德国汉学家新疆报道继续引发争议

（德国之声中文网）9月11日，德国知名汉学家海贝勒（Thomas Heberer）和施寒微（Helwig Schmidt-Glintzer）访问新疆后在《新苏黎世报》撰文。文中指，北京在新疆所采取的措施毫无疑问是过于强硬的，但北京是不得已而为之，来应对恐怖主义、恢复对局势的掌控。文中写道："由于恐怖主义及其威胁，北京不得不实施'紧急状态'，向新疆派遣军队，并设立强硬的管制机制。而在此过程中出现国家的专断行为。"

文中并称维吾尔民众对于中央政府推出的教育、医疗和就业的现代化改进"不可忽视地持好感"。此外，文章引述当地政府称，2017-2020年在新疆是一个过渡期，2021年后以尽快恢复"常态"为目标，并称法律的机制化和重返法律程序是重要部分。

文中称："对维吾尔语言和文化存在整体性歧视，这一点本旅行团不能予以确认。"

文章最后呼吁，"如果人权境况继续可证明地正常化，那么欧盟应进行对话，并反思因新疆而对中国实施的制裁"。

流亡维吾尔人作出强烈反驳

9月15日，《新苏黎世报》刊登世界维吾尔大会主席多里坤・艾莎（Dolkun Isa）以及瑞士维吾尔协会主席Rizwana Ilham的文章。其中列举多位维吾尔知识分子、宗教人士与"据估计数百万维吾尔人"一样被关押，如萨哈罗夫奖获得者伊里哈木・土赫提（Ilham Tohti）、新疆大学前校长塔西甫拉提・特依拜（Tashpolat Teip）、哈木拉提·吾甫尔（Halmurat Opur）以及活动人士茹仙・阿巴斯（Rushan Abbas）的姐姐。

文中并称，自2017年以来，流亡维吾尔人与"东突厥斯坦"的亲人失去联系，并且有时中国有关部门迫使其家人向其施压。"即便在流亡中，中国政府的长臂仍伸向我们。我们在任何地方都不是自由的。"

中国在新疆打造另类现实

两位作者回应 称此行并非以调查人权指责为主要内容

9月18日，信息平台China.Table刊登了海贝勒和施寒微两位作者的回应。他们介绍说，共四位德国汉学家和一位国际法专家自费前往新疆，在新疆社科院的陪同下，进行了参观访问。文中写道："核心的认识并非对有关人权境况毋庸置疑的指责进行调查。这在不独立（调查）的情况下是不可能的。"文中说，其主要考察内容是当地及地区发展政策、发展工具；雇佣及社会福利政策；国家体制建设及法律体系；教育、文化、宗教及语言。

文中并提到，他们在访问中询问了在德国也知名的维吾尔学者塔西甫拉提・特依拜教授以及热依拉·达吾提（Rahile Dawut）教授的下落。

中国推出歌舞片反驳新疆指控

《南德意志报》引述汉学家批评："令人羞愧的轻信"

9月24日，《南德意志报》记者马凯（Kai Strittmatter）撰文，引述多名汉学家，对海贝勒和施寒微9月11日的文章作出严辞批评。批评的方面主要有：二人的文章被认为在未提出质疑和分析的情况下，采纳了中国政府的立场观点；将新疆的情况"相对化"；不专业；"令人羞愧的过于轻信"。

文章同时指出，就在上周末传出消息，二人询问下落的维吾尔学者之一热依拉·达吾提被判处终身监禁，罪名是分裂主义活动。

文章引述两位作者称，他们撰文的目的是希望引起对此的讨论。文章同时引述对施寒微教授的采访，称其"目的并非为中国洗白"。但随行的团队中没有成员讲维吾尔语，翻译由中国社科院方面安排。访问过程中，有时候，"比如在一家工厂，不能与工人谈话"。不过，施寒微表示，他的印象是这并非故意安排的场景。"可以说，在几年前严峻的激化情形后，有所改变。有更多的行动自由。旅游业也受到扶持。"

在问及热依拉·达吾提的案件时，施寒微表示，并未否认这些案件的存在，"而是一定要继续跟踪追问"。但同时，他观察到人权被工具化。"这种美国式的非黑即白、将世界进行两极分化：民主政体是我们的朋友，其他人是我们的敌人。我认为这是有问题的。"他说："必须继续对话。伸出双手。将中国妖魔化不是好的道路。"

《南德意志报》引述澳大利亚汉学家白杰明（Geremie Barmé）另外发表的一篇文章说，作为学者在中国如果获得特许，对某些禁忌话题进行研究，那么可能会出现一种自我辩护的心理，认为自己有助于保持沟通渠道的开放，而这样的做法其实可能损害其学术正直。

中国民众怎麽看新疆棉事件？

汉学教授：汉学教育原本就已冲击

9月25日，China.Table刊登维尔茨堡大学汉学教授安晓波（Björn Alpermann）的文章，其中写道，此次事件对德国汉学教育造成冲击。文中称，无论是香港民主运动被打压、少数民族受迫害、对台湾的威胁还是清零政策对经济的扼杀，这些负面新闻都使得德国大学新生对于选择汉学的兴趣越来越低。而与此同时，政界和媒体对于中国专家的需求前所未有的高涨。

文章表示，鉴于前往中国进行实地考察的必要性，绝大多数研究中国的社科学者都会谨慎考虑这样做所需要作出的妥协是什么。相关话题也会在学术会议上定期讨论。

文章称，对这一议题的严肃、客观讨论必须继续下去。而海贝勒和施寒微有关新疆的文章并不能够反应汉学界的整体情况。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（综合报道）

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