德国每年极端天气造成66亿欧元损失

（德国之声中文网）自2000年以来，气候变化给德国平均每年造成66亿欧元的损失。这是德国联邦经济与气候行动部一份调研做出的评估，本周一（7月18日）在彼得斯贝格气候对话会议上公布了这个报告。

今年联合国气候峰会将于11月在埃及举行，而彼得斯贝格对话则是为峰会进行的筹备，有40多个国家的高层气候官员参加。德国外长贝尔博克在会上表示，气候变化是"世界面临的最大安全问题"，她说，"我们同在一条船上，这意味着，只有共同努力才能转危为安。"

为同气候变化做斗争，德国政府将在这次会议期间推出一个"全球保护伞"。据德国联邦发展部透露，这一计划旨在努力建立一套全球性机制，尤其是规范融资和保险业，让受气候变化影响最严重的人群和国家，切实得到应有的保护。该部官员弗莱斯巴特（Jochen Flasbarth）对德国之声表示，"现在已不是气候灾难是否出现的问题，而是它出现的频繁程度、破坏的严重程度、代价有多高，而最重要的，谁受到的伤害最大。"

环保活动人士批评指出，包括德国在内的许多国家，目前又开始打开发化石能源的主意，这很危险，会葬送本来就很脆弱的气候目标。

德国总理肖尔茨上周六（7月16日）说，柏林政府决定重起燃油与煤炭发电只是一项临时性决定，他领导的政府信守实现气候目标的承诺不变。

全球气候回顾2021 一月：年末岁尾安静很多 和众多其它国家一样，德国也禁止销售施放鞭炮和烟花，以为疫情期间的医院减负。仅此措施就意味着塑料垃圾减少 3500 吨。在阿姆斯特丹，私人烟花未来也将被禁——这个荷兰首都计划用中央烟花表演代替之。

全球气候回顾2021 二月：中欧冰天雪地 尤其是德国中部地区气温异常低下。经由北极漩涡凹陷，强冷空气直抵欧洲中部地区。究其原因是原本作为极地漩涡对手的微弱高速气流突然变得极强，在北极上空锁定了极地漩涡，但北极暖化削弱了该气流，从而使极地漩涡出现凹陷。

全球气候回顾2021 三月：澳大利亚东海岸水漫金山 连续数天豪雨导致发大水，使澳大利亚东部众多城镇成为泽国，成千上万人被迫离开家园。新南威尔士州受创尤重。这个澳大利亚人口最大州的时任州长贝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 以“百年不遇”一词形容此次大灾。

全球气候回顾2021 四月：具里程碑意义的宪法法院判决 德国联邦宪法法院裁定《联邦德国气候保护法》部分违宪，理由是，它未设定 2030 年以后的气候目标，从而将给后代留下过重负担。环保人士欢欣鼓舞。联邦议院据此收紧了《气候保护法》：作为世界第四大经济体的德国确定最晚到 2045 年实现气候中和。

全球气候回顾2021 五月：对石油巨头的不利判决 另一项具有里程碑意义的裁决是：荷兰海牙地方法院责令石油和天然气大亨——壳牌公司至 2030 年将其二氧化碳排放量减少近一半。该项裁决还将影响到供应商和终端用户。在荷兰，企业可能将必须承担责任，阻止未来的损害。

全球气候回顾2021 六月：烈焰之夏 在加拿大的利顿（ Lytton ），热浪滚滚，最高温测结果近 50°C。加拿大全国有 230多人丧命高温。利顿被一场森林大火夷为平地。地中海、加利福尼亚、西伯利亚和亚马逊地区亦遭遇极端火灾。

全球气候回顾2021 七月：毁灭性洪水 中欧西部，极端强降雨导致大面积洪水。小溪成为汹险湍流。在北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州， 180 多人丧生。巴登-符腾堡州，以及比利时、荷兰两国也受到影响。仅德国，财产损失估计就达数十亿欧元。

全球气候回顾2021 八月：气候变化 - 人为因素 联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 明确表示：气候变化进度超过此前预期，且肯定是人为造成。这是联合国机构在其最新状况报告开首就提出的核心信息。该报告基于 1.4万多项经同行评审的研究。 IPCC 报告乃是最详尽的气候变化清单。

全球气候回顾2021 九月：停止海外煤电 中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。

全球气候回顾2021 十月：温室气体创记录 世界气象组织 (WMO) 称，尽管新冠大流行导致经济表现下滑，但2020 年，大气中温室气体浓度仍创新纪录，与上一年相比，增幅甚至高于过去10年平均增幅。该组织指出，巴黎气候保护目标的实现岌岌可危。

全球气候回顾2021 十一月：告别煤炭而非半途而废 因疫情而一度中断后，世界气候大会再度举行。在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次峰会（ COP26 ）的最终文件——《格拉斯哥气候公约》呼吁“告别煤炭”。中国和印度双双阻止了“退出”煤炭目标。环保组织和联合国秘书长古特雷斯均感失望：气候灾难仍随时可能发生，危险尚未能得到控制。

全球气候回顾2021 十二月：致命的龙卷风 36 场龙卷风席卷美国6州，造成巨大破坏； 肯塔基州受创尤重，至少88 人死亡，其中多人数天后仍下落不明。总统拜登要求调查全球暖化在一系列龙卷风产生中可能扮演的角色。同月，在菲律宾，至少有 375 人死于台风“雷伊”（"Rai". ）。



（德新社、路透社等）

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