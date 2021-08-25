 德国武装阿富汗军队1万把手枪恐落入塔利班手中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2021

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德国武装阿富汗军队1万把手枪恐落入塔利班手中

北约开始撤军之后，阿富汗大量领土陷入塔利班的掌控之中，许多军人不战而降。德国为阿军提供的枪支有可能最终会落到塔利班的手中。

Symbolbild I Deutsche Soldaten in Afghanistan

（德国之声中文网）德国国防部承认，德国联邦国防军在阿富汗驻军20年间为阿富汗政府军提供了1万把手枪。据德新社报道，2006年德国便为阿富汗政府军提供了Walther P1型号手枪。在阿富汗塔利班接管政权之后，这批武器下落如何，德国国防部表示不掌握相关信息。

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塔利班在如此短的时间内就接管了几乎阿富汗全境，令西方国家大为吃惊。因为谁都没有想到，装备精良、又受过西方国家长期培训的阿富汗政府军竟如此不堪一击。

一名发言人说：“我们不清楚，这批物资是否落入塔利班的手中。”

20年来，以美国为主的北约军队为阿富汗军队和警察提供各类物资及培训。《华尔街日报》报道称，仅在2013至2016年间，美国就向阿富汗军队和警察提供了大约60万枪械、7.6万车辆以及200多架飞机。

华盛顿方面坦承，阿富汗的大量军用物资可能已经落入塔利班的手中。

从2002年开始，德国联邦政府批准过向阿富汗出口总价值高达4.19亿欧元的军用武器和其它军备物资，这其中就包括坦克、装甲车、步枪及自动手枪等等。但这些物资绝大部分提供给北约盟军部队、使馆及联合国机构组织使用。

向阿富汗政府军提供的物资仅占一小部分，而且其中主要包括装甲车、排雷设备、加固集装箱、放护和通讯设备。

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塔利班的资金从何而来？

（德新社）

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