德国汉学家新疆表态引争议

（德国只声中文网）瑞士《新苏黎世报》9月11日发表德国杜伊斯堡-艾森大学资深教授托马斯·海贝勒（Thomas Heberer）和德国图宾根大学中国中心主任、教授施寒微（Helwig Schmidt-Glintzer）的客座评论，标题为《走出仇恨和愤怒--在成功打击恐怖主义和伊斯兰主义之后，中国政府希望新疆局势恢复正常》。

评论开篇写道，"关于维吾尔人被关押在严格管理的拘留营、被强迫劳动以及受到文化压迫的耸人听闻的报道，仍然主导着中国新疆维吾尔自治区在世界的形象。而该地区在2010年至2016年间深受大规模伊斯兰恐怖主义的影响，几乎导致中央政府失去对其控制却较少被讨论。中国政府不得不采取无疑过于严厉的措施来制止恐怖活动，使局势重新得到控制。这关系到整个中国的内部安全。同样不容忽视的是，维族人民自己也深受恐怖活动之害。"

评论接着谈及"20世纪90年代中期，新疆地区活跃着12个伊斯兰分裂运动"，并称"中国当局当时对爆炸及武装袭击采取镇压措施。 但效果并不理想"。作者说，"贫困和失业、宗教活动受到限制以及不加控制的汉族移民加剧了维族民众的不满。 与此同时，很明显维吾尔族战士加入了国外的伊斯兰运动。 2016年，极端主义维吾尔人在伊斯兰国（IS）视频中表示，他们计划'将汉族人淹没在血海中'。 因此，他们开始以阿富汗和巴基斯坦为基地在南疆招募年轻的维吾尔人作为战士。"

评论说，"面对恐怖主义和恐吓，北京被迫宣布'紧急状态'，向新疆部署军队并实施严厉的纪律制度。 这导致了国家的任意性。"

作者接下来写道，包括两位本文作者在内的四位德国的中国问题学者和一位国际法专家2023年5月调查了在北京2021年底任命新领导层后新疆局势是否有所改变的问题，并引用了中国官方对此的说法："据中国当地当局称，2017年至2020年在新疆展开的'打击恐怖主义和伊斯兰极端主义'只是一个过渡阶段"，"2021年12月上任的新疆自治区党委书记马兴瑞希望尽快实现回归'正常'这一目标。目前，正在落实法律制度化以及恢复和加强司法程序。"

作者继而谈到从维吾尔人那里看到的反馈。"中央政府发起的现代化建设，比如改善教育、医疗和就业，显然受到维吾尔人的欢迎。据称，在打击恐怖主义高峰期设立的各类营地已大部分被解散。过去几年提供大部分有关新疆发展文件的持批评态度的新疆专家郑国恩（Adrian Zenz）在最近发表的一篇论文中也提及这一点。"

作者接着例举了政府促进新疆发展的一些政策，并称"考察团没有发现对维吾尔语言和文化的普遍歧视"。评论最后呼吁道，"如果（新疆）人权状况继续可验证地实现正常化，欧盟应重启对话，并重新考虑因新疆问题而对中国实施的制裁。"

来自学界和流亡维吾尔人的质疑和谴责

这篇评论发表后在社交媒体和学界引起争议。

奥地利维也纳大学教授、汉学家柯路山（Sascha Klotzbuecher）在X(前推特）上批评这是一篇宣传文章，并附上"卑鄙、天真、不自由"几个词。他还写道，我希望德国乃至全世界的公众和媒体都能明白，海贝勒（Heberer）和Schmidt-Glintzer在新苏黎世报上的这篇文章并不能反映德国或欧洲汉学界的现状；大多数同行都对他们明显在为中共游说感到震惊。

德国维尔茨堡大学的中国问题专家阿尔佩曼教授（Björn Alpermann）在X上评论说，"好的科学必须汇集不同的、往往相互矛盾的信息来源，而不是片面地依赖某一类信息来源"。他指出，"该文对信息的使用有疏忽。作者没有将这些信息与背景联系起来，也没有对其进行批判性质疑。"阿尔佩曼写道，"总的来说，将镇压行动说成是'打击恐怖主义和伊斯兰主义'是中国政府的一种说法，这种说法很容易被反驳：事实证明，成千上万的哈萨克公民被监禁，但就连中国政府自己都没有指控他们参与分裂主义和恐怖主义。维吾尔族的文化、精神和知识精英被系统性地投入监狱--而不仅仅是那些受'贫困和失业 '影响、因此被认为容易接受极端主义思想并需要 '职业培训'的人。"

9月15日，《新苏黎世报》发表世维会主席多里坤‧艾沙（Dolkun Isa）和在瑞士生活的维族人Rizwana Ilham撰写的文章，标题为"中国政府正在对维吾尔人实施种族灭绝"。文章称，"中国对维吾尔人的铁血政策主要不是为了反恐，而是为了消灭维吾尔民族"。

文章开篇批评海贝勒和施寒微（Helwig Schmidt-Glintzer）在《新苏黎世报》9月11日发表的客座评论中用 "恢复正常"、"没有宗教和文化歧视 "等字眼描述了东突厥斯坦的现状是无以复加的"玩世不恭"，因为"中国国家领导人习近平最近刚宣布将在东突厥斯坦更有力地执行以前的政策"。"东突厥斯坦"是世维会对新疆维吾尔自治区的称呼。

作者称，"中国政府对维吾尔族和其他突厥民族的种族灭绝政策已经持续了七年"，"在此期间，中国政府还通过强制绝育等措施，在2017年至2019年间将维吾尔地区的出生率降低了近一半"，"即使在流亡期间，中国政府的长臂也没有停止伸向我们。 我们在任何地方都不自由"。作者还指责"中国政府正在利用强大的宣传机构试图掩盖针对维吾尔族和其他突厥民族的罪行"，"在宣传之旅中向记者和学者中展示一个理想的世界"。

海贝勒和施寒微的回应

9月18日，关注中国新闻的德语媒体China.Table发表海贝勒和施寒微的题为"独立调查几乎不可能"的文章，就9月11日在《新苏黎世报》上发表的评论引起的质疑做出说明。文章强调他们的新疆之旅是一次自费的科学考察之旅，5人应新疆社会科学院邀请前往了喀什地区（90% 以上为维吾尔族人口）和乌鲁木齐地区， 核心关注点不是调查不可否认的有关人权状况的指控。（因为）独立（调查）几乎是不可能的。

文章称"新疆绝不再是一个封闭的地区，而是可以公开、轻松地参观的"，同时也承认，"我们也意识到，这一旅程会受到时间、地点和制度的限制，我们最终只能看到其中的一部分。"

在介绍了一些新疆之旅的具体细节和在《新苏黎世报》发表的文章应主编要求不得不做删减的细节后，作者在文章最后弱化了之前在客座评论中的呼吁，而是写道："正如在新苏黎世包文章末尾所指出的，我们建议加强与新疆的交流，并进一步加强与该地区乃至整个中国的接触。"

争论仍未平息

迄今为止，海贝勒和施寒微有关新疆的客座评论引发的讨论仍未平息。英国诺丁汉大学社会学系教授傅洛达（Andreas Fulda）在X上转发了China.Table上9月15日发表的"汉学家谈新疆：德国的中国问题专家感到震惊"一文，并摘录了其中的一段评论："对德国的中国研究的批评暂时不会减少。究其本质，是德国的汉学在一定程度上受到了自身利益的驱使，过多地采纳了中国党国的观点，陷入了旧毛泽东浪漫主义的泥潭。许多德国的中国问题专家不是直言不讳地指出中国宣传中的矛盾之处，也没有明确界定民主社会面临的威胁，而是美化现实。海伯尔和施寒微现在又为这种观点的代表提供了新的弹药"。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。