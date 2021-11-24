 德国柏林发生死伤严重的汽车冲撞事件 | 德国新闻 | DW | 08.06.2022

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德国新闻

德国柏林发生死伤严重的汽车冲撞事件

在柏林西部，一辆汽车周三上午冲撞人群，造成至少一人丧生，多人受伤，其中五人面临生命危险。这次事件与2016年圣诞市场恐袭案的事发地距离很近。

图为汽车冲撞的事发地点，这里是柏林非常繁华的街区

图为6月8日汽车冲撞的事发地点，这里是柏林非常繁华的街区

（德国之声中文网）德国时间周三（6月8日）上午10点30分左右，一辆汽车在柏林夏洛腾堡区（Charlottenburg）的繁华街区冲撞人群。

目前，该事件已造成至少有一人死亡，还有数十人受伤，其中至少有五人受重伤，存在生命危险。

柏林消防部门在推特上写道：目前约有60名急救人员在现场或者正在赶往现场。

目击者称，肇事者是一名男子。该男子将他的雷诺汽车开到了人行道上，然后又开到路上，直到最后撞上一家商店的窗户。

汽车最后冲撞到一家商店的窗户

汽车最后冲撞到一家商店的窗户

据德新社引述警方消息，肇事司机是一名29岁的德国-亚美尼亚人，生活在柏林。

柏林警方发言人达姆斯（Martin Dams）说，事件发生在德国柏林西部广受欢迎的库尔弗斯滕达姆（Kurfuerstendamm）购物大道附近。

达姆斯还表示，肇事司机已被拘留。目前尚不清楚这起事件是由事故造成的，还是司机故意开车冲撞人群。

距离2016年圣诞市场恐袭案事发地很近

周三的汽车冲撞事件发生在2016年12月19日的圣诞市场恐袭现场附近。当时，一名伊斯兰极端分子劫持了一辆载重卡车，杀死了司机，然后把车开进了拥挤的圣诞市场，造成了11名无辜的人丧生、70多人受伤。

大量救援人员赶往事故现场

大量救援人员赶往事故现场

柏林市长吉菲（Franziska Giffey）在周三的事件发生后表示，将尽力为受到影响的人提供支持，也会尽一切努力澄清该事件。

吉菲说：“我被今天早上的这一可怕事件所震动。”她表示，还想在周三下午了解一下当地的情况，“现在首要的是照顾好伤员”， 此外，他们处于震惊中的亲属们也需要帮助和支持。

在被问及此案是否会是类似于2016年的圣诞市场恐袭时，吉菲说：“这种情况下你会想，看在上帝的份上，不要再发生这样的事情了！这是否是一个巧合，这个地点是否是故意选择的，我们还不知道。”

（法新社，德新社，路透社）

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  • Hannover Bahnhof Polizei (Getty Images/S. Gallup)

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    汉诺威

    2016年2月26日，15岁的萨菲亚·S.（Safia S.）在汉诺威火车站袭击一名联邦警察，导致后者重伤，必须接受手术治疗。该名凶手声称自己是恐怖组织"伊斯兰国"的支持者。

  • Deutschland Essen Anschlag Gebtshaus Sikh (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

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    埃森

    2016年4月，埃森一处锡克族寺庙门口发生爆炸事件，三人受伤，其中一人伤势严重。嫌犯是与极端伊斯兰萨拉菲派联络密切的年轻人。

  • Bekenner-Video Riaz Khan Ahmadzai Attentäter Regionalzug Würzburg (picture-alliance/dpa/Amak)

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    维尔茨堡

    2016年7月18日，一名17岁的阿富汗难民在维尔茨堡的一列短途列车上用刀斧袭击多名旅客，导致多人重伤，其中包括四名来自香港的游客。行凶者在逃跑途中被警方击毙。这起袭击显然带有伊斯兰极端主义背景：在此后网络上流传的一段凶手生前拍摄视频（见图），他在其中作出了相应表示。检方认为，凶手是"自我极端化"的一个例子。

  • Schießerei in München (Getty Images/J. Koch)

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    慕尼黑

    2016年7月22日，慕尼黑北部的奥林匹克购物中心发生枪击案， 一名18岁的枪手在打死9人后自杀身亡。受害者中包括5名青少年。该人持有伊朗和德国双重国籍，并长期在慕尼黑居住。警方在调查后将该案定性为恐怖袭击。

  • Deutschland Saudi Arabien verspricht Unterstützung nach Anschlag in Ansbach (picture alliance/AP Photo/D. Karmann)

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    安斯巴赫

    2016年7月24日，27岁的叙利亚难民穆罕默德·D.（Mohammed D.）在安斯巴赫一处音乐节入口处发动自杀式爆炸袭击，造成多人受伤。他也自称是恐怖组织"伊斯兰国"支持者。有心理疾病的这名男子在爆炸袭击发生不久之前还曾通过手机接受外界指令。"伊斯兰国"宣称对此次袭击事件负责。图片为检方人员在安斯巴赫袭击现场进行搜索。

  • Deutschland Anschlag mit LKW auf Weihnachtsmarkt in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

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    柏林

    2016年12月19日，发生在柏林纪念教堂圣诞市场的货车冲撞袭击事件导致12人丧生，数十人受伤。涉嫌驾驶该车的阿姆里潜逃数天后于12月23日在米兰近郊的一次警方检察中被击毙。

  • Deutschland Anschlag Frankfurt Flughafen Blutspur 11 (AP)

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    美茵河畔法兰克福

    时间一下退回到2011年3月，一名来自科索沃的阿尔巴尼亚族伊斯兰极端分子在法兰克福机场枪杀两名美军士兵，打伤两人。他最后被判终身监禁。袭击者在法兰克福登上这辆客车（见图），随后开枪袭击美军士兵。

  • Polizei schließt nach Terrordrohung Einkaufszentrum in Essen (Reuters/T. Schmulegen)

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    德国的常态

    表面上看，尽管2011年后至2016年前，德国没有发生真正意义的恐袭，但有媒体报道记载的恐袭未遂事件时有发生。图片上是今年3月11日，埃森一家大型购物中心由于恐怖威胁而被迫关闭，警方及时的反应挫败了针对该商业区的袭击阴谋。德国联邦刑警联盟（BDK）主席安迪·诺伊曼（Andy Neumann）此前对德国《世界报》表示，"德国面临的国际恐怖主义威胁已成为一种常态。""没有人会对此有更多质疑。"

    作者: 严严


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