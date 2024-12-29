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德国极右翼势力如何利用马格德堡袭击事件？

2024年12月29日

马格德堡圣诞市场袭击事件发生之后，德国的极右翼势力迅速利用这场悲剧进行政治动员，组织大规模歧视移民的示威活动。

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圣诞市场袭击事件发生之后，德国极右翼政党选项党已经在马格德堡组织多起歧视移民的大规模示威活动。
圣诞市场袭击事件发生之后，德国极右翼政党选项党已经在马格德堡组织多起歧视移民的大规模示威活动。图像来源: Christian Mang/REUTERS

（德国之声中文网）2024年12月20日，德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡圣诞市场发生一起严重袭击事件，造成至少5人死亡、200多人受伤。

几天过去后，犯罪嫌疑人塔勒布·A（Taleb A.）的种种信息曝光，但是其袭击动机仍有待确认。目前可以确认的是，他是沙特阿拉伯公民，目前已被德国警方拘捕。  

然而，袭击刚刚发生之后，德国的极右翼团体便开始利用该悲剧性事件，将矛头对准移民。  

“我从未感受过如此充满敌意和威胁的氛围，”一名在马格德堡学习汽车工程的学生说道。  

萨克森-安哈尔特州的暴力预防机构萨拉姆（Salam）作出了类似的描述。该机构观察到，针对极右翼分子眼中的外国人的示威和骚扰事件显著增加。  

根据萨拉姆的信息，“感觉像是移民的人，被贴上‘恐怖分子’、‘罪犯’和‘贱人’的标签，有些人甚至被推搡或遭到吐口水。”  

威胁已经十分严重，以至于各移民社区通过WhatsApp和Facebook等社交媒体互相警告：不要出现在公共场所。  

萨拉姆的激进化问题研究专家汉斯·戈尔登鲍姆（Hans Goldenbaum）告诉中德意志电台（MDR），已有信息表明，马格德堡袭击事件的嫌疑人，恰恰可能是一名伊斯兰恐惧症患者和极端右翼分子。他说：“这显示了极右翼话语对他的影响，以及他如何与现实隔绝。”  

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极右翼势力的全国动员  

马格德堡圣诞市场袭击事件发生之后，极右翼和新纳粹政党、团体以及个人立即在全德国范围内动员起来，要求大规模驱逐移民。  

上周日，即袭击发生两天后，数百名新纳粹分子聚集在马格德堡参加极右翼集会。集会中还发生了针对记者的袭击事件。  

集会的一名发言人是托尔斯滕·海泽（Thorsten Heise）。这名激进的新纳粹分子有多项前科，还曾试图用汽车撞击一名难民。集会的视频显示，海泽呼吁示威者渗透到民间社团、消防部门和政府机关中。  

记者和观察人士报告称，集会参与者高喊口号“德国醒来”。这个短语曾是希特勒领导的纳粹德国的政治动员口号，目前在德国公共场合喊出属于刑事犯罪。  

据警方估计，极右翼政党“德国选项党”（AfD）号召的示威活动吸引了多达3500人，其中包括党领导人和地方流氓团体中的知名极端分子。集会现场可见许多白人至上主义者惯常的装扮和纹身。  

选项党领导人魏德尔（Alice Weidel）发表讲话时，听众高喊：“驱逐！驱逐！驱逐！”集会结束后，参与者上街袭击拍摄者，高喊民族主义口号，并与维持秩序的警察对峙。  

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“这座城市正在团结起来”

来自马格德堡民间团体“共同守望”（Miteinander）的右翼极端主义研究专家戴维·贝格里奇（David Begrich）认为，圣诞市场袭击事件的政治化将进一步扩大。选项党已经在马格德堡组织多起大规模示威活动。贝格里奇强烈批评这些示威活动，认为悲剧发生之后的重点应该是悼念5名遇难者以及关心200多名伤者。  

“我看到马格德堡充满了困惑和震惊，”他对德国之声表示，“这次袭击深深地伤害了这座城市。我个人也受到影响：我的妻子是受伤者之一。”  

贝格里奇表示，当受伤者正在医院接受治疗时，任何人都不应该对这场悲剧进行政治化利用。他说：“受害者的命运必须是关注的焦点。反思和审查应该暂缓进行。这里的社区不希望事件被政治化。”  

社交媒体上充斥着与这次事件相关的假新闻、臆测和政治化操作，马格德堡人也受到影响，但是贝格里奇认为，“这座城市正在团结起来。”

 

注：德国之声遵循德国新闻报道准则，保护犯罪嫌疑人或受害者隐私，没有公布马格德堡袭击事件犯罪嫌疑人塔勒布·A（Taleb A.）的全名。

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