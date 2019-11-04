 德国汉莎又双叒叕罢工 殃及上万乘客 | 经济纵横 | DW | 07.11.2019

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经济纵横

德国汉莎又双叒叕罢工 殃及上万乘客

德国汉莎航空公司空乘服务人员开始罢工。为预防起见，汉莎航空已经取消了1300次航班。之前，法兰克福劳动法法院宣判此次罢工合法，后来的上诉也被驳回。

Lufthansa Piloten Streik - Situation München Flughafen (picture-alliance/dpa/P. Kneffel/)

汉莎航空一直需要面对各类工种罢工的压力 包括飞行员、地勤人员和乘务员

（德国之声中文网）法兰克福的劳动法院回绝了汉莎航空提出的罢工违法的紧急申诉，称相关工会已经就罢工达成了一致。之前的劳资双方的薪资协定已经按照期限被终止，所以如今的罢工完全合法。法院还表示，此次罢工也没有超出合理的范畴。

法院刚刚做出上述判决，汉莎航空公司的一位发言人就声称将就此上诉。而就在当天晚间，上诉申请就被法院驳回。汉莎航空表示，罢工将导致1300架次航班被取消，受其影响的旅客达18000人。本周四晚间，汉莎将取消总共3000次航班中的600次，周五取消的航班数量为大约600次。对于汉莎旗下各大航空公司的乘客来说，唯一的好消息是目前的罢工仅局限于母公司的航线。

Deutschland Symbolbild Streik Gewerkschaft Ufo gegen Lufthansa (picture-alliance/dpa/O. Berg)

独立乘务员工会（UFO）已经组织过多次罢工（资料图片）

愿意谈判

罢工开始前不久，汉莎航空向独立乘务员工会（UFO）递出了愿意谈判的橄榄枝，但由于后者明年2月才会选举产生新的领导层，所以谈判还是件遥遥无期的事情。本周四当地时间午夜零点开始的罢工活动预计会持续48个小时。汉莎航空已经推出了免费为乘客改定机票的服务。

工会能走多远？

独立乘务员工会提出的核心要求包括为汉莎旗下的大约21000名空乘服务人员提高差旅费和补贴，并为季节性的临时雇佣人员提供更好的转正机会。整个劳资纠纷的另外一个重点是：汉莎航空质疑独立乘务员工会是否还有资格成为劳资协议的谈判方。

独立乘务员工会担心，汉莎航空会和与其有竞争关系的德国服务行业工会（Verdi）签署薪资协议。原本德国工业联合会（DGB）也想成为此次劳资纠纷中的谈判方，但最后因为没有得到汉莎母公司多数雇员的认可而无果而终。

观看视频 01:15

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任琛/叶宣（德新社、路透社）

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