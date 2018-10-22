德国欲冻结对沙特军售 欧洲战机呢？

（德国之声中文网）与同为军火出口大国的美国、英国和法国相比，德国总理默克尔的立场更为明确：在卡舒吉案澄清之前，停止向沙特出口军火。一位德国保守派阵营的政治家表示，这也可能影响到以前签订的订单。

柏林目前正在对所有对沙特的军售项目进行审核，包括今年9月批准的巡逻艇和眼镜蛇反炮弹雷达，其中后者的制造商是一家由法国泰蕾兹集团、空中客车和美国洛克希德·马丁公司组成的财团。

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2018年1到9月，德国政府批准了价值超过4亿欧元的向沙特出口军火的合同。但其中有多少还未交货，有关部门并未具体说明。

来自德国的武器只占沙特军备进口的2%，与英美等军售大国不可同日而语，但问题是，其他国家的军火合同里也有德国的份。可能受到影响最大的是一份价值130亿美元的英国向沙特出口48架欧洲战机的协议。业界人士称，该战斗机三分之一的部件来自德国。

于今年3月签署谅解备忘录的这一笔交易，尚未最后签约，也没有体现在制造商英国宇航系统公司（BAE Systems Plc）2018年的财务公报中。BAE拒绝就这一问题表态，设在德国的欧洲战机生产商财团也不予置评。英国外交部目前也对此保持沉默。

西方伙伴并不一致

向沙特出售欧洲战机的交易经过近4年的前期准备工作，将保障英国宇航系统公司数千个工作岗位，并延续欧洲系列战斗机的生产，直到新一代喷气战斗机型在未来几年投入生产。

沙特是为数不多的仍在进口欧洲战机的国家之一。欧洲战机在其他一些招标项目中败给了美国洛克希德公司的F35战斗机，包括比利时即将作出的一项交易订单。

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德国吕尔森（Lürssen）造船厂为沙特制造三艘巡逻艇的订单的前途则更加堪忧。据德国《明星》周刊报道，承接工程的分厂位于德国东北部梅克伦堡-前波莫瑞州的沃尔加斯特（Wolgast），有300名员工，该地区产业结构薄弱。该厂共有33艘舰船的订单，但其中16艘尚需得到批准。

在卡舒吉事件发生后，与英、法、美等国相比，德国在对沙特军售问题上的态度更为鲜明。在对外军售议题上，德国官方向来较为谨慎，这也与德国的战争历史有关。而且在目前的大联合政府中，军售是个敏感话题。默克尔的执政伙伴社民党一直主张明确禁止向也门冲突的参与方（沙特于2015年出兵也门）出售武器。

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美国总统特朗普表达忧虑称，如果停止向阿拉伯世界的盟友沙特出售军火，利雅得将从俄罗斯和中国购买武器。法国也对此事持观望态度。爱丽舍宫一位官员周二表示，在有关卡舒吉之死的事实得到澄清之前，法国不会就同沙特的战略关系的前景做出"仓促决定"。

叶宣/凝炼（路透社）