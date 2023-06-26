德国极右翼选项党首次赢得区议会选举

（德国之声中文网）选举管理机构的官员于周日（6月25日）宣布，极右翼的选项党（AfD）在德国首次赢得区议会选举。

位于前东德东德的中部城镇索纳贝格（Sonneberg）的选民选出了选项党（AfD）候选人塞塞尔曼（Robert Sesselmann），而放弃了中右翼基民盟（CDU）的现任地区长官科珀（Jürgen Köpper）。

据选举官员称，在图林根州索纳贝格区的决选中，塞塞尔曼赢得了 52.8% 的选票，获得了胜选所需的绝对多数。

该地区人口约为57000人，是德国最小的地区之一。尽管如此，这场胜利对于该极右翼政党来说是一个重大突破。

选项党图林根分部已被德国国内情报部门列为极右极端分子。所有主流政党都发誓绝不会与该党组成联合政府。

选项党图林根分部领导人霍克 (Björn Höcke) 对此次胜利表示欢迎，并称这表明了该党最近风头正健。

他说："随后我们将为东部的州选举做准备，在那里我们可以真正制造一场政治地震。"他指的是东部萨克森州、图林根州和勃兰登堡州的州议会选举。

其他党派如何反应？

图林根州内政部长、中左翼社民党 (SPD) 成员迈尔 (Georg Maier) 将这一选举结果描述为"对所有民主力量发出的警报信号"。

他呼吁搁置政党利益，共同捍卫民主。

德国犹太人中央委员会主席舒斯特尔（Josef Schuster）表示，虽然并非每个选项党选民都持有极右翼观点，但该政党本身却是如此。

"这是这个国家的民主政治力量根本无法接受的分水岭。"他对德国网络新闻媒体"编辑部网络"（RND）说。

国际奥斯维辛委员会也表示震惊。

该委员会执行副总裁休布纳 (Christoph Heubner) 表示："今天对于索纳贝格、对于德国以及对于整个民主来说都是悲伤的一天。"

"大多数选民显然已经告别了民主，并有意选择了由纳粹分子（霍克）主导的极右翼破坏性政党。"

民主的警钟长鸣

本月早些时候，在第一轮选举的决赛中，塞塞尔曼仅以几个百分点的差距未能最终获胜。

德国选项党候选人如此强劲的表现在全国范围内敲响了警钟，所有其他主要政党--社民党、绿党、新自由主义自民党和社会主义左翼党--全都支持选项党的竞争对手现任候选人。

尽管是这个地区政治小舞台上的最高政治职位，但该职位本身的影响并不大，权力也相当有限。即便选项党的塞塞尔曼当选，他的许多职责也只是在地方层面执行州或联邦议会的法律。

然而，选项党以任何方式获取政治权力都让批评者担心，他们认为该党仇外且反民主。

德国国内情报部门将选项党图林根分部及其备受争议的强硬派领导人霍克列为极右翼极端分子。

德国工会联合会（DGB）也敦促选民投票支持保守派候选人科珀。

基民盟声称竞选活动粗暴且令人厌恶，社交媒体上流传着虚假信息。

德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒”

选项党的一个里程碑

德国选项党周日的胜利被广泛视为极右翼政党的一个里程碑，该党目前在全国范围内的民调在18%至20%之间。

随着社民党、环保主义者绿党和新自由主义自民党组成的中左翼联邦联合政府显示出内讧迹象，选项党获得了新一波支持。然而，即使如此，来自社民党的总理肖尔茨面临的主要挑战仍然了来自右翼基民盟。前总理默克尔领导的基民盟的民意支持率略低于 30%。

2017年，德国选项党高举反移民的大旗首次进入联邦议会。最近，该党一直批评德国支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵。

（德新社、法新社、美联社）

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