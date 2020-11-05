德国汉莎航空交季报作业：亏损高于预期

（德国之声中文网）汉莎航空今年7月到9月亏损20亿欧元，——相比较，去年同期盈利11亿5000万欧元。该公司本周四公布了上述消息。受旅行禁令的影响，汉莎的营业收入下降了74%，目前只有大约27亿欧元。这也就意味着，该公司全年的亏损范围已经扩大至56亿欧元的规模。

危机之中，德国、奥地利、瑞士和比利时各国政府共同出资90亿欧元，才避免了汉莎宣告破产。公司总裁斯波尔（Carsten Spohr ）表示：“全世界民众都期盼很快能出门旅行”，因此他要求各国应该放松对旅行的限制，并建议通过大面积使用快速检测的方式来确保医疗防护和旅行自由同时存在的可能。

全球旅客数量骤减

从今年开始，全球旅客的数量就呈明显下滑的趋势。让航空领域遭遇了二战结束以来最大的危机。在今年夏天的数月时间里，情况曾一度有所好转，但欧洲如今不断上升的感染数量又大幅度的遏制了市场需求。夏季对于汉莎航空来说一般是一年中客运量最大的季节，而2020年夏天的总客运量只有大约890万人次，是去年同期的五分之一。汉莎航空以及旗下的欧洲之翼（Eurowings）、奥地利航空、布鲁塞尔和瑞士航空今年只开通了大约五分之一的航班。开通航班的上座率也只有大约50%。如今全公司的希望就在亚洲的货运业务，这部分业务给公司带来了大约1亿7000万欧元的盈利。

法兰克福机场的新冠检测

危机之中， 汉莎航空利用政府补贴的“短时工作”降低成本。总裁斯波尔声称：“通过严格的节约成本和扩展航线，与上一个季度相比，我们能在今年第三季度显著的降低成本开支。”据称，汉莎计划把今年最后一个季度的成本支出控制在3亿5000万欧元之内，危机刚刚开始的时候。汉莎的同期成本为5亿欧元。为了节省成本，汉莎在冬季关闭了公司总部几乎所有的办公室。公司希望明年又可以实现收支平衡。但是实现这一目标的前提条件是将航空运力至少恢复到新冠危机前的一半。

大幅度裁员

另一方面，汉莎航空公司第三季度继续大幅度裁员。截止到9月底，该公司共有12万4千多名雇员，与今年6月底相比少了大约5000人，与去年同期相比减少了14000人。总裁员规模约为20%，也就是减少大约27000个岗位。在德国，机长和地勤人员的几大工会和汉莎就如何能够减少裁员对员工的负面影响进行了多轮谈判，都无果而终。只有空乘人员公会UFO和公司的经理层达成了共同应对危机的一系列协议。

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任琛/苗子（路透社、德新社、法新社）

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