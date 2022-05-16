德国民粹主义政党AfD起诉默克尔获成功

（德国之声中文网）就德国选项党（AfD）起诉前总理默克尔违反政府成员政治中立原则案，设址卡尔斯鲁厄（Karlsruhe）的德国联邦宪法法院周三（6月15日）裁定，2020年初默克尔对图林根州（Thüringen）州长选举结果所作的表态侵害了选项党权利，有违政党机会平等原则。
2020年2月5日，自民党人士克梅里希（Thomas Kemmerich）在基民盟和选项党的支持下，在图林根首府埃尔富特（Erfurt）的州议会竞选中出人意料获最多票数，成为德国当代史上首位在右翼民粹主义政党德国选项党的帮助下当选的州长。
2020年2月，默克尔做出针对德国选项党这一表态时，她正在南非进行访问
选举翌日，正在南非外访的时任总理默克尔即对之做出表态，表示这一选举结果必须予以“扭转”，至少基民盟人士不能入阁。她还明确表示，“对民主来说，这是一个糟糕的日子”。
三天后，克梅里希便辞去州长职务，在无政府班子的情况下暂行政务至三月份。之后，在此前投票中未获足够票数的左翼党籍前图林根州长拉梅洛夫（Bodo Ramelow ）再度当选。
在2021年7月的卡尔斯鲁厄听证会上，与默克同属基民盟的时任德国总理府部长布劳恩（Helge Braun）为默克尔的表态辩护说，当时，随访记者、尤其是执政联盟伙伴，都希望总理能表明立场，并强调，这一表态也意在维护德国的国际声誉。
德国选项党曾在联邦宪法法院成功起诉过基社盟籍的前联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）和基民盟籍的前联邦教育部长万卡（ Johanna Wanka），理由分别是：联邦内政部网站上发布了一篇含诋毁选项党内容的采访；万卡部长曾在内讯中敦促对选项党亮“红牌”。
根据这些宪法法院的这些裁决，政界人士有权公开批评德国选项党，但一旦是以政府成员身份表态，则须谨守国家中立原则。
（德新社，法新社）
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
高兰德
选项党两名主席之一高兰德（Alexander Gauland）曾说过，人们觉得国足健将、有非洲血统的博阿滕作为球员很好，但不想和他这样的人做邻居。高兰德还说德国应关闭边界，他还提到一个溺水难民儿童的照片，说不能受到孩子眼睛的道德绑架。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
威德尔
该党议会党团主席之一艾利斯•威德尔（Alice Weidel，图左）通常扮演这个右翼民粹党派的“理性之声”，但她也有过措辞失准的时候。《世界报》2013年一篇关于威德尔的报道就指出，她曾在一封邮件中骂德国政治家是“猪”和“二战中胜利国的木偶”。威德尔最初声称邮件是假的，但后来承认了它的真实性。她曾在中国工作过6年，博士论文题目也与中国有关。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
佩特里
前任德国选项党主席之一佩特里（Frauke Petry）2016年接受一家地方性媒体采访时说，德国边警应该向非法进入该国的难民开枪。她说，德国警察在“万不得已”的情况下可以向难民开枪，防止非法越境。上一个下令向跨越边境逃亡者开枪的政治人物，还要追溯到前东德领导人昂纳克(Erich Honecker)。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
霍克
图林根州选项党主席霍克（Björn Höcke）是选项党极端派的标志性人物，他曾将柏林犹太大屠杀纪念碑称为"耻辱"，呼吁德国停止为纳粹历史赎罪。他说这番话时正值大选期间， 因为不赞同他的观点， AfD领导层一度要开除其党籍。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
冯施托尔西
选项党最初靠反对欧元和财政救助计划起家， 但很快反移民就变成了该党的核心议题。“那些不接受对检查边境点的人都是攻击者，”选项党副主席冯施托尔西（Beatrix von Storch）说：“面对攻击者，我们得自我防卫。”
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
普雷策尔
前选项党北威州主席普雷策尔（Marcus Pretzell）也是宣布退出该党派的佩特里的丈夫。在2016年12月柏林圣诞节市场发生卡车冲撞人群恐怖袭击后，他称，柏林事件的受害者是“默克尔的冤魂”。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
温特
德国东部萨克森州议会议员温特（Andre Wendt）2016年递交的一份问讯文件引起了轩然大波，内容是关于无人陪伴的未成年外国人提供“绝育手术”所需的费用。据联邦无陪伴未成年难民协会（BumF）的数据，成千上万未成年人在德国寻求庇护，其中绝大多数是年轻男性。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
又是高兰德
去年8月大选期间，他在艾希斯费尔德（Eichsfeld）发表演讲时说，土耳其裔的联邦政府移民融入事务专员厄兹古茨（Aydan Özoguz）应该被“清除”到土耳其安纳托利亚去。他使用了清除“Entsorgen” 这个词，这与纳粹时期对犹太人和战俘的措辞类似。
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德国右翼“选项党”的“雷人雷语”
还是高兰德
高兰德这个月初在选项党青年团代表大会上的讲话招致了各方批评。他先是承认德国人对数以百万计的纳粹受害者承担有罪责。但接着表示：“希特勒和纳粹，不过是德国千年成就上的一粒鸟屎。……我们有着光辉的历史，而且远远长于那十二年(纳粹时期)。”
作者: Dagmar Breitenbach