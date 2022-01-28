德国民调：反对向乌克兰输送杀伤武器

（德国之声中文网）根据YouGov民调公司进行的调查，59%的受访者赞成政府的路线，只有20%的人认为一旦俄罗斯入侵乌克兰，德国应该向基辅输送武器。最坚定拒绝向乌克兰提供武器的是左翼党选民（71%）和德国选项党选民（67%），最大的反对党联盟党选民中56%持同一立场，执政的社民党、绿党和自民党选民反对向乌克兰提供武器的比例分别是61%、55%和54%。

乌克兰仍在坚持要求柏林提供战舰以及空中防御系统等现代武器，德国国防部长日前宣布向乌克兰军队赠送5000只头盔，遭到后者的冷嘲热讽。乌克兰驻柏林大使梅尼科（Andriy Melnyk）称此举完全是"象征行为"，无异于杯水车薪，他的国家虽然欢迎头盔，但它们不是数十万乌克兰士兵真正需要的装备，头盔不属于最急需的装备。他对路透社说，欢迎德国在思维上出现的转变，"但我们最需要的是防御性武器"。

乌克兰首都基辅市市长、前世界重量级拳击冠军克利奇科（Vitali Klitschko）更是说德国的善举是一"绝对的笑话"。他对德国发行量最大的《图片报》表示，"德国政府的行为让我实在无话可言。德国国防部大概还没有注意到，我们面对的情形是，武装到牙齿的俄罗斯军队随时能够再一次发动对乌克兰的侵略。"他讽刺地问道，下一次德国会赠送什么？"会是一堆枕头吗？"

德国联邦议会周四（1月27日）进行有关的辩论时，肖尔茨总理和贝尔博克外长均重申德国排除向冲突地区输送杀伤性武器的可能性。

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）在对柏林的访问期间对媒体说，他不对别国做出的决定进行评论，"但显而易见的是，英国的观点是，具备战术防御特点的杀伤性武器是乌克兰目前急需的。但我们不会对其它国家指手画脚。"

出席同一新闻会的德国国防部长拉姆布莱希特（ Christine Lambrecht）表示，"德国政府的政策是不向冲突地区输送杀伤武器，因为我们不愿火上浇油，我们会以其它方式做出我们的贡献。"她说，除头盔外，德国还向乌克兰赠送了一座战地医院。

普京侵略，北溪二会被叫停

华莱士还指出，北溪二天然气管道应该作为制衡俄罗斯的手段。YouGov本次调查也询问了有关经过波罗的海的北溪二天然气管道事宜，目前这条管道已全面就绪，只等政府方面下达运营执照。根据民调，47%的德国人赞同设立该线，33%反对，19%没有答复。问到该项目是否应该被当作制裁普京侵略乌克兰的手段，43%的人说"应该"，33%的受访者认为即便乌克兰被侵略，也不该拿北溪二说事。

华莱士说，"如果普京选择侵略，欧盟方面不该继续给他提供赚钱的机会，因为他会用天然气的收入武装军队。"

德国政府对北溪二的官方立场是，俄罗斯果真入侵乌克兰，那么将考虑所有的制裁选项。但不清楚这具体意味着什么，不过，肖尔茨总理和贝尔博克外长此前已宣布，北溪二在俄罗斯发动对邻国战争的情况下将被叫停。

观看视频 02:19 克利奇科：“我对德国政府感到失望”

(综合报道)

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



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