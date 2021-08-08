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汽车工业是德国的支柱工业，德国汽车产业联合会曾公布统计，德国每7个工作岗位中就有一个与汽车行业有关。
知名的德国生产上奔驰、大众、宝马等越加重视和依赖中国市场的发展。全世界没有任何一个地方的汽车市场像中国发展地如此之快。德国汽车在中国享有极好的声誉。德国奥迪、宝马等豪华车型在中国连创销售纪录。
作为全球最大汽车市场，中国对德国企业也至关重要。然而，在中华人民共和国最畅销电动汽车制造商名单上，并无大众、戴姆勒和宝马。
特斯拉总裁马斯克目前正在德国“视察”。今年4月以来，特斯拉因在中国的销售急剧下滑而进入“危机模式”，德国汽车专家认为，马斯克硬推“超强发展”计划，十分危险。
正积极推动电动车丶期待在中国市场取得一定市占率的德国大众汽车，2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。然而，面临新疆强迫劳动议题争议不断，该公司也不得不面对回应外界质疑。
因需求旺盛，今年年初以来，德国汽车制造商大众在中国的汽车销量明显高于新冠危机之初的2020年首季。
德国汽车业芯片供应告急，德经济部长向芯片生产大户台湾求助。德国媒体认为，这或许是柏林重新审视对台政策的一个契机。
新冠危机持续，对未来做出预期非常困难。然而，德国汽车业权威观察家坚信，未来，中国将再度在世界汽车市场遥遥领先。
德国汽车生产商大众因在乌鲁木齐设厂而饱受批评。它也是目前唯一一家在该地区生产的国际车商。在观察人士的眼里，这里是种族文化灭绝之地。
北京最新发布的官方数据显示，中国经济正在摆脱疫情造成的影响，有望成为今年唯一实现增长的主要经济体。面对这份“作业”，德国人心中有几个问题：这成绩可信吗？对于我们意味着什么？究竟可不可以学习中国在抗疫和扶植经济方面的经验？
《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。
德国汽车业在新冠疫情期间备受打击，但是默克尔政府新出台的巨额景气刺激一揽子计划却将传统汽车拒之门外。不过，它在中国市场看到了希望之光。
了解内情人士称，德国汽车大亨戴姆勒有意参股其中国伙伴--法拉西斯能源公司（Farasis Energy）的首次公开募股（IPO）。
新型冠状病毒疫情持续扩大之际，德国汽车专家杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）提醒德国政府，仅将国人从中国接回来，还远远不够，新型冠状病毒同德国经济息息相关。
德国汽车业正在向电动汽车、自动驾驶等新技术转型。起步较晚的德国人，能否后来居上？老牌厂商德国大众本周在默克尔总理的见证下，启动了全新的电动汽车生产线。
德国汽车制造商戴姆勒和中国吉利控股集团扩展合作，共同投资空中出行服务。
铁腕、族长、元老：费迪南德·皮耶希（Ferdinand Piëch）与世长辞，享寿82岁。尽管争议多多、离任时并不愉快，他这一生可谓功成名就。对大众公司的贡献无人超过他。
G7峰会期间，特朗普总统同默克尔总理举行了双边会晤。二人的言词似乎都放出了和解的信号。德国汽车能逃过一劫？
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