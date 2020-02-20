德国极右翼恐怖威胁有增无减

（德国之声中文网）哈瑙（Hanau）恐怖袭击的作案人在事先录制的一段视频里，大谈种族仇恨和阴谋论。黑森州内政部表示，此人迄今没有引起安全机构的注意。他与其他右翼恐怖分子是否有联系，他的暴行是否经过长时间的酝酿，仍有待调查。

可以肯定的是，在德国，右翼恐怖主义带来的威胁在升高。被德国联邦刑事局（BKA）列为"危险分子"大约有60人，就是说，这些人可能在右翼极端主义思想的指导下实施暴力，甚至制造袭击。自2012年以来这一数字增加了4倍。

从幻想到犯罪

这一潜在的威胁有多大，可以从宪法保护局最新报告中的一个数字看出：有12700名极右分子被视为"有暴力倾向"。他们之间的交流大多在网络上进行，虚拟空间如同助燃器。一个不久前被破获的恐怖团伙一定程度上就是在互联网上走向极端化的。去年10月在哈勒（Halle）企图袭击犹太教堂的作案人也是如此。

在打击政治和宗教极端分子领域，德国安全部门面临两大难题：哪些人会将暴力幻想付诸实施、谁又是幕后幕后指使？北威州网络犯罪中心负责人、检察官赫贝克（Christoph Hebbecker）向德国之声介绍，2018年2月以来，该中心收到近一千条报案，其中大部分涉及右翼圈子，大约半数报案能立案调查。问题是，要找出匿名用户背后的人，难度很大。

上周五，德国警方刚刚破获了一个恐怖组织。在全德6个州的13个地点，警方搜查了13处住宅，逮捕了4名恐怖嫌疑人和8名同伙。联邦总检察署指控他们企图制造"类似于内战的状态"，计划对政治家、难民和穆斯林实施袭击。

加重处罚网络仇恨言论

至少，在互联网中宣扬仇恨的犯罪行为今后将受到更严厉的处罚。联邦政府本周三（2月19日）提交了一份法律草案，如果得到议会通过，今后在网上发出谋杀或强奸威胁，将可能被处以最高达3年的监禁，而不再是迄今的最高1年。对地方政治家的诽谤和仇视言论将被处以最高达5年的监禁。

德国政界还希望通过让互联网服务商承担更多义务来遏制网络仇恨。比如Facebook等服务商，在平台上出现种族仇视和新纳粹宣传言论的时候，应有义务向有关部门，比如联邦刑事局通报。

上述措施能否起到遏制右翼势力极端化的作用，仍是个未知数。在2011年恐怖组织"国家社会主义地下组织"（NSU）的罪行暴露后，很多德国人以为，最糟的已经过去了。这个三人团伙枪杀了10个人，其中包括9个移民。然而，此案尚未了结、人们对于这一多年未破的系列谋杀的震惊尚存之时，2015年大批难民开始涌入德国。接下来就是一波前所未有的仇恨和暴力的浪潮。2018年夏，NSU谋杀案的主要被告切培（Beate Zschäpe）被判终身监禁。但看来这一判决并没有起到震慑的作用。