德国武装阿富汗军队的1万把手枪恐落入塔利班手中

（德国之声中文网）德国国防部承认，德国联邦国防军在阿富汗驻军20年间为阿富汗政府军提供了1万把手枪。据德新社报道，2006年德国便为阿富汗政府军提供了Walther P1型号手枪。在阿富汗塔利班接管政权之后，这批武器下落如何，德国国防部表示不掌握相关信息。

一名发言人说：“我们不清楚，这批物资是否落入塔利班的手中。”

20年来，以美国为主的北约军队为阿富汗军队和警察提供各类物资及培训。《华尔街日报》报道称，仅在2013至2016年间，美国就向阿富汗军队和警察提供了大约60万枪械、7.6万车辆以及200多架飞机。

华盛顿方面坦承，阿富汗的大量军用物资可能已经落入塔利班的手中。

从2002年开始，德国联邦政府批准过向阿富汗出口总价值高达4.19亿欧元的军用武器和其它军备物资，这其中就包括坦克、装甲车、步枪及自动手枪等等。但这些物资绝大部分提供给北约盟军部队、使馆及联合国机构组织使用。

向阿富汗政府军提供的物资仅占一小部分，而且其中主要包括装甲车、排雷设备、加固集装箱、放护和通讯设备。

（德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。