德国柏林发生死伤严重的汽车冲撞事件

（德国之声中文网）德国时间周三（6月8日）上午10点30分左右，一辆汽车在柏林夏洛腾堡区（Charlottenburg）的繁华街区冲撞人群。

目前，该事件已造成至少有一人死亡，还有数十人受伤，其中至少有五人受重伤，存在生命危险。

柏林消防部门在推特上写道：目前约有60名急救人员在现场或者正在赶往现场。

目击者称，肇事者是一名男子。该男子将他的雷诺汽车开到了人行道上，然后又开到路上，直到最后撞上一家商店的窗户。

汽车最后冲撞到一家商店的窗户

据德新社引述警方消息，肇事司机是一名29岁的德国-亚美尼亚人，生活在柏林。

柏林警方发言人达姆斯（Martin Dams）说，事件发生在德国柏林西部广受欢迎的库尔弗斯滕达姆（Kurfuerstendamm）购物大道附近。

达姆斯还表示，肇事司机已被拘留。目前尚不清楚这起事件是由事故造成的，还是司机故意开车冲撞人群。

距离2016年圣诞市场恐袭案事发地很近

周三的汽车冲撞事件发生在2016年12月19日的圣诞市场恐袭现场附近。当时，一名伊斯兰极端分子劫持了一辆载重卡车，杀死了司机，然后把车开进了拥挤的圣诞市场，造成了11名无辜的人丧生、70多人受伤。

大量救援人员赶往事故现场

柏林市长吉菲（Franziska Giffey）在周三的事件发生后表示，将尽力为受到影响的人提供支持，也会尽一切努力澄清该事件。

吉菲说：“我被今天早上的这一可怕事件所震动。”她表示，还想在周三下午了解一下当地的情况，“现在首要的是照顾好伤员”， 此外，他们处于震惊中的亲属们也需要帮助和支持。

在被问及此案是否会是类似于2016年的圣诞市场恐袭时，吉菲说：“这种情况下你会想，看在上帝的份上，不要再发生这样的事情了！这是否是一个巧合，这个地点是否是故意选择的，我们还不知道。”

（法新社，德新社，路透社）

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