持选项党“疑似”极端组织认定

德国明斯特高级法院驳回了德国选项党（AfD）对其被列为极右极端组织“嫌疑犯”的上诉。这一身份的认定使德国联邦宪法保卫局更容易调查和监视选项党成员或从该组织内部招募线人。

（德国之声中文网）德国西部地区一家州高级法院周一（5月13日）驳回了德国选项党（AfD）对其被列为极右极端组织“嫌疑犯”的上诉。

位于明斯特的这家法院的法官说，这一认定是适当的，没有违反宪法或欧洲法律。

“法院认为，。”裁决书写道，“有理由怀疑该党至少有一部分人希望给予有移民背景的德国公民二等公民的地位。”

选项党批评了这一裁决，称诉讼程序缺乏“对事实的充分澄清”。该党表示“当然”会再次提出上诉。

该判决意味着什么？

“疑似”极端组织这一身份的认定使负责国内情报的德国联邦宪法保卫局（BfV）更容易调查和监视选项党成员或从该组织内部招募线人。

德国之声记者西蒙·扬（Simon Young）在明斯特报道时说，法院将这个身份认定比作“烟雾警报器”，意思是如果房子里的警报器响了，警察就会破门而入查看是否发生了火灾。

德国联邦内政部长费舍尔（Nancy Faeser）对这一裁决表示欢迎。她说：“今天的裁决表明，我们是一个防御性的民主国家。”

选项党于2022年向西部城市科隆的地方法院对“疑似”极端组织认定提出质疑，但未获成功。该党仍有机会在联邦一级的高级法院对这一裁决提出上诉。

选项党在德国有多受欢迎？

在萨克森州等即将于今年晚些时候举行选举的东部几个州，选项党在民意调查中名列前茅。由于对肖尔茨（Olaf Scholz）总理的左翼执政联盟不满情绪高涨，该党在全国范围内的民调结果中也在20%左右支持率。

不过，选项党在一些大城市和德国西部地区不太受欢迎。

该党越来越多地受到政府机构的审查，因为有人指控它替俄罗斯和中国从事间谍活动。

德国之声记者西蒙·扬说：“法院的这一决定是否会削弱该党的（受欢迎程度），或者像有些人所说的那样，它甚至可能会让这个极右翼政党的一些支持者更加胆大妄为，尚有待观察。”

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（法新社、美联社、德新社、路透社）

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