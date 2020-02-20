德国极右翼恐怖威胁有增无减

（德国之声中文网）哈瑙（Hanau）恐怖袭击的作案人在事先录制的一段视频里，大谈种族仇恨和阴谋论。黑森州内政部表示，此人迄今没有引起安全机构的注意。他与其他右翼恐怖分子是否有联系，他的暴行是否经过长时间的酝酿，仍有待调查。
可以肯定的是，在德国，右翼恐怖主义带来的威胁在升高。被德国联邦刑事局（BKA）列为"危险分子"大约有60人，就是说，这些人可能在右翼极端主义思想的指导下实施暴力，甚至制造袭击。自2012年以来这一数字增加了4倍。
从幻想到犯罪
这一潜在的威胁有多大，可以从宪法保护局最新报告中的一个数字看出：有12700名极右分子被视为"有暴力倾向"。他们之间的交流大多在网络上进行，虚拟空间如同助燃器。一个不久前被破获的恐怖团伙一定程度上就是在互联网上走向极端化的。去年10月在哈勒（Halle）企图袭击犹太教堂的作案人也是如此。
在打击政治和宗教极端分子领域，德国安全部门面临两大难题：哪些人会将暴力幻想付诸实施、谁又是幕后幕后指使？北威州网络犯罪中心负责人、检察官赫贝克（Christoph Hebbecker）向德国之声介绍，2018年2月以来，该中心收到近一千条报案，其中大部分涉及右翼圈子，大约半数报案能立案调查。问题是，要找出匿名用户背后的人，难度很大。
德国警方逮捕了一个涉嫌右翼恐怖团伙的成员(2020年2月15日)
上周五，德国警方刚刚破获了一个恐怖组织。在全德6个州的13个地点，警方搜查了13处住宅，逮捕了4名恐怖嫌疑人和8名同伙。联邦总检察署指控他们企图制造"类似于内战的状态"，计划对政治家、难民和穆斯林实施袭击。
加重处罚网络仇恨言论
至少，在互联网中宣扬仇恨的犯罪行为今后将受到更严厉的处罚。联邦政府本周三（2月19日）提交了一份法律草案，如果得到议会通过，今后在网上发出谋杀或强奸威胁，将可能被处以最高达3年的监禁，而不再是迄今的最高1年。对地方政治家的诽谤和仇视言论将被处以最高达5年的监禁。
德国政界还希望通过让互联网服务商承担更多义务来遏制网络仇恨。比如Facebook等服务商，在平台上出现种族仇视和新纳粹宣传言论的时候，应有义务向有关部门，比如联邦刑事局通报。
上述措施能否起到遏制右翼势力极端化的作用，仍是个未知数。在2011年恐怖组织"国家社会主义地下组织"（NSU）的罪行暴露后，很多德国人以为，最糟的已经过去了。这个三人团伙枪杀了10个人，其中包括9个移民。然而，此案尚未了结、人们对于这一多年未破的系列谋杀的震惊尚存之时，2015年大批难民开始涌入德国。接下来就是一波前所未有的仇恨和暴力的浪潮。2018年夏，NSU谋杀案的主要被告切培（Beate Zschäpe）被判终身监禁。但看来这一判决并没有起到震慑的作用。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女
2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
挪威连环枪击案
2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）
2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案
2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
慕尼黑枪击案
2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
英国清真寺遭袭
2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
右翼集会中的袭击案
2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
魁北克清真寺袭击案
2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
美国犹太教堂遭枪击
2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
新年夜的袭击
2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。
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历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案
新西兰清真寺恐袭
2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。
作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail