 德国民调：代价虽高 多数人仍支持乌克兰 | 德国新闻 | DW | 16.07.2022

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德国新闻

德国民调：代价虽高 多数人仍支持乌克兰

根据7月15日公布的一项民调结果，70%的德国人愿意继续支持乌克兰，即使这意味着能源价格上涨；22%的人持反对态度，以期能源价格回落。此外，另一项民调显示，51%的受访德国人认为，制裁给德国带来的伤害目前大于对俄罗斯。

一项调查显示，51%的受访德国公民认为，德国制裁对自己的伤害目前大于其对俄罗斯

一项调查显示，51%的受访德国公民认为，德国制裁对自己的伤害目前大于其对俄罗斯

（德国之声中文网）自2月底俄罗斯发动侵略乌克兰战争，国际市场能源价格暴涨。西方国家怀疑俄罗斯总统普京蓄意中止供应天然气供应以反制西方的制裁。目前，北溪1号管线因例行夏季检修中止输气。尚不清楚莫斯科是否会在检修工程完毕后恢复输气。   

本周五，ZDF（德国电视二台）《政治晴雨表》（ Politbarometer ）节目公布的民调结果显示，70%的德国人愿意继续支持乌克兰，即使这意味着能源价格上涨；22%的人持反对态度，以期能源价格回落。

该民调同时显示，虽然愿支持继续援乌，但要求增加军事援助的受访者明显减少，从本月初的44%降至现在的35%；32%的人主张保持现有水平，24%的人（7月初为18%）要求减少军事援助。  

联邦政府发言人当天在柏林就如何评估民众对当前对俄政策的支持度时表示，政府确信，德国民众“广泛支持”对明确谴责俄罗斯侵略战争、支持乌克兰有权自卫这一政策。  

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制裁对德国的伤害更大？

根据本周四公布的RTL和ntv电视台共同委托民意研究所福尔萨（Forsa）所作的另一项民调结果，占微弱多数的德国公民（51%）认为，德国制裁对自己的伤害目前大于其对俄罗斯；只有39%的受访者认为，制裁对德国的伤害不比对俄罗斯的大。 

一旦天然气严重短缺，德国政府将启动实施所谓的《天然气应急计划》第三阶段。在此阶段，由国家决定谁应优先获得天然气供应。58%的受访者认为，现行规定基本正确：在天然气严重短缺情况下，平民家庭有优先供应权；34%的人认为此规不正确。  

面对目前状况，三分之二的受访者（66%）计划冬季减少取暖；三分之一的人（33%）无此打算。 

为这项调查，福尔萨研究所于周二、周三询问了1002人。 

（德新社，法新社） 

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