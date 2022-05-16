德国民粹主义政党AfD起诉默克尔获成功

（德国之声中文网）就德国选项党（AfD）起诉前总理默克尔违反政府成员政治中立原则案，设址卡尔斯鲁厄（Karlsruhe）的德国联邦宪法法院周三（6月15日）裁定，2020年初默克尔对图林根州（Thüringen）州长选举结果所作的表态侵害了选项党权利，有违政党机会平等原则。

2020年2月5日，自民党人士克梅里希（Thomas Kemmerich）在基民盟和选项党的支持下，在图林根首府埃尔富特（Erfurt）的州议会竞选中出人意料获最多票数，成为德国当代史上首位在右翼民粹主义政党德国选项党的帮助下当选的州长。

选举翌日，正在南非外访的时任总理默克尔即对之做出表态，表示这一选举结果必须予以“扭转”，至少基民盟人士不能入阁。她还明确表示，“对民主来说，这是一个糟糕的日子”。

三天后，克梅里希便辞去州长职务，在无政府班子的情况下暂行政务至三月份。之后，在此前投票中未获足够票数的左翼党籍前图林根州长拉梅洛夫（Bodo Ramelow ）再度当选。

在2021年7月的卡尔斯鲁厄听证会上，与默克同属基民盟的时任德国总理府部长布劳恩（Helge Braun）为默克尔的表态辩护说，当时，随访记者、尤其是执政联盟伙伴，都希望总理能表明立场，并强调，这一表态也意在维护德国的国际声誉。

德国选项党曾在联邦宪法法院成功起诉过基社盟籍的前联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）和基民盟籍的前联邦教育部长万卡（ Johanna Wanka），理由分别是：联邦内政部网站上发布了一篇含诋毁选项党内容的采访；万卡部长曾在内讯中敦促对选项党亮“红牌”。

根据这些宪法法院的这些裁决，政界人士有权公开批评德国选项党，但一旦是以政府成员身份表态，则须谨守国家中立原则。

（德新社，法新社）

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