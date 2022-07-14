 德国每年极端天气造成66亿欧元损失 | 科技环境 | DW | 18.07.2022

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科技环境

德国每年极端天气造成66亿欧元损失

近20年以来，极端天气给德国带来的损失至少是1450亿欧元。怎样有效地同气候变化作斗争，尤其是帮助受害程度最深的国家，40多国的气候高层正会聚德国。

Die Flutkatastrophe 2021 - Ein Protokoll

2021年7月大水过后面目全非的村庄

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德国保险业巨头慕尼黑再保险表示，气候危机的成本高昂。去年七月欧洲西部的洪水是2021年造成全球损失第二高损失的天然灾害。

气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。

（德国之声中文网）自2000年以来，气候变化给德国平均每年造成66亿欧元的损失。这是德国联邦经济与气候行动部一份调研做出的评估，本周一（7月18日）在彼得斯贝格气候对话会议上公布了这个报告。

今年联合国气候峰会将于11月在埃及举行，而彼得斯贝格对话则是为峰会进行的筹备，有40多个国家的高层气候官员参加。德国外长贝尔博克在会上表示，气候变化是"世界面临的最大安全问题"，她说，"我们同在一条船上，这意味着，只有共同努力才能转危为安。"

为同气候变化做斗争，德国政府将在这次会议期间推出一个"全球保护伞"。据德国联邦发展部透露，这一计划旨在努力建立一套全球性机制，尤其是规范融资和保险业，让受气候变化影响最严重的人群和国家，切实得到应有的保护。该部官员弗莱斯巴特（Jochen Flasbarth）对德国之声表示，"现在已不是气候灾难是否出现的问题，而是它出现的频繁程度、破坏的严重程度、代价有多高，而最重要的，谁受到的伤害最大。"

环保活动人士批评指出，包括德国在内的许多国家，目前又开始打开发化石能源的主意，这很危险，会葬送本来就很脆弱的气候目标。

德国总理肖尔茨上周六（7月16日）说，柏林政府决定重起燃油与煤炭发电只是一项临时性决定，他领导的政府信守实现气候目标的承诺不变。

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    全球气候回顾2021

    四月：具里程碑意义的宪法法院判决

    德国联邦宪法法院裁定《联邦德国气候保护法》部分违宪，理由是，它未设定 2030 年以后的气候目标，从而将给后代留下过重负担。环保人士欢欣鼓舞。联邦议院据此收紧了《气候保护法》：作为世界第四大经济体的德国确定最晚到 2045 年实现气候中和。

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    全球气候回顾2021

    五月：对石油巨头的不利判决

    另一项具有里程碑意义的裁决是：荷兰海牙地方法院责令石油和天然气大亨——壳牌公司至 2030 年将其二氧化碳排放量减少近一半。该项裁决还将影响到供应商和终端用户。在荷兰，企业可能将必须承担责任，阻止未来的损害。

  • Kanada Waldbrände

    全球气候回顾2021

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  • Deutschland Unwetterkatastrophe | Schuld, Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz

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  • Deutschland Braunkohlekraftwerk Niederaußem bei Bergheim

    全球气候回顾2021

    八月：气候变化 - 人为因素

    联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 明确表示：气候变化进度超过此前预期，且肯定是人为造成。这是联合国机构在其最新状况报告开首就提出的核心信息。该报告基于 1.4万多项经同行评审的研究。 IPCC 报告乃是最详尽的气候变化清单。

  • UN Vollversammlung USA New York China Xi Jinping

    全球气候回顾2021

    九月：停止海外煤电

    中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。

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    十月：温室气体创记录

    世界气象组织 (WMO) 称，尽管新冠大流行导致经济表现下滑，但2020 年，大气中温室气体浓度仍创新纪录，与上一年相比，增幅甚至高于过去10年平均增幅。该组织指出，巴黎气候保护目标的实现岌岌可危。

  • UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow

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    十一月：告别煤炭而非半途而废

    因疫情而一度中断后，世界气候大会再度举行。在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次峰会（ COP26 ）的最终文件——《格拉斯哥气候公约》呼吁“告别煤炭”。中国和印度双双阻止了“退出”煤炭目标。环保组织和联合国秘书长古特雷斯均感失望：气候灾难仍随时可能发生，危险尚未能得到控制。

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    十二月：致命的龙卷风

    36 场龙卷风席卷美国6州，造成巨大破坏； 肯塔基州受创尤重，至少88 人死亡，其中多人数天后仍下落不明。总统拜登要求调查全球暖化在一系列龙卷风产生中可能扮演的角色。同月，在菲律宾，至少有 375 人死于台风“雷伊”（"Rai". ）。


（德新社、路透社等）

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