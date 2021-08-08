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德国汽车工业

汽车工业是德国的支柱工业，德国汽车产业联合会曾公布统计，德国每7个工作岗位中就有一个与汽车行业有关。

知名的德国生产上奔驰、大众、宝马等越加重视和依赖中国市场的发展。全世界没有任何一个地方的汽车市场像中国发展地如此之快。德国汽车在中国享有极好的声誉。德国奥迪、宝马等豪华车型在中国连创销售纪录。

NANNING, Sept. 12, 2016 (Xinhua) -- Visitors view electric vehicles during the 13th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 12, 2016. (Xinhua/Zhang Ailin) (wyo |

中国市场：德国电动汽车落人之后 08.08.2021

作为全球最大汽车市场，中国对德国企业也至关重要。然而，在中华人民共和国最畅销电动汽车制造商名单上，并无大众、戴姆勒和宝马。 
Tesla CEO Elon Musk gestures as he arrives to visit the construction site of the future US electric car giant Tesla, on September 03, 2020 in Gruenheide near Berlin. - Tesla builds a compound at the site in Gruenheide in Brandenburg for its first European Gigafactory near Berlin. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

特斯拉进入危机模式？马斯克继续冒险？ 19.05.2021

特斯拉总裁马斯克目前正在德国“视察”。今年4月以来，特斯拉因在中国的销售急剧下滑而进入“危机模式”，德国汽车专家认为，马斯克硬推“超强发展”计划，十分危险。
Eine Metallabsperrung versperrt am 07.04.2014 die Einfahrt zum neuen Werk von Volkswagen im westchinesischen Ürümqi (Xinjiang). Volkswagen wagt sich in Chinas Westen. Das Abenteuer könnte sich auszahlen. China ist für VW ohnehin unverzichtbar. Foto: Stephan Scheuer/dpa (zu dpa «Volkswagen ringt mit Chinas wildem Westen») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

维族强迫劳动议题延烧 大众汽车新疆厂受质疑 19.04.2021

正积极推动电动车丶期待在中国市场取得一定市占率的德国大众汽车，2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。然而，面临新疆强迫劳动议题争议不断，该公司也不得不面对回应外界质疑。
16.04.2019, China, Shanghai: --FILE--View of the stand of Mercedes-Benz during the 18th Shanghai International Automobile Industry Exhibition, also known as Auto Shanghai 2019, in Shanghai, China, 16 April 2019. Daimler's first-quarter operating profit fell 16 percent, the company said on April 26, as a one-off gain of 718 million euros ($800 million) failed to offset raw material costs, technology investments and production delays at three Mercedes-Benz factories. Sales of Mercedes-Benz cars fell 7 percent in the first quarter in part due to manufacturing bottlenecks for the A-Class compact car in Mexico, the Mercedes-Benz Van in the US state of South Carolina, and the Mercedes-Benz GLE sport utility vehicle (SUV) in Alabama. *** Local Caption *** Foto: Dycj/Imaginechina/dpa |

大众在华汽车销售猛增 18.04.2021

因需求旺盛，今年年初以来，德国汽车制造商大众在中国的汽车销量明显高于新冠危机之初的2020年首季。 
#55452843 - Electronic engineer at work © DragonImages

德语媒体：台湾凭什么给德国救急？ 22.02.2021

德国汽车业芯片供应告急，德经济部长向芯片生产大户台湾求助。德国媒体认为，这或许是柏林重新审视对台政策的一个契机。
ARCHIV - Wagen auf dem Parkplatz von First Auto Works (FAW) in Changchun in der nordöstlichen Provinz Jilin am 13.7.2003. Der Volkswagenkonzern rechnet in den nächsten drei bis fünf Jahren mit einem kräftigen Wachstum des chinesischen Automarktes von sechs bis acht Prozent jährlich. Foto: epa (zu dpa «Volkswagen erwartet sechs bis acht Prozent Wachstum in China» vom 31.01.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

专家：中国又将成为世界汽车市场的火车头 12.12.2020

新冠危机持续，对未来做出预期非常困难。然而，德国汽车业权威观察家坚信，未来，中国将再度在世界汽车市场遥遥领先。

大众新疆设厂 有什么见不得人？ 14.11.2020

德国汽车生产商大众因在乌鲁木齐设厂而饱受批评。它也是目前唯一一家在该地区生产的国际车商。在观察人士的眼里，这里是种族文化灭绝之地。
ARCHIV - Ausflügler beobachten am 03.07.2013 in Hamburg am Strand in Övelgönne wie ein Containerschiff einer chinesischen Reederei auf der Elbe manövriert. Neue Vorschriften für den Import von Lebensmitteln könnten den Export aus Europa negativ beeinflussen. Es gibt den Verdacht, China wolle mit den neuen Regeln seinen Agrarsektor schützen, in dem knapp die Hälfte aller Beschäftigten tätig sind. (zu dpa-KORR.: «Es geht um die Nudel - Neuer Handelsstreit zwischen China und Europa» vom 08.05.2017) Foto: Bodo Marks/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

中国经济交出“作业” 德国能否参考? 20.10.2020

北京最新发布的官方数据显示，中国经济正在摆脱疫情造成的影响，有望成为今年唯一实现增长的主要经济体。面对这份“作业”，德国人心中有几个问题：这成绩可信吗？对于我们意味着什么？究竟可不可以学习中国在抗疫和扶植经济方面的经验？
29.07.2020, Japan, Tokio: In this photo dated Wednesday, July 29, 2020, the logo of the popular video-sharing app TikTok and a Chinese flag are shown in Tokyo, Japan. A group of lawmakers in Japan's ruling Liberal Democratic Party is considering drawing up a proposal to restrict the use of TikTok and other China-based apps in Japan. (Jiji Press/Yuki Kurose) Foto: Yuki Kurose/Jiji Press/dpa |

德语媒体：关键在于中国 26.08.2020

《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。
A car passes by a dealership of Shanghai Volkswagen, a joint venture between SAIC and VW, in Shanghai, China, 17 March 2013. Volkswagen is recalling more than 380,000 cars in China to address a long-standing gearbox problem. From April 2, the German manufacturer will recall 384,181 imported or locally produced cars which have faulty gearboxes, the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine said. Volkswagen China and its Chinese joint ventures will replace electronic components and upgrade software at a cost of between 3,000 yuan (US$483) and 10,000 yuan per vehicle, according to estimates. The company previously updated the software for some cars but did not eliminate the problem. The recall was announced less than a week after the problems were highlighted on a national TV program to mark Consumer Rights Day. The recall applies to vehicles imported or manufactured in China between December 2008 and this month, the quality watchdog said, and would include the Sirocco, Golf Wagon, Jetta, Magotan, Touran and Passat models. |

中国汽车市场迅速复苏 德国车商希望复燃 07.06.2020

德国汽车业在新冠疫情期间备受打击，但是默克尔政府新出台的巨额景气刺激一揽子计划却将传统汽车拒之门外。不过，它在中国市场看到了希望之光。

ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

知情人士：戴姆勒计划参股一中国电池生产商 26.05.2020

了解内情人士称，德国汽车大亨戴姆勒有意参股其中国伙伴--法拉西斯能源公司（Farasis Energy）的首次公开募股（IPO）。
ARCHIV - Eine Frau arbeitet in der im Jahr 2009 von Audi eröffneten Montagehalle im chinesischen Changchun (Archivfoto vom 17.12.2009). China ist der größte Automarkt der Welt. Nirgendwo sonst verkaufen deutsche Autohersteller wie Volkswagen oder Audi so viele Autos. Foto: Audi AG dpa (zu dpa Ohne China läuft nichts mehr in der Welt vom 30.01.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ zu Chinas Automarkt soll sich wieder erholen

专家：新冠疫情会重创德国汽车工业 07.02.2020

新型冠状病毒疫情持续扩大之际，德国汽车专家杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）提醒德国政府，仅将国人从中国接回来，还远远不够，新型冠状病毒同德国经济息息相关。

电动汽车: 德国厂商能否后来居上？ 17.11.2019

德国汽车业正在向电动汽车、自动驾驶等新技术转型。起步较晚的德国人，能否后来居上？老牌厂商德国大众本周在默克尔总理的见证下，启动了全新的电动汽车生产线。
Presentation and first flight of the Volocopter 2X used as Autonomous Air Taxi, in Dubai, United Arab Emirates, on September 25, 2017. It is a drone that will be the worldâs first self-flying taxi service set to be introduced by Dubaiâs Road and Transport Authority (RTA), in the coming years. The two-seater vehicle, is capable of transporting people without human intervention or a pilot, and is supplied by Volocopter, a Germany-based specialist manufacturer of autonomous air vehicles. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

吉利投资戴姆勒空中出租车公司Volocopter 09.09.2019

德国汽车制造商戴姆勒和中国吉利控股集团扩展合作，共同投资空中出行服务。
ARCHIV - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG, Ferdinand Piech, bei der VW-Hauptversammlung in Hamburg (Archivfoto vom 19.04.2007). Foto: Kay Nietfeld/dpa dpa (zu dpa VW-Patriarch Piëch und Ehefrau legen Aufsichtsratsmandate nieder vom 25.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

“汽车教父”的传奇一生 29.08.2019

铁腕、族长、元老：费迪南德·皮耶希（Ferdinand Piëch）与世长辞，享寿82岁。尽管争议多多、离任时并不愉快，他这一生可谓功成名就。对大众公司的贡献无人超过他。
US President Donald Trump and German Chancellor Angela Merkel join other World Leaders for the family photo at the G7 Summit in Biarritz, France, Sunday August 25, 2019. Photo by Patrick Aventurier/ABACAPRESS.COM |

特朗普默克尔G7会晤  德国汽车有望躲过一劫 26.08.2019

G7峰会期间，特朗普总统同默克尔总理举行了双边会晤。二人的言词似乎都放出了和解的信号。德国汽车能逃过一劫？
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