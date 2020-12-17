 德国检察官爆料: 司法体系已部分崩坏 | 非常德国 | DW | 07.03.2021

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非常德国

德国检察官爆料: 司法体系已部分崩坏

法院缺法官、警署缺警察、检察院缺检察官……柏林州的一名高级检察官日前发表新书称，在德国首都地区，由于严重缺乏人手，55%的犯罪分子根本不用担心会遭到惩处。

Deutschland Düsseldorf | Mafia-Prozess

2020年，杜塞尔多夫一法庭审理某黑社会团伙案

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德国联邦内政部长提出一项法案，要求今后对德国警察及联邦国防军士兵纹身做出限制。如果警察身上的纹身有可能会损害到工作职能，就需要考虑去除或遮盖纹身。目前联邦政府已经为这项法案亮出绿灯。

近年来，不断有针对伊斯兰极端分子的搜捕行动，还有警方挫败恐怖袭击阴谋的消息见诸报端。2017年，德国联邦检察院面对堆积如山的涉恐案件应对乏力，只好将部分案件下派给各州。德国的司法部门到底还能不能胜任自己的职责？

面对越来越多的恐怖主义调查，德国司法机关愈发力不从心。据媒体报道，仅今年最新出现的几百个案例就让调查部门陷入人员紧缺的境况。

(德国之声中文网) 3月1日，柏林州高级检察官克尼斯佩尔(Ralph Knispel)的新书《法治国家濒临崩溃》正式出版。在这本书中，作者举例称，DNA样本证据经常被搁置好几个月，强奸案或者重大贩毒案嫌疑人因拖延太久、错过诉讼时效而不得不被释放，法官也时常不得不迫于检察机关办案能力不足而“从速判决”。

克尼斯佩尔在书中援引了亲身经历以及身边同事的叙述。他认为，德国的法院、检察院、警方早已无力履行维护公共安全的职责。“我甚至想说，我们德国的法治已经部分失灵。”

这名在德国司法体系中深耕了数十年的检察官援引一项统计数据指出，在2019年，全德国各级检察院总共审理了近500万起案件，但是其中57%的案件最终都不予公诉、终止审理，而其中28%的案件的嫌疑人其实已经为调查人员所知晓。

克尼斯佩尔特别突出了他所工作的柏林州检察系统的乱象：2019年，柏林州每十万人刑事案件数高达1.4万起，高居德国榜首；与此同时，柏林州的破案率也是全国垫底，仅44.7%。

Bildergalerie Die Polizei rüstet auf

北威州一名骑车出警的女警官

警察搭乘公交执行紧急任务

他认为，造成这种乱象的主要原因是长年强推节约预算政策，而最近几年出台的补救措施也远远不足。克尼斯佩尔还抱怨说，德国的刑事调查普遍地“变得更复杂”，这导致2010年至今案件审理时间平均增加了20%，许多案件因此错过了诉讼时效，或者不得不与犯罪嫌疑人达成控辩交易。仅在柏林，州高级法院2019年就不得不因诉讼时效问题解除了69名刑事犯罪嫌疑人的拘留令。

克尼斯佩尔在书中还指出，检察官、法官还迫于时间压力“流于表面地审理案件”，严重影响了办案质量。此外，缺少警车的警察搭乘公交车执行紧急任务、警察用近乎原始的技侦手段对付跨国高科技犯罪集团，也都成为了新书中令人啼笑皆非的“笑料”。

Ralph Knispel - Vorsitzende der Vereinigung Berliner Staatsanwälte

柏林州高级检察官克尼斯佩尔

这位高级检察官警告说，上述发生的一切都在损害德国国家权力机关的威严，他本人就曾经在法庭上遭到过当众辱骂。他认为，长此以往，必将造成“爆炸性后果”。克尼斯佩尔呼吁尽快解决这些问题，重新赢回公众对司法系统的信任。

文山/李鱼/(德新社)

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