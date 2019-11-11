 德国：没人愿意当市长！ | 非常德国 | DW | 10.12.2019

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非常德国

德国：没人愿意当市长！

在德国很多小地方，市长是无薪的"志愿"服务，可是，工作量却不小，有时甚至还会受到威胁和敌对。那么，还会有谁愿意来当市长呢？

BdT Deutschland | Windhagen, Rheinland-Pfalz - Josef Rüddel, ältester Bürgermeister Deutschlands (picture-alliance/dpa/T. Frey)

这是德国服务时间最长的市长，温特哈根市长吕德（Josef Rüddel），当了56年市长，一直到今年94岁才“退休”

（德国之声中文网）"肯定有人比我时间多，但他们都不愿意干"，约尔根·鲍尔（Jürgen Bohl）说道。他从今年7月起在莱法州格哈兹布隆恩市（Gerhardsbrunn）当不领薪的市长。这个170人的小地方过去三年都没市长，直到农民鲍尔挺身而出。

在德国不少地方，市政厅空无一人。没有人愿意竞选志愿服务的市长职务。巴伐利亚州明年3月地方选举，1000多位市长、镇长中一半都不打算竞选连任。

Deutschland Bürgermeister der Gemeinde Gerhardsbrunn | Jürgen Bohl (Privat)

“挺身而出”当市长的农民鲍尔

谁来整修田间道？

鲍尔说他知道为什么会这样："刚开始以为，小地方没有多少活儿要干。谁知道比想的要多。"他每周贡献10小时照管市务，比如与其他居民代表一道修缮墓园的围墙、清理田间的农用道。目前他最大的任务是整修穿越本区的一条道路。

无论如何，像过去那样一辈子都当市长的情况越来越少了，比如约瑟夫·吕德（Joseph Rüddel），在有约4000名居民的温特哈根（Windhagen）当了56年市长。

恐吓、侮辱

德国市镇联合会指出，除了工作量变大之外，那些积极参与地区事务的人面临更多的恐吓威胁和敌意也是一个原因。

今年7月，各地市长曾经与德国总统施泰因迈尔举行了一次秘密会晤，市长们表示，他们受到威胁、侮辱、收到仇恨邮件、并且没有受到警察的充分保护。

Tatjana Cyrulnikov (imago images/rheinmainfoto)

大学生市长齐鲁尼科夫（图左）当选镇长

大学生市长

塔提亚娜·齐鲁尼科夫（Tatjana Cyrulnikov）是黑森州瓦尔德希德隆（Waldsiedlung）镇长。她就曾亲身经历过这种威胁。10月中旬她才刚刚当选。她的前任雅格什（Stefan Jagsch）是极右翼"德国国家民主党"（NPD）成员，上任不久就被选下去了。这件事还引起了德国广泛的关注。

"我当选镇长后，就收到一封'美妙'的信"，齐鲁尼科夫对德意志电台说道，"信中说，俄罗斯人和外国人很快就将统治我们的德国，这是个耻辱。在脸书上还有人发出死亡威胁。"

不少人因为这样的敌意而对于竞选市长、镇长兴味索然。过去常有市长一干几十年，现在许多人两三年后就卸甲归田了。

在巴伐利亚州施万菲尔德（Schwanfeld），最后不得不把从志愿服务的镇长变成领薪水的全职职位，否则这个德国最古老的村镇镇长后继无人。

Schild Reserviert Bürgermeister (picture-alliance/dpa/R. Haid)

谁来“志愿”当市长？

从消防员到市长

马库斯·弗朗岑（Markus Franzen）在莱法州金道夫（Gindorf）当不领薪的镇长。这里人口300人，过去有三年半没有镇长。今年，弗朗岑放弃了同样是志愿服务的消防队副队长职务，投身参选镇长。

如今，他负责儿童玩耍设施（如跷跷板、秋千等）以及街道照明的维护。"要想有所改变，就得有所行动"，他说道。居民对他致以谢意。"我得到不少支持的表态，特别是我去探望老人的时候。"

格哈特布隆恩的鲍尔也不后悔自己的决定。"我得到很多支持的表态，虽然我并不期待一定要有人感谢我。总的来说还是件愉快的事。"

巴符州市长联合会不满足于口头上的支持。他们呼吁为志愿服务的市长、镇长提供更多资金。此外，各政党也应当培养更多地方市政的后继人选。

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