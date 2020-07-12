德国欲立供应链法 防止剥削劳工

你知道超市中一块牛奶巧克力，生产链中存在多少血汗童工吗？德国企业对全球供应商是否遵守劳动及社会标准缺乏关注。德国政府正着手立法，要求企业善尽监督义务。
（德国之声中文网）德国超市中，一板牛奶巧克力要价不到80欧分。这些巧克力的生产过程存在大量被剥削的童工。芝加哥大学自20年前开始，每隔5年会调查在西非最大可可生产国象牙海岸以及加纳的可可种植园里雇佣了多少儿童。最新研究报道显示，这些可可园里的童工数高达226万人，创下历年来新高。
联邦发展部长盖德·穆勒（Gerd Müller）愤怒地表示：“问题在于，我们这些工业化国家置身事外，将生产链外包至发展中国家，破坏了我们富裕社会中产品的标准。”穆勒指出，这些社会和生态标准，在德国都是理所应当受到重视的。“我们的所作所为不仅接受而且巩固了对发展中国家人民和环境的剥削。一名拜罗伊特的学者已经证实，德国的生活水平以及习惯的消费模式，是由平均50名奴工的血汗工作换来的。”
自发式管理不管用
这其实已是老调重弹。10多年来，各方一直努力想要做出改变。不仅是政治圈，工业化国家的企业也开始注意，在其供应链和生产链中遵守劳动、环保及社会标准。德国劳动部长海尔（Hubertus Heil）表示：“任何有能力确保生产品质的人，在人权方面也能做到这一点。”
但自发式管理似乎不管用。这是一份针对5500多家员工数超过500人的大型德国企业的问卷调查所得出的结论。根据2019年12月出炉的中期报告。只有18%的企业建立起有效的监督机制，记录进口商品的生产状况。第二轮问卷调查的比例则稍微增加至22%。
五分之一的比例太低
“第二轮企业问卷调查结果再次令人失望。”穆勒如是说。他已经准备了应对策略：“为了实现人权标准，在供应链中杜绝童工，确保基本的生态及社会最低标准获得贯彻，我们如今需要执政联盟协议中提出的新法律框架。”
基民盟、基社盟和社民党在2018年协议，若依赖自愿基础的模式无法带来实质改变，政府应出台法律规范。劳动部长海尔宣布，8月就会将相关草案递交给内阁，接着送交联邦议院的立法程序，预计2021年出台新法。
“别将全球化和剥削混为一谈”
根据立法草案，雇员人数超过500人的企业未来必须尽职调查，其商业活动是否对人权造成负面影响，并采取适当的预防及补救措施。此外，各企业每年需对如何防止侵害人权作出报告。
海尔表示：“人权是普世价值，德国作为国家、经济体及社会必须肩负起责任。他指出，德国经济与全球紧密交织，有义务保护人权，而全球化不能与剥削混为一谈。
经济界反应不一
目前已有60余家企业对供应链法表示支持，其中包括咖啡销售商Tchibo、食品公司Rewe和雀巢，以及巧克力制造商瑞特（Alfred Ritter）。商业协会则强烈反对。这些协会认为，企业在新冠疫情期间已经遭受重创。“额外出台尽职调查法规将使我们濒临极限，延迟经济复苏。”德国外贸协会BGA如此反驳道。
德国雇主联合会首席执行官卡姆佩特（Steffen Kampeter）批评：“如此一来，比起整个默克尔政府，企业承担的实践人权的任务更为庞大。其中缺乏衡量标准以及实践手段。”最令卡姆佩特和其他协会代表不满的是，若企业的供应链中未能遵照标准，企业将须承担后果。
竭尽所能
劳动部长海尔则认为这是合情合理的做法。他表示，只有当损害是可预期而且能够通过德国公司避免时，才会进行惩处。发展部长穆勒也补充道：“我们希望企业肩负责任，如果他们能尽其所能地做出努力，将不会承担任何责任。”
虽然联邦劳动部长及发展部长都表达了尽快将供应链带上正轨的决心，但也无法确保事情能顺利进行。因为内阁中存在反对声音，最大的反对者便是联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）。
先看欧盟怎么做？
这名基民盟政治家表示，联邦政府将会仔细进行分析。“我们会审慎审核里头的漏洞，以及评估如何利用德国的欧盟理事会轮值主席身份，在全欧盟内实现负责任的供应链和价值链。”
德国天主教发展援助组织Misereor的贸易问题专家帕施（Armin Paasch）认为，这正是问题的症结所在：“所有试图将问题放到欧盟层面去谈的做法，都会使立法被延迟数年；在欧盟的框架下，这将增加各种可能的阻碍，使法律被稀释弱化。”
帕施希望穆勒和海尔能贯彻计划：“我们首先需要一条德国的供应链法，如此才能提升在两三年内推动欧盟立法的可能性，让法律也在其他国家生效。”
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