德国极右翼选项党首次赢得市长选举

（德国之声中文网）德国极右翼政党选项党（AfD）的一名候选人在周日（12月17日）的市长选举中首次获胜。

选项党候选人洛赫纳（Tim Lochner）在东部萨克森州皮尔纳市（Pirna）市长选举的第二轮投票中获胜并当选。

该市在其网站上称，初步结果显示洛赫纳赢得了 38.5% 的选票。

三方角逐的选战

这位极右翼候选人击败了基民盟的多林格-克努特（Kathrin Dollinger-Knuth），后者以 31.4% 的得票率位居第二，而来自小党派自由选民党的蒂勒（Ralf Thiele）则获得了 30.1% 的选票。

现年 53 岁的洛赫纳是一名独立候选人，但他决定作为极右翼选项党的候选人参选。

在第一轮投票中，洛赫纳获得了三分之一的选票，但在第二轮投票中，他的得票率有所攀升。当地的绿党和社民党在第一轮投票后退出，转而支持基民盟的候选人多林格-克努特（Dollinger-Knuth）。

皮尔纳位于德累斯顿东南 30 公里处的易北河砂岩山脉边缘，拥有约 4 万居民。该镇以其保存得几乎完好无损的老城区而闻名。

极端组织的胜利

周日的选举结果公布前几天，东部萨克森州的国内情报机构刚刚将选项党列为右翼极端主义政党。

皮尔纳是选项党赢得第一个市长职位的城市。今年 8 月，洛特（Hannes Loth）当选为萨克森-安哈尔特州拉古恩-耶斯尼茨镇（Raguhn-Jeßnitz）的镇长，但那是一个只有 9000 名居民的小镇。

今年 6 月，该党候选人塞塞尔曼（Robert Sesselmann）在图林根州索纳贝格（Sonneberg）镇的区议会选举中获胜。

极右翼政党的势力在德国呈上升趋势，调查显示，约五分之一的选民表示会投票给选项党，使其成为仅次于基民盟的第二大受欢迎的政党。

在德国东部各州，愿意投票给选项党的选民比例超过 30%，领先于所有其他政党，其中三个州计划于明年举行选举：图林根州、萨克森州和勃兰登堡州。

本月早些时候，德国主要反对党基民盟领导人梅尔茨（Friedrich Merz）收回了有关该党愿意与选项党在市一级政府合作的言论。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel） 选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 比昂·霍克（Björn Höcke） 比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth） 选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 冯-施托希（Beatrix von Storch） 一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel) 选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell） 北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 安德烈·波根堡（Andre Poggenburg） 德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 亚历山大·高兰德（Alexander Gauland） 前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。 作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam



（法新社、德新社、基督教通讯社）

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