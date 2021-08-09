（德国之声中文网）德国实行义务教育，学龄儿童必须接受小学教育，中学教育则有多种形式，可供学生选择。原则上讲，家长可以自由决定送孩子去哪里上学，但也需要遵守相关的规定。

学校教育属于联邦州的法律管辖范畴，因此，不同的州对于入学也有不同的规定。总体而言，在小学入学问题上，各联邦州都推行就近入学的原则，家长如果希望将孩子送往所辖学区之外入学，必须提出合理的理由，但基本不会受到校方阻碍。

就近入学是绝大多数家长的首选

小学的选择

公立小学都有固定的学区，学区内的孩童都会自动被该校录取。但在特定情况下，家长也可为孩子选择其他学校：比如家长为孩子选择了私立学校，因为私立学校数量较少，所以并不适用就近入学的原则。

如果家长想把孩子送入学区之外的其他公立小学，则需向当地教育局提出书面申请。转学的理由可以有很多种，但切记学校教学质量的优劣并不会被教育部门所认可。

会被教育部门认可的转学理由主要有，父母工作地点同指定学校相距过远，接送孩子有困难，此外如果指定学校为半日制学校，而父母从事全职工作，则父母也可以选择一所学区外的全日制学校。

德国小学的百年历史 小学生平等就学 在德国教育史上，这还是新生事物：过去是有特权的学生跟着家庭教师上课，贫穷学生要去人满为患的大众学校；如今是——我们说的是1919年——大家一起读书。当时的八年制小学（Grundschule，又称Volksschule）是在魏玛宪法的基础上创立的，今年是诞生100周年。

德国小学的百年历史 穿着制服上课 1933年，纳粹意识形态进入了课堂：这张1939年的照片上，几乎所有男生都穿着希特勒青年团（Hitlerjugend）制服，墙上挂的是纳粹借以宣扬民族主义的莱比锡战役纪念碑的图片。1942年起，犹太学生被退学，——接下来时常要面对的是被送往集中营和死亡。

德国小学的百年历史 大家一起来喝汤 这是柏林一所小学的就餐时间。二战后，日常生活缓慢恢复正常，孩子们终于可以恢复上学。由于食品缺乏，许多家庭都依靠公共的食物分发。随着联邦德国的成立，由小学、中学和高中组成的原先的教育体系重新引入。

德国小学的百年历史 跟镰刀斧头一起上课 随着民主德国的成立，东德的教育体系也发生了变化。六、七岁的孩童一律进入POS小学，覆盖1到10年级。教学大纲和课本在全东德是统一的，并带有意识形态色彩。而在联邦德国，教育直到今天都是各联邦州的事务，所以从不来梅到巴伐利亚颇有不同。

德国小学的百年历史 不分年级的课堂 这是1960年巴伐利亚州的一所村庄小学：战后一些年里，在农村，许多学生还是在只有一间课堂的小学读书。对老师来说是不小的挑战：他得同时照顾8个年级的学生。

德国小学的百年历史 小学改名 1960年代中期，在教改框架下，八年制小学取消，改为四年制小学，之后是不同类型的中学——职业预科、实科中学、文理中学。这一系统存在至今。

德国小学的百年历史 课堂上的希腊文 1960年代也有一些所谓“客籍劳工”从南欧、土耳其来到德国，他们的孩子也一起来了，并且不会说德语。这对学校体系来说带来挑战：于是，一家矿山公司Klöckner资助聘请了一位希腊语老师，教孩子们读写，——这些孩子们很幸运。

德国小学的百年历史 德国教学大纲、俄罗斯饭菜 这是1980年，东德新勃兰登堡一所学校的学生正在包“俄罗斯饺子”（Pelmeni），这是俄罗斯传统食物。在东德，学生们下午可以继续待在学校参加活动，这很早就成为教育体系的一部分。西德则不同，根据地域，到现在仍有约三分之一的学生中午就回家了。

德国小学的百年历史 让身心障碍学生进入普通学校 近些年来新的举措是，让有身心障碍的同学一起进入普通学校学习。这是根据联合国的相关公约。不过，许多地方还缺少相应的专业教育师资，因此，一些父母还是选择把身心障碍的孩子送到专门的学校。

德国小学的百年历史 课堂数字化 这是波茨坦一所小学，孩子们用电子设备拍摄一帧帧的照片，然后把它们快放制成视频。小学里的数字化也引发争议。一些人认为应当把电子设备排除在校园之外，一些人认为这些是有意义的补充。

德国小学的百年历史 师资不足 如今小学面临的一大问题是师资不足。据估计到2025年，大概少26000多名老师。原因之一是：相对于其它学校形式，小学老师报酬较低。所以，选读小学教育专业的吸引力不大。而其它人想转到这个行业又缺乏相应的资质。

德国小学的百年历史 德国小学很不错 尽管如此：根据德国家长理事会的一项调查，大部分父母都对孩子们的小学表示满意。在学业成绩上，德国小学也不错，虽然不是顶尖，但处于上游。 作者: Stephanie Höppner



德国不存在对学校的评级制度，公立小学的师资配备以及教学质量大同小异，因此大多数情况下，德国父母还是更愿意将孩子送入住家附近的学区小学。毕竟上学路途短，可为孩子和家长省却很多时间，即避免了车马劳顿，也能让孩子有更多玩耍学习的时间。

此外，学区小学里的孩子大都来自附近街区，也方便孩子们的课外活动和社交安排。到了中学阶段，随着孩子们自主活动能力的加强，许多人乘坐公交到相对远的地方就学，有的学校甚至为远地而来的学生补贴交通费。这样，就近入学对中学生不再是一个“基本原则”。

总之，德国也有学区之分和就近入学的做法，尤其在小学阶段，但由于不同学校的优劣之分并不明显，很少有家长会舍近求远，当然也就不会出现热炒学区房的现象。

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