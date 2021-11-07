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按照载客量和机队规模计算，为德国以及欧洲最大的航空公司；按照乘客载运量计算，为世界第四大航空公司。
汉莎航空的枢纽位于法兰克福机场。在1997年成为星空联盟的创始成员。
德国汉莎航空公司在今年第三季度记录的营业利润为1700万欧元。与去年同期相比， 7月至9月的收入几乎翻了一番。这是新冠疫情以来第一个季度盈利记录。
终于又可以坐飞机旅游了。飞行员被迫休息了数月，如今正慢慢重返蓝天。但是新冠彻底改变了旅行的方式，对于乘客和航空公司来说都是如此，需要适应。
在是否要求员工接种新冠疫苗的问题上，德国汉莎航空终于打破了沉默。该公司表示，由于各国出台了越来越严厉的防疫规定，汉莎也将要求机组人员必须接种疫苗。
全球气候变化速度加快，联合国发出“红色警报”。德国经济对此有何准备？
德国的汉莎航空公司将放弃传统的问候方式，取而代之的将是性别中立的词汇。
新冠大流行发生后，数以千计的飞行员被解雇或被安排减少工时。在德国，有那么一批飞行员已经在向全新的方向发展。
本月，俄罗斯当局最初不允许德国汉莎航空公司航班入境；德方反制。不过，相关争议显然已很快化解。
新冠大流行瘟疫继续给德国最大航空公司造成巨大损失。不过仔细看来，一年前的亏损额是现在的两倍，汉莎正计划裁员五分之一。
人们期盼已久的“救星“——新冠疫苗终于问世，但立即面临下一个挑战：如何将这些疫苗运送到全球各地？
数万人失业：德国汉莎航空第三季度的财报表明，深受新冠危机影响的这家航企处境愈加泥足深陷。旅客人数急剧下降，许多飞机不得不进入“冬眠”状态。
新冠危机对德国民航旗舰--汉莎的打击超过人们此前的担心。这意味着：失去更多就业机会。巨无霸客机即空客380亦将被长期封存。
对汉莎航空提供巨额贷款后，联邦德国政府正评估向更多康采恩注入资金以及参股的可能性。据信，已有十数家大型企业请求国家伸出援手。
北京出现一名最近没有离开北京、也无密切接触史的新冠病人；美国的新冠确诊人数已突破200万，全球超过730万。德国汉莎航空公司正考虑裁员2万以上。
因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。
因新冠疫情，许多在华德企的管理人员滞留德国。其中一些人现在已经搭乘第二架包机返回中国。但首先要进行隔离。
最终汉莎为拿到国家的救助，不得不向欧盟低头。本周一，汉莎集团监事会终于同意一周前谈妥的救助方案。
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