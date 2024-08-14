德国检方向涉嫌参与炸毁北溪天然气管道的乌克兰人发出逮捕令

德国媒体报道称，德国联邦总检察长对涉嫌参与炸毁波罗的海北溪天然气管道的一名乌克兰潜水教练发出逮捕令。据悉这名男子目前生活在波兰。波兰警方尚未将其逮捕。

（德国之声中文网）据《南德意志报》报道，德国联邦总检察长对涉嫌参与炸毁波罗的海北溪天然气管道的一名乌克兰人发出逮捕令。据悉，这名乌克兰人是一名潜水教练，目前生活在波兰。

根据《南德意志报》的报道，这名嫌疑人在电话交谈中对这些指控表示惊讶。他否认参与了波罗的海天然气管道袭击案。波兰当局也尚未逮捕该男子。报道称，目前尚不清楚是谁下令发动这次袭击的。

2022年9月，北溪一号和北溪二号两条天然气管道在瑞典和丹麦领海发生爆炸并严重受损。鉴于袭击的规模，调查人员认为这应是人为破坏行为所造成。

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在爆炸发生前，俄罗斯通过北溪一号管道将天然气从西伯利亚送到德国和其他欧洲国家。由于俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号始终没有投入运营。

俄罗斯对乌克兰的入侵也凸显了欧洲对俄罗斯天然气的依赖。德国尤其依赖这些廉价进口能源。在停止从俄罗斯进口天然气之后，能源市场价格暴涨。

据《南德意志报》、德国电视一台以及《时代周报》共同调查发现，德国检方还锁定了另外两名嫌疑人。据说他们是来自乌克兰的一男一女。两人也都是潜水员，可能在海底天然气管道上安放了爆炸物。但目前尚未对两人发出逮捕令。

目前德国媒体公布出来的信息基于“外国情报部门的情报”。

丹麦和瑞典都曾对北溪天然气管道爆炸案进行过调查。但是今年2月，瑞典和丹麦前后宣布停止调查。丹麦警方表示，调查工作“既复杂又全面”，爆炸系“蓄意破坏”，但“证据不足以在丹麦提起刑事诉讼”，无法进一步置评。

如何保护天然气管道免遭人为破坏？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、德新社）

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