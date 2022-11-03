 德国民调：不足一成民众认为中国可信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2022

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时政风云

德国民调：不足一成民众认为中国可信

德国总理此次中国之行是次艰难的旅程，这一点多数德国人心里也很清楚。民众对德中关系的关注度，也明显高于以往。

Bundeskanzler Scholz besucht China

（德国之声中文网）德国电视一台"德国趋势"栏目授权 Infratest-Dimap进行的民调显示，只有9%的德国人认为中国是一个值得信赖的伙伴。而五年前的相关比例还曾高达36%。短短五年时间里，德国人对中国的热情和信赖显然已经明显降温。

德国人对中国的不信任感和俄罗斯接近，目前认为俄罗斯值得信赖的德国人只占10%。同侵乌战争爆发时相比，担心俄罗斯会将战火扩展至其他欧洲国家的人，比例则有所下降，但仍高达61%。

今后如何同中国打交道？

过去六年来，中国一直是德国最大的贸易伙伴。今后应同中国保持怎样的经贸关系呢？接受调查的1307名民众并没有给出明确的答案。

近90%的受访者呼吁德国政府，应从总体上杜绝对非民主国家产生经济依赖

只有22%的受访者认为，应将经济利益置于当地人权记录之上。

第一栏：降低对非民主国家的经济依赖程度，浅蓝赞同，深蓝反对 第二栏：对华关系中经济利益应高于人权状况， 浅蓝赞同，深蓝反对。

第一栏：降低对非民主国家的经济依赖程度，浅蓝赞同，深蓝反对 第二栏：对华关系中经济利益应高于人权状况， 浅蓝赞同，深蓝反对。

德国总理肖尔茨率经济代表团访问中国之际，49%的受访者认为，德国应减少同中国经济合作的规模，34%的受访者认为，应保持现状，只有10%的人认为德中经济合作的规模应得到扩展。近三分之二的受访者认为，中国对全球安全构成了威胁。而认为俄罗斯是全球最大安全隐患的人则高达86%。

在中国投资德国基本设施的问题上，受访者的反对意见则相当明显。对于德国政府批准中远集团在汉堡集装箱港口参股24.9%一事，69%的受访者认为德国政府的上述决定是错误的，反对者当中包括各个政党的选民。

多点外交努力，少些军火供给

德国最关注的外交问题仍首推俄乌战争，而德国人对乌克兰的好感则明显高于俄罗斯。47%的受访者认为，乌克兰是值得信赖的伙伴，选择信任俄罗斯的受访者则只有10%。

不过，同今年三月的同类民调相比，俄乌双方差距已开始缩小。当时有63%的受访者认为乌克兰值得信赖，而选择信赖俄罗斯的受访者则只有6%。

今年八月，就德国政府对侵乌战争采取的军事和经济措施所进行的民调显示，民众的立场差异很大。大约40%的受访者认为，德国应当向乌克兰提供军火，五分之一受访者批评德国政府提供的军火远远不足。只有30%的人坚决反对向乌克兰提供军火。

大约31%的受访者对德国的对俄经济制裁表示信服，37%的人认为对俄制裁的规模应继续扩大，而23%的受访者认为，制裁过于严厉。上述比例同十月民调的结果基本相当。

大约半数以上受访者认为，德国在俄乌战争中所付出的外交努力远远不够。这一比例比今年六月的同类民调升高了14个百分点。

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