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德国汉莎航空公司

按照载客量和机队规模计算，为德国以及欧洲最大的航空公司；按照乘客载运量计算，为世界第四大航空公司。

汉莎航空的枢纽位于法兰克福机场。在1997年成为星空联盟的创始成员。

26.10.2021, Lufthansa: Geparkte Maschinen der Kranichairline am Frankfurter Flughafen

汉莎航空：新冠疫情之后首次盈利 07.11.2021

德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。

新冠在撤退 飞行员归队 24.10.2021

终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
07.10.2019 Eine neuen Airbus A321neo Maschine der Deutschen Lufthansa AG steht bei einer Veranstaltung zur Taufe auf den Namen Aachen auf dem Gelände des Flughafens in Düsseldorf.

汉萨航空计划引入员工疫苗接种义务 03.10.2021

在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。
22.01.2019, Nordrhein-Westfalen, Rommerskirchen: Greenpeace-Aktivisten haben vor dem Braunkohlekraftwerk Niederaußem brennbare Flüssigkeiten in Behältern entzündet, die ein Thermometer symbolisieren. Daneben steht die Zahl 1,5. Sie demonstrieren mit der Aktion gegen die Erderwärmung und fordern den Temperaturanstieg durch den Ausstieg aus der Kohleverbrennung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Foto: Roland Weihrauch/dpa | Verwendung weltweit

气候变化迫在眉睫 与德国经济有何干？ 15.08.2021

全球气候变化速度加快，联合国发出“红色警报”。德国经济对此有何准备？

Eine neuen Airbus A321neo Maschine der Deutschen Lufthansa AG steht bei einer Veranstaltung zur Taufe auf den Namen Aachen auf dem Gelände des Flughafens in Düsseldorf.

汉莎航空不再以"女士们 先生们"问候乘客 14.07.2021

德国的汉莎航空公司将放弃传统的问候方式，取而代之的将是性别中立的词汇。

新冠期间 飞行员们在干嘛？ 01.07.2021

新冠大流行发生后，数以千计的飞行员被解雇或被安排减少工时。在德国，有那么一批飞行员已经在向全新的方向发展。

Lufthansa Airbus A330-300 airliner at Domodedovo International Airport, Moscow Region, Russia YuryxKirsanov PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

德-俄民航争端平息 03.06.2021

本月，俄罗斯当局最初不允许德国汉莎航空公司航班入境；德方反制。不过，相关争议显然已很快化解。

28.01.2021 January 28, 2021, Richmond, British Columbia, Canada: A Lufthansa Airbus A330-300 widebody jet (D-AIKN) takes off from Vancouver International Airport. (Credit Image: Â© Bayne Stanley/ZUMA Wire

汉莎航空继续亏损 再度裁员1万人 02.05.2021

新冠大流行瘟疫继续给德国最大航空公司造成巨大损失。不过仔细看来，一年前的亏损额是现在的两倍，汉莎正计划裁员五分之一。

疫苗终于有了！要怎么运？ 13.12.2020

人们期盼已久的“救星“——新冠疫苗终于问世，但立即面临下一个挑战：如何将这些疫苗运送到全球各地？
The logo of German airline Lufthansa can be seen on an aircraft parked at the Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt in Schoenefeld, southeast of Berlin, on November 4, 2020. - The airport's southern runway received it's first arrival, making the facility fully operational. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

德国汉莎航空交季报作业：亏损高于预期 05.11.2020

数万人失业：德国汉莎航空第三季度的财报表明，深受新冠危机影响的这家航企处境愈加泥足深陷。旅客人数急剧下降，许多飞机不得不进入“冬眠”状态。
Juli 2020, Teruel, Spanien, Geparkter Airbus A380 von Lufthansa in Teruel /Spanien

汉莎航空公司萎缩超预期 22.09.2020

新冠危机对德国民航旗舰--汉莎的打击超过人们此前的担心。这意味着：失去更多就业机会。巨无霸客机即空客380亦将被长期封存。
200526 -- BERLIN, May 26, 2020 -- A plane of Lufthansa is seen at the Berlin Tegel Airport in Berlin, capital of Germany, May 26, 2020. German flag carrier Deutsche Lufthansa AG said on Monday that the federal government s Economic Stabilization Fund WSF has approved a nine-billion-euro rescue package 9.8 billion U.S. dollars for the company. GERMANY-BERLIN-LUFTHANSA-RESCUE PACKAGE ShanxYuqi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

不堪疫情重负 德国大企业请求国家帮助 11.08.2020

对汉莎航空提供巨额贷款后，联邦德国政府正评估向更多康采恩注入资金以及参股的可能性。据信，已有十数家大型企业请求国家伸出援手。
May 8, 2020, New York, NY, USA: At 7 PM every day at NYU Langone Health Hospital medical personal emerge to be applauded by neighbors, passersby ,and FDNY firefighters as part of the 'clap because we care' movement in appreciation for efforts in caring for COVID-19 coronavirus patients. (Credit Image: © Dan Herrick/ZUMA Wire |

新冠疫情:美确诊数过200万 全球破730万 11.06.2020

北京出现一名最近没有离开北京、也无密切接触史的新冠病人；美国的新冠确诊人数已突破200万，全球超过730万。德国汉莎航空公司正考虑裁员2万以上。
The logo of Lufthansa is seen in this illustration. The DAX is the major German stock market index consisting of the 30 major companies trading at the Frankfurt Stock Exchange. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

惨遭降级！汉莎航空被“逐出”达克斯 05.06.2020

因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。
Airplanes of German carrier Lufthansa are parked at the Berlin Schoenefeld airport, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Schoenefeld, Germany, May 26, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

第二架汉莎包机抵达上海 04.06.2020

因新冠疫情，许多在华德企的管理人员滞留德国。其中一些人现在已经搭乘第二架包机返回中国。但首先要进行隔离。
FILE PHOTO: Aircraft of the German carrier Lufthansa are parked on the tarmac, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, at the airport in Frankfurt, Germany March 24, 2020. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

接受援助 汉莎监事会终向欧盟“低头” 01.06.2020

最终汉莎为拿到国家的救助，不得不向欧盟低头。本周一，汉莎集团监事会终于同意一周前谈妥的救助方案。
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