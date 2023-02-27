 德国民调：应由乌克兰人自行决定何时谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2023

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德国民调：应由乌克兰人自行决定何时谈判

根据一份德国民调结果，多数受访者认为乌克兰应该自行决定何时与俄罗斯谈判；只有少数人希望乌克兰放弃领土。

2月24日，德国联邦议会前悬挂乌克兰国旗，纪念俄乌战争爆发一周年

2月24日，德国联邦议会前悬挂乌克兰国旗，纪念俄乌战争爆发一周年

（德国之声中文网）自俄罗斯2022年2月24日挥军入侵乌克兰至今，战事已持续超过一年。无数城市被毁，大量军民死伤。俄军目前占领五分之一乌克兰领土，俄罗斯总统普京仍不罢休。与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，将夺回所有被俄罗斯侵占的领土。这场俄罗斯对乌克兰的侵略战争总有一天会落幕，而且可能终于谈判桌上。

但俄乌战争终战的先决条件是什么？德国电视一台"德国趋势"节目委托民调机构Infratest-Dimap在今年2月进行相关民调，共1311名具选举资格的德国民众接受调查。民调结果显示，73%的多数受访者认为，乌克兰应该自行决定何时与俄罗斯谈判。这项决定不应该受到美国或欧洲支持者的影响。各党支持者原则上都同意这一观点，其中绿党（83%）支持的比例尤其高。

该份民调还询问了受访者，乌克兰是否应该割让领土以换取与俄罗斯的和平协议。只有35%的少数受访者认为乌克兰应作出让步，其中以右翼民粹主义政党另类选项党（AfD）的支持者占多数（64%）。54%的受访者则反对让出任何领土，持此观点的多数为绿党和社民党支持者。

尽管战争爆发初期的冲击更大，人们仍旧担心战争对生活造成影响。58%的受访者担心德国会卷入战争，69%认为德国的经济形势会进一步恶化。

第一批“豹2”德国主战坦克已经由波兰提供给乌克兰

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过去数周，关于向乌克兰交付武器的争论尤为激烈。德国民众在俄乌战争届满一年之际走上街头支持或反对输送武器。47%的德国公民认为，向乌克兰输送武器是合适的, 占比超过反对者。与此同时，受访者普遍认为德国迄今为止为结束战争所做的努力还不够（53%）。

在乌克兰战争期间，谁主掌国防部对德国公民而言成为关键问题。一个半月前，社民党人鲍里斯·皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）出任国防部长。在此之前，多数德国民众对这位下萨克森州前内政部长知之甚少。皮斯托里乌斯凭借着亲力亲为、坦率的态度、坚定的决心和与军队的良好关系，在短时间内成为德国最受欢迎政治人物。52%的民调受访者对皮斯托里乌斯的表现感到满意。受欢迎程度紧随其后的是绿党籍德国外长贝尔博克（47%）以及副总理哈贝克（41%）。德国总理肖尔茨的满意度则为38%。

拜登第二次在白宫会见德国总理肖尔茨

拜登第二次在白宫会见德国总理肖尔茨

近日德国总理正对多国进行访问。肖尔茨与拜登在华盛顿举行会谈。这是拜登第二次在白宫会见德国总理肖尔茨。两国在支持乌克兰战争方面是最紧密的伙伴。

肖尔茨和德国外长贝尔博克希望重新调整德国的外交政策，寻找更亲密的盟友。在俄罗斯入侵乌克兰后，莫斯科已不再被柏林视为伙伴。而尽管中国提出愿意在俄乌战争中居中调停，但各界对于在经济和政治上过度依赖中国的担忧不断加剧。如果询问德国人世界上最信赖的伙伴是哪个国家？59%的受访者回答美国，第二名是乌克兰（47%），印度排名第三（33%）。只有8%的德国人认为中国是重要外交政策伙伴。

联盟党支持率创新高

德国如今的外交政策极大程度上取决于社民党、绿党和自民党。民众对联邦政府工作表现的评价几乎没有改变。三分之一受访者给出正面评价，三分之二持批评态度。这对在野政党而言显然是一优势。

如果询问德国人，若周日举行联邦大选会投给谁？基民盟和基社盟的支持率创下两年来的新高，增加四个百分点达到31%。执政联盟的三党的支持率都出现下滑。社民党支持率为18% （-2），绿党17%（-1），而陷入困境的自民党支持度又下跌1点，跌至7%。选项党的支持率维持14%（-1），左翼党则达到5%（+1）。

德国距离实现平等还很遥远

德国政府长期以来的一项目标是"女权主义外交政策"。本周贝尔博克提出了她的构想，应赋予女性观点更大的关注度。

贝尔博克特别选择在此时提出更侧重女性的新外交政策别具意义，因为马上就是3月8日国际妇女节，该节日旨在关注全球妇女受到的不平等待遇。在全球许多国家-包括德国-仍未实现性别平等。

根据联邦统计局数据，德国女性的平均时薪比男性低18%。77%的女性感觉自己在工资收入方面处于不利地位。在老年保障（71%）和亲戚照护（69%）方面，女性也自认处于明显劣势。多数男性对此的看法相同。然而，男性和女性对于女性担任领导职务的观点存在相当大的差异。infratest-dimap的民调结果显示，61%的女性受访者认为，女性在担任领导职方面处于劣势，但只有47%的男性持相同看法。

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