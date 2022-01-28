德国民调：反对向乌克兰输送杀伤武器

在乌克兰冲突中德国扮演怎样的角色，尤其是德国该不该像美国或者英国那样向基辅提供武器支援，联邦政府的回答是积极参与外交斡旋、但不提供杀伤武器。民调结果也为这样的决策奠定了基础。
（德国之声中文网）根据YouGov民调公司进行的调查，59%的受访者赞成政府的路线，只有20%的人认为一旦俄罗斯入侵乌克兰，德国应该向基辅输送武器。最坚定拒绝向乌克兰提供武器的是左翼党选民（71%）和德国选项党选民（67%），最大的反对党联盟党选民中56%持同一立场，执政的社民党、绿党和自民党选民反对向乌克兰提供武器的比例分别是61%、55%和54%。
乌克兰仍在坚持要求柏林提供战舰以及空中防御系统等现代武器，德国国防部长日前宣布向乌克兰军队赠送5000只头盔，遭到后者的冷嘲热讽。乌克兰驻柏林大使梅尼科（Andriy Melnyk）称此举完全是"象征行为"，无异于杯水车薪，他的国家虽然欢迎头盔，但它们不是数十万乌克兰士兵真正需要的装备，头盔不属于最急需的装备。他对路透社说，欢迎德国在思维上出现的转变，"但我们最需要的是防御性武器"。
乌克兰首都基辅市市长、前世界重量级拳击冠军克利奇科（Vitali Klitschko）更是说德国的善举是一"绝对的笑话"。他对德国发行量最大的《图片报》表示，"德国政府的行为让我实在无话可言。德国国防部大概还没有注意到，我们面对的情形是，武装到牙齿的俄罗斯军队随时能够再一次发动对乌克兰的侵略。"他讽刺地问道，下一次德国会赠送什么？"会是一堆枕头吗？"
德国联邦议会周四（1月27日）进行有关的辩论时，肖尔茨总理和贝尔博克外长均重申德国排除向冲突地区输送杀伤性武器的可能性。
英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）在对柏林的访问期间对媒体说，他不对别国做出的决定进行评论，"但显而易见的是，英国的观点是，具备战术防御特点的杀伤性武器是乌克兰目前急需的。但我们不会对其它国家指手画脚。"
出席同一新闻会的德国国防部长拉姆布莱希特（ Christine Lambrecht）表示，"德国政府的政策是不向冲突地区输送杀伤武器，因为我们不愿火上浇油，我们会以其它方式做出我们的贡献。"她说，除头盔外，德国还向乌克兰赠送了一座战地医院。
华莱士还指出，北溪二天然气管道应该作为制衡俄罗斯的手段。YouGov本次调查也询问了有关经过波罗的海的北溪二天然气管道事宜，目前这条管道已全面就绪，只等政府方面下达运营执照。根据民调，47%的德国人赞同设立该线，33%反对，19%没有答复。问到该项目是否应该被当作制裁普京侵略乌克兰的手段，43%的人说"应该"，33%的受访者认为即便乌克兰被侵略，也不该拿北溪二说事。
华莱士说，"如果普京选择侵略，欧盟方面不该继续给他提供赚钱的机会，因为他会用天然气的收入武装军队。"
德国政府对北溪二的官方立场是，俄罗斯果真入侵乌克兰，那么将考虑所有的制裁选项。但不清楚这具体意味着什么，不过，肖尔茨总理和贝尔博克外长此前已宣布，北溪二在俄罗斯发动对邻国战争的情况下将被叫停。
(综合报道)
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