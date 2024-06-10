德国“汽车教父”：欧盟若对中国电动车加征关税将带来严重后果

（德国之声中文网）德国著名汽车经济专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，加征关税将大幅提高德国电动汽车的价格，不仅会使德国消费者无法购得价格划算的电动车，还会对宝马、奔驰和雷诺等欧洲汽车制造商的清洁能源转型造成不良后果，德国对电动汽车的需求将进一步下滑。

目前，比亚迪(BYD)、名爵(MG)等中国电动车品牌在德国的市场份额仍相当低，约为5%。但杜登霍夫指出: “Smart、达契亚Spring和特斯拉Model 3也是从中国进口的。” 累加在一起，中国的份额已经达到13.7%，而今年中国品牌所占的份额还可能增加。此外，其他在中国生产的西方品牌车型，例如宝马的迷你电动车，也将被划入“中国电动车”的范畴。

杜登霍夫说，在可预见的未来，在德国登记的电动汽车中，每四辆就有一辆从中国进口。因此，每四辆在德国销售的电动车，就有一辆会受到欧盟的惩罚性关税影响。

去年底，欧委员会针对中国涉嫌非法补贴电动汽车展开调查。如果调查显示中国政府违反国际贸易法，布鲁塞尔可能会对中国汽车征收惩罚性关税。欧委会可能会在本周做出决定。

分析人士普遍预测关税将在10%至25%之间。

杜登霍夫认为，中国汽车工业的成功并不在于布鲁塞尔所批评的国家补贴，而在于中国目前庞大的工业部门的规模经济：“因此，中国生产的汽车的成本和价格优势是中国所提供的‘天然’竞争优势，而不是布鲁塞尔所说的‘不公平’优势。”

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（法新社）

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