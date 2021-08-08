汽车工业是德国的支柱工业，德国汽车产业联合会曾公布统计，德国每7个工作岗位中就有一个与汽车行业有关。

知名的德国生产上奔驰、大众、宝马等越加重视和依赖中国市场的发展。全世界没有任何一个地方的汽车市场像中国发展地如此之快。德国汽车在中国享有极好的声誉。德国奥迪、宝马等豪华车型在中国连创销售纪录。