德国染疫数狂飙 抗疫新措施效果待检测

（德国之声中文网）德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。这些领导人认为有必要为医院和养老院的所有员工接种疫苗。

这些措施还包括在超过一定住院率的地区对未接种疫苗的人实行"2G"限制。"2G"是指只允许"已接种疫苗或已康复（geimpft oder genesen）"的人自由地进行休闲活动。

"现在绝对是采取行动的时候。"默克尔说，她认为目前的情况"非常令人担忧"。

"如果疫苗接种的差距不是那么大的话，"默克尔说，"我们知道可以做得更好。"

德国的疫苗接种率只有约68%，在东部和南部地区甚至更低。在那些地区，感染率和住院率已达到历史最高水平。

限制措施的新基准

被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

目前，除汉堡、下萨克森、石勒苏益格-荷尔斯泰因和萨尔州外，德国所有州的数值都超过了3。萨克森-安哈尔特州和图林根州的数值则高于9。

为了应对飙升的数字，萨克森州和巴伐利亚州在本月初已经实施了2G限制。

周四（11月19日），德国各地在24小时内登记新增感染超过6.5万人。卫生官员警告说，接下来这个数字可能会翻倍。

"3G "规定

周四早些时候，联邦议会就可能组成下届联邦政府的政党提出的一系列措施进行了投票。

联邦议会通过投票决定，疫情紧急状态于11月25日到期后不再延长。这是2020年3月通过的联邦政府可以采取全国性行动的法律基础，例如实施旅行限制。即将组建下届政府的政党提出了一套新的措施，但仍需得到联邦参议院的批准。

这些措施还包括对养老院的职员和访客进行强制性的日常检测，无论他们是否接种过疫苗。

同时，这些政党还提议实施"3G"规定，即"接种疫苗、康复或测试"（geimpft, genesen oder getestet），要求人们在工作场所和公共交通工具上出示完全接种疫苗或康复证明或有效的新冠阴性测试结果。在家工作的规定也将恢复。

观看视频 02:12 疫情汹涌 德国疫苗接种依旧拖拖拉拉

继续免费快速检测

护士，尤其是在重症监护机构工作的护士，将获得奖赏；新冠病毒快筛检测将继续对所有人免费。

德国的16个州也将保留和引入保护措施，包括限制或禁止娱乐、文化和体育活动，限制医疗机构通道以及禁止销售酒精饮料和公开饮酒，以及关闭大学。

这些措施不包括关闭中小学、进行全面的旅行限制或强制接种疫苗。伪造新冠感染文件和证书的人将遭受严厉处罚，最高可判处五年监禁。据警方称，伪造"疫苗护照"已成为德国的一大问题。一份这类假文件可以卖到400欧元。

执政联盟的第一次考验

这次投票被视为对中左翼社民党（SPD）、绿党和新自由主义的自民党（FDP）组成的执政联盟的第一次重大考验，他们将取代默克尔所在的中右翼基民盟/基社盟（CDU/CSU）和SPD组成的 "大联合"政府。

由于新执政联盟的谈判仍在进行，现政府仍以看守政府的身份执政，因此立法的通过变得复杂了。

在德国联邦议院的激烈辩论中，社民党议员迪特马尔（Sabine Dittmar）将目前的状况的归咎于即将离任的基民盟领导的政府，她说该政府未能通过有效推进疫苗接种来遏制疫情。她说："我的紧急呼吁是--接种疫苗，接种疫苗，接种疫苗！"

但是，基民盟已经站在另外一面，要求延长疫情紧急状况的应对措施。

保守党议员斯特拉克（Stephan Stracke）指责未来的新联合政府犯下了"第一个错误"。

"病例数正在飙升，而你们却在减少限制措施。这是一个错误，"他对未来的执政联盟说，"这一切意味着你们并没有一个应对疫情的计划。"

自民党议员布施曼（Marco Buschmann）坚持认为，只有在政府想要实施全面的商业关闭或封锁，包括学校关闭的情况下，将紧急状态延长到11月25日以后才有意义。

布施曼说，在疫苗接种率低而感染率高的地方，例如，萨克森州和巴伐利亚州，情况尤其困难。

观看视频 02:57 接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

德国未接种疫苗的人面临更严格的限制

极右翼民粹主义的德国选项党(AfD)主席库帕拉（Tino Chrupalla）对疫苗有多大帮助表示怀疑。他的政党里有大量的疫苗和疫情怀疑论者。选项党在2021年的选举宣言中描述了德国的许多禁闭限制，认为这些限制是 "不相称的"，并说许多限制应该被取消。它还在法庭上对其中几项提出质疑。

一些选项党议员拒绝接种疫苗，或者出示康复证明，因此无法坐在联邦议院的大厅里参加会议。

新联盟对新措施充满信心

绿党议员瓦格纳（Johannes Wagner）在辩论结束后告诉德国之声："我们正在结束目前的框架，开启一个新的法律框架，以便实施非常有效的措施。"

在阐述他所主张的政策对德国人的意义时，瓦格纳说，"接种了疫苗的儿童和成人不能再跟着未接种疫苗的人受罪。这就是为什么新措施对未接种疫苗的人进行了严格的规定。他们必须经过测试才能工作。"

瓦格纳说，"我赞成对特定人群进行强制性疫苗接种，而不是对所有人口进行接种"，例如对"在医院工作的人"。

身为医生，社民党议员劳特巴赫（Karl Lauterbach）指责默克尔领导的即将离任的政府未能迅速采取行动，防感染人数飙升。

他对德国之声说，"我认为第四波疫情被低估了。一些科学家并没有真正发出警报。我们的政府有很多一厢情愿的想法。"

劳特巴赫是流行病学教授，他说自满情绪导致德国疫情恶化。

他坚持认为，可能执政的新联盟提出的新规则足以阻止感染的蔓延。

可疑的感染数字

德国罗伯特-科赫研究所（RKI）的负责人维勒（Lothar Wieler）周四对最新的感染数字表示怀疑。他指出了一个众所周知的问题，即由于报告的滞后性，真实的病例数可能要高得多。这位疾病控制机构的负责人呼吁采取快速和有效的行动。

"一些州的卫生系统已经无法应对疫情恶化。"他说，"而且前景很暗淡，真的很暗淡。我们国家面临紧急情况，任何视而不见的人都在犯一个大错误。"

在24小时内，全国各地登记新增感染超过65,000人。卫生官员警告说，这个数字可能至少会翻倍。

(德新社、法新社、路透社)

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