（德国之声中文网）德国实行义务教育，学龄儿童必须接受小学教育，中学教育则有多种形式，可供学生选择。原则上讲，家长可以自由决定送孩子去哪里上学，但也需要遵守相关的规定。
学校教育属于联邦州的法律管辖范畴，因此，不同的州对于入学也有不同的规定。总体而言，在小学入学问题上，各联邦州都推行就近入学的原则，家长如果希望将孩子送往所辖学区之外入学，必须提出合理的理由，但基本不会受到校方阻碍。
就近入学是绝大多数家长的首选
小学的选择
公立小学都有固定的学区，学区内的孩童都会自动被该校录取。但在特定情况下，家长也可为孩子选择其他学校：比如家长为孩子选择了私立学校，因为私立学校数量较少，所以并不适用就近入学的原则。
如果家长想把孩子送入学区之外的其他公立小学，则需向当地教育局提出书面申请。转学的理由可以有很多种，但切记学校教学质量的优劣并不会被教育部门所认可。
会被教育部门认可的转学理由主要有，父母工作地点同指定学校相距过远，接送孩子有困难，此外如果指定学校为半日制学校，而父母从事全职工作，则父母也可以选择一所学区外的全日制学校。
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德国小学的百年历史
小学生平等就学
在德国教育史上，这还是新生事物：过去是有特权的学生跟着家庭教师上课，贫穷学生要去人满为患的大众学校；如今是——我们说的是1919年——大家一起读书。当时的八年制小学（Grundschule，又称Volksschule）是在魏玛宪法的基础上创立的，今年是诞生100周年。
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穿着制服上课
1933年，纳粹意识形态进入了课堂：这张1939年的照片上，几乎所有男生都穿着希特勒青年团（Hitlerjugend）制服，墙上挂的是纳粹借以宣扬民族主义的莱比锡战役纪念碑的图片。1942年起，犹太学生被退学，——接下来时常要面对的是被送往集中营和死亡。
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大家一起来喝汤
这是柏林一所小学的就餐时间。二战后，日常生活缓慢恢复正常，孩子们终于可以恢复上学。由于食品缺乏，许多家庭都依靠公共的食物分发。随着联邦德国的成立，由小学、中学和高中组成的原先的教育体系重新引入。
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跟镰刀斧头一起上课
随着民主德国的成立，东德的教育体系也发生了变化。六、七岁的孩童一律进入POS小学，覆盖1到10年级。教学大纲和课本在全东德是统一的，并带有意识形态色彩。而在联邦德国，教育直到今天都是各联邦州的事务，所以从不来梅到巴伐利亚颇有不同。
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不分年级的课堂
这是1960年巴伐利亚州的一所村庄小学：战后一些年里，在农村，许多学生还是在只有一间课堂的小学读书。对老师来说是不小的挑战：他得同时照顾8个年级的学生。
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小学改名
1960年代中期，在教改框架下，八年制小学取消，改为四年制小学，之后是不同类型的中学——职业预科、实科中学、文理中学。这一系统存在至今。
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课堂上的希腊文
1960年代也有一些所谓“客籍劳工”从南欧、土耳其来到德国，他们的孩子也一起来了，并且不会说德语。这对学校体系来说带来挑战：于是，一家矿山公司Klöckner资助聘请了一位希腊语老师，教孩子们读写，——这些孩子们很幸运。
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德国教学大纲、俄罗斯饭菜
这是1980年，东德新勃兰登堡一所学校的学生正在包“俄罗斯饺子”（Pelmeni），这是俄罗斯传统食物。在东德，学生们下午可以继续待在学校参加活动，这很早就成为教育体系的一部分。西德则不同，根据地域，到现在仍有约三分之一的学生中午就回家了。
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让身心障碍学生进入普通学校
近些年来新的举措是，让有身心障碍的同学一起进入普通学校学习。这是根据联合国的相关公约。不过，许多地方还缺少相应的专业教育师资，因此，一些父母还是选择把身心障碍的孩子送到专门的学校。
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课堂数字化
这是波茨坦一所小学，孩子们用电子设备拍摄一帧帧的照片，然后把它们快放制成视频。小学里的数字化也引发争议。一些人认为应当把电子设备排除在校园之外，一些人认为这些是有意义的补充。
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师资不足
如今小学面临的一大问题是师资不足。据估计到2025年，大概少26000多名老师。原因之一是：相对于其它学校形式，小学老师报酬较低。所以，选读小学教育专业的吸引力不大。而其它人想转到这个行业又缺乏相应的资质。
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德国小学很不错
尽管如此：根据德国家长理事会的一项调查，大部分父母都对孩子们的小学表示满意。在学业成绩上，德国小学也不错，虽然不是顶尖，但处于上游。
作者: Stephanie Höppner
德国不存在对学校的评级制度，公立小学的师资配备以及教学质量大同小异，因此大多数情况下，德国父母还是更愿意将孩子送入住家附近的学区小学。毕竟上学路途短，可为孩子和家长省却很多时间，即避免了车马劳顿，也能让孩子有更多玩耍学习的时间。
此外，学区小学里的孩子大都来自附近街区，也方便孩子们的课外活动和社交安排。到了中学阶段，随着孩子们自主活动能力的加强，许多人乘坐公交到相对远的地方就学，有的学校甚至为远地而来的学生补贴交通费。这样，就近入学对中学生不再是一个“基本原则”。
总之，德国也有学区之分和就近入学的做法，尤其在小学阶段，但由于不同学校的优劣之分并不明显，很少有家长会舍近求远，当然也就不会出现热炒学区房的现象。
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德国学校的打开方式
从垂髫幼童到翩翩少年
德国儿童在6岁前上幼儿园，6岁开始接受义务教育。根据每个联邦州的具体规定，义务教育持续到9年级或10年级。除非出现特殊情况，例如身患重病，否则所有的学龄儿童都必须在学校接受义务教育。
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小学
德国小学新生入学的第一天每个人手里都会捧着一个大礼袋，礼袋里装着各种糖果。小学生们由此步入了“人生的新阶段”。德国的教育体系不是由联邦教育部主导而是由各个联邦州负责。多数联邦州的小学为4年制，但是柏林的小学为6年制。
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老师推荐
小学毕业前，老师会给每个学生做出不同的推荐，建议他们在文理中学（Gymnasium）、综合中学（Gesamtschule）、实科中学（Realschule）或者普通中学（Hauptschule）继续就读。但是北威州的父母往往不听从老师的建议，他们更倾向于将子女送入他们选择的学校。
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文理中学
文理中学为德国各高校培养后备军。文理中学毕业后可以获得专科学校文凭或者高中文凭。文理中学的课程安排从数学、化学到外语、艺术、哲学、体育，内容十分全面。
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实科中学
多数联邦州实科中学的设置从5年级到10年级，教学内容和文理中学相似，但是外语教学种类相应较少。实科中学的毕业生往往会继续就读于技术或者经济专科学校。而成绩格外优异的学生也可以转学去文理中学或者综合中学，之后可以得到高中文凭。
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普通中学
普通中学的教学内容和其它学校类似，只是教学进度较慢。而且普通中学安排的结合实际操作的课程内容较多，以方便学生毕业后可以顺利升入职业学校或者开始职业培训。普通中学的毕业生同样也有机会转入文理中学或者综合中学就读。
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综合中学
上世纪70年代，德国社民党政府建议对当时的教育体系进行改革，在文理中学、实科中学和普通中学之外又引入了综合中学。此后综合中学的数量不断增加。综合中学的毕业生也可以获得高中文凭。一些学生在9年级或者10年级毕业后选择转入职业学校就读。
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综合中学受到追捧
现如今大约一半的小学生毕业后都会进入文理中学。不过综合中学现在也很受欢迎，因为进入综合中学的学生不需要立刻决定未来究竟是读大学还是学一个实用的技能。在一些大城市，综合中学的报名人数甚至多于招生人数。例如去年科隆就有1000名小学毕业生没有收到综合中学的录取通知书。
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文理中学的适应期
文理中学的5、6年级算是适应期，如果一些学生在这期间感觉教学内容过难，老师会建议他们转学去实科中学或者普通中学。与之相反，其它类型中学成绩优异的学生也可以转学去文理中学。但是综合中学往往是一位难求。
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职业技术学校
普通中学和实科中学的毕业生一般会进入职业技术学校学习。在这里学生们既学习理论知识，又可以练习实践操作。普通中学和工厂企业的联系紧密，学生在校期间就有机会积累很多实习经验。
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共同学习
理论上，身体带有残疾的学生一般都就读于特殊学校。但是有不少批评意见认为，这种做法会将残障学生同同龄孩子隔离开，所以一些学校也招收残障学生。可是这也同样招来了批评之声。反对者认为，如果学校缺少接受过相关培训的教师，那么这些残障学生就无法得到相应的特殊照顾。
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几点下课？
学生们下课的时间经常变化，有时候下午3、4点下课，有时候中午之后就没课了。这让上全天班的父母很是头疼。目前提供全天制课程的学校数量仍不多。
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私立学校仍是少数
德国也有一些私立学校，例如蒙特梭利中学、华德福中学、寄宿学校和教会中学。不过多数学生还是就读公立学校。