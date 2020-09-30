德国欧盟轮值主席任期过半：果实累累还是失望多多？

（德国之声中文网）在本周四（10月1日）和周五举行欧盟成员国元首和政府首脑特别峰会时，德国本届轮值主席任期正好过去一半。7月1日，联邦政府带着颇具雄心的目标启动了本届轮值主席任期。轮值主席国负责协调27个成员国的欧洲政策。以下我们做个中期总结：

1 新冠、欧盟预算和法治问题：

未来数年，要投入巨资，用于稳定国民经济和社会保障体系，以缓解新冠大流行瘟疫造成的后果。在其相关计划中，柏林强调："只有当我们能长期抑制Sars-CoV-2新冠病毒、增强团结，欧盟及其成员国们才能长期克服这一危机。"从名为"Sure"的短时工作补贴计划中可拨出总额1000亿欧元的贷款。同时，确立了一项规模达7500亿欧元的景气计划，作为2021至2017年的下一七年财政预算的补充。这样，预算总额达到1.8万亿欧元。

今夏，德国轮值主席任期财政预算方针确认，快速通过这一预算享有"优先地位"。德国外交政策协会会长施瓦策尔（Daniela Schwarzer）认为，即使有关总预算的实施现在还需经议会讨论批准，理事会今年7月通过这一预算已可被视为德国轮值主席任期的一大成果。俗称的法治机制仍还是一大争议点。一些欧盟议员批评德国的一项建议是对匈牙利和波兰示弱。根据该建议，只在出现对法治的违反导致"直接影响"的情况下才减扣相关资金。

2 新资金来源和数字化领域：

在有关欧盟的新资金来源问题上，也存有争议。迄今，欧盟财政主要来源于关税、成员国交费以及各国增值税份额。现在，是否向常交税很少的互联网巨擘增收税款成为讨论对象。

9月中旬，联邦德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）曾表示，有关欧盟自由资金来源的决定应相对快速作出。迄今已作出决定：自2021年1月起，对不能回收使用的塑料征税。此后，将陆续实现更多收入来源，例如，扩大碳排放交易、征收二氧化碳税，以及可能的金融市场税。经济学家施瓦策尔指出，即使没有新冠危机，欧盟的财政体系也已难以为继。她强调，尤其是关于二氧化碳税的讨论是重要的，但由此可能会与美国发生冲突。

3 未来由谁来支付所有这些债务？

欧盟新资金来源也意在为新冠重建计划融资。为这一重建计划，欧盟历史上首次大规模共同负债。此外，还涉及欧盟成员国在各自的抗疫斗争中所借的巨额债务。因新冠危机，欧盟关于债务和赤字的共同规定暂时失效。作为本届轮值主席的德国要求，一旦经济条件允许，预算政策必须重新指向在中期内实现一种谨慎财政状况。

施瓦策尔女士强调指出，各成员国政府未来采取何种债务政策也将是重要的。她认为，未来数年各方有可能会讨论："我们如何将那（举债）魔鬼重新弄回瓶子里去？"

4 绿色交易也会耗费大量资金--她是否具有足够雄心？

在样额减排二氧化碳问题上，联盟支持欧委会主席冯·德莱恩。还在夏季时，对相关计划就有这样的说法："我们欢迎委员会宣布，至2030年，将减排目标从1990年的55%降至50%。"现在，正式建议是"至少55%"。然而，欧盟议会的环境委员会甚至还会提出"60%"的建议。这意味着，德国必须在年尾前找到一种妥协方案。施瓦策尔就此表示，"我们应该现实些。现在，当务之急是，快速走向落实现行目标，然后，在考虑进一步强化之前，例如同中国和美国结成国际联盟。"

5 英国脱欧问题：

6月份时，无人会料到，伦敦会想用一个自己的大不列颠《内部市场法》掏空既有的退盟协议中的一部分，以方便与北爱尔兰的贸易。当时的总目标是："全面履行退出协议"。不过，近期，德国方面也大为清醒。欧洲事务国务部长罗特（Michael Roth）发出呼吁说："亲爱的朋友们，不要玩弄手法了。"他看到了谈判上空的"阴影"。

凝炼/洪沙 （德新社）

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