德国欲立供应链法 防止剥削劳工

（德国之声中文网）德国超市中，一板牛奶巧克力要价不到80欧分。这些巧克力的生产过程存在大量被剥削的童工。芝加哥大学自20年前开始，每隔5年会调查在西非最大可可生产国象牙海岸以及加纳的可可种植园里雇佣了多少儿童。最新研究报道显示，这些可可园里的童工数高达226万人，创下历年来新高。

联邦发展部长盖德·穆勒（Gerd Müller）愤怒地表示：“问题在于，我们这些工业化国家置身事外，将生产链外包至发展中国家，破坏了我们富裕社会中产品的标准。”穆勒指出，这些社会和生态标准，在德国都是理所应当受到重视的。“我们的所作所为不仅接受而且巩固了对发展中国家人民和环境的剥削。一名拜罗伊特的学者已经证实，德国的生活水平以及习惯的消费模式，是由平均50名奴工的血汗工作换来的。”

自发式管理不管用

这其实已是老调重弹。10多年来，各方一直努力想要做出改变。不仅是政治圈，工业化国家的企业也开始注意，在其供应链和生产链中遵守劳动、环保及社会标准。德国劳动部长海尔（Hubertus Heil）表示：“任何有能力确保生产品质的人，在人权方面也能做到这一点。”



联邦发展部长穆勒及劳动部长海尔提倡公平供应链

但自发式管理似乎不管用。这是一份针对5500多家员工数超过500人的大型德国企业的问卷调查所得出的结论。根据2019年12月出炉的中期报告。只有18%的企业建立起有效的监督机制，记录进口商品的生产状况。第二轮问卷调查的比例则稍微增加至22%。

五分之一的比例太低

“第二轮企业问卷调查结果再次令人失望。”穆勒如是说。他已经准备了应对策略：“为了实现人权标准，在供应链中杜绝童工，确保基本的生态及社会最低标准获得贯彻，我们如今需要执政联盟协议中提出的新法律框架。”

基民盟、基社盟和社民党在2018年协议，若依赖自愿基础的模式无法带来实质改变，政府应出台法律规范。劳动部长海尔宣布，8月就会将相关草案递交给内阁，接着送交联邦议院的立法程序，预计2021年出台新法。

“别将全球化和剥削混为一谈”

根据立法草案，雇员人数超过500人的企业未来必须尽职调查，其商业活动是否对人权造成负面影响，并采取适当的预防及补救措施。此外，各企业每年需对如何防止侵害人权作出报告。

海尔表示：“人权是普世价值，德国作为国家、经济体及社会必须肩负起责任。他指出，德国经济与全球紧密交织，有义务保护人权，而全球化不能与剥削混为一谈。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 世界无童工日 据估计，全球共有1.68亿童工。每年的6月12日是世界无童工日。1999年国际劳工组织（ILO）成员国通过了一份反对最恶劣形式的童工劳动公约，此公约适用于所有18岁以下的儿童，主要禁止的内容包括奴役和色情活动。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 公平手机Fairphone 根据联合国儿童基金会的数据，绝大多数的童工主要从事的农业生产以及服务业工作。不过，像智能手机这样的电子产品，也可能会有童工的参与，比如矿产原料的开采。一些公益组织现在正开展多个跨国项目，推出了几款“公平手机”，确保从原料开采到销售上架的全过程都不虐待劳工，同时尽可能符合可持续原则。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 难民童工 从童工数量来看，非洲地区是重灾区，亚洲紧随其后。图为土耳其的一间纺织工厂，一名不到10岁的叙利亚难民正在操作缝纫器械。(摄于2016年5月)

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 印度制造的毛巾 图中为印度南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的童工，这是一家生产毛巾的工厂。这个孩子仅是百万大军的一员：据估计，亚洲约有近6200万童工。也就是说，亚洲大约7%的5到17岁的青少年儿童都定期被迫工作。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 工作代替上学 他们既不能读书也不能写字，因为要从事造砖工作。许多贫穷的印度孩子很小开始就要工作添补家计。孩子们一天工作十个小时，领到的报酬却少得可怜，只有约80美分。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 廉价劳动力 根据印度最新人口统计数据，在这个世界最大的民主国家里共有1260万童工。他们在街头叫卖、做针线活、在饭店打杂、在地里摘棉花或敲打砖头。他们是廉价的劳动力：同样的工作，一名童工的报酬只有成人的三分之一。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 极其恶劣的工作环境 根据国际劳工组织2013年发布的一份报告，约有一半的童工在从事被列为危险的工作：他们被安排在采石场或私人种植园，从事夜间工作，一般工作时间都超长，其中一些还受到类似奴隶的待遇。此外，他们即没有劳工合同，也没有社会保险。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 孟加拉国制造 童工现象在孟加拉国也普遍存在。据联合国儿童基金会称，该国约有五百万儿童要为添补家计而工作，其中一些人的工作环境堪比奴隶，例如在该国最大的出口行业——纺织业。发达国家里不少人身上穿的衣服就出自这些孩子们之手。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 在大城市里自力更生 在柬埔寨只有60%的孩子能上到五年级。许多其他孩子都被父母强迫去工作了。上千儿童要在城市街头自力更生，就像在首都金边，他们要为每一天的生存而奋斗。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 童工现象依然普遍存在 虽然2000年以来，全球童工数量有所减少：女孩减少40%，男孩25%，但是在亚洲许多国家童工现象依然普遍存在：除印度、孟加拉国还有图中的阿富汗和尼泊尔、柬埔寨以及缅甸等国。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 中国也不例外 中国的《宪法》、《劳动法》和《未成年人保护法》中都明文禁止雇用童工：无论是国家机关、社会团体，还是企业事业单位、民办非企业单位和个体工商户，任何用人单位都被禁止招用不满16周岁的未成年人。但是实际生活中， 童工现象依然大量存在。图为两名在四川华蓥一家煤矿场工作的儿童。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 打工挣学费 不少出生贫寒的中国孩子需要自己打工赚学费，图中这名生活在江西南昌的小男孩就在暑假里帮父母在工地上干活。

童工泛滥，亚洲、非洲重灾区 禁而不绝的现象 图中来自贵阳的女孩也在为添补家用而捡垃圾。根据2006年发布的《关于中国童工现象的实地考察报告》，童工主要分布在较低层次的服务性行业和劳动密集型产业，如纺织业、服装加工业、玩具制造业和餐饮业等。 作者: Esther Felden/安静



经济界反应不一

目前已有60余家企业对供应链法表示支持，其中包括咖啡销售商Tchibo、食品公司Rewe和雀巢，以及巧克力制造商瑞特（Alfred Ritter）。商业协会则强烈反对。这些协会认为，企业在新冠疫情期间已经遭受重创。“额外出台尽职调查法规将使我们濒临极限，延迟经济复苏。”德国外贸协会BGA如此反驳道。

德国雇主联合会首席执行官卡姆佩特（Steffen Kampeter）批评：“如此一来，比起整个默克尔政府，企业承担的实践人权的任务更为庞大。其中缺乏衡量标准以及实践手段。”最令卡姆佩特和其他协会代表不满的是，若企业的供应链中未能遵照标准，企业将须承担后果。

竭尽所能

劳动部长海尔则认为这是合情合理的做法。他表示，只有当损害是可预期而且能够通过德国公司避免时，才会进行惩处。发展部长穆勒也补充道：“我们希望企业肩负责任，如果他们能尽其所能地做出努力，将不会承担任何责任。”

联邦经济部长阿尔特迈尔对供应链法持质疑态度

虽然联邦劳动部长及发展部长都表达了尽快将供应链带上正轨的决心，但也无法确保事情能顺利进行。因为内阁中存在反对声音，最大的反对者便是联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）。

先看欧盟怎么做？

这名基民盟政治家表示，联邦政府将会仔细进行分析。“我们会审慎审核里头的漏洞，以及评估如何利用德国的欧盟理事会轮值主席身份，在全欧盟内实现负责任的供应链和价值链。”

发展援助组织Misereor的贸易问题专家帕施支持德国立即推出供应链法

德国天主教发展援助组织Misereor的贸易问题专家帕施（Armin Paasch）认为，这正是问题的症结所在：“所有试图将问题放到欧盟层面去谈的做法，都会使立法被延迟数年；在欧盟的框架下，这将增加各种可能的阻碍，使法律被稀释弱化。”

帕施希望穆勒和海尔能贯彻计划：“我们首先需要一条德国的供应链法，如此才能提升在两三年内推动欧盟立法的可能性，让法律也在其他国家生效。”

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