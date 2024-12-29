德国极右翼势力如何利用马格德堡袭击事件？

（德国之声中文网）2024年12月20日，德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡圣诞市场发生一起严重袭击事件，造成至少5人死亡、200多人受伤。

几天过去后，犯罪嫌疑人塔勒布·A（Taleb A.）的种种信息曝光，但是其袭击动机仍有待确认。目前可以确认的是，他是沙特阿拉伯公民，目前已被德国警方拘捕。

然而，袭击刚刚发生之后，德国的极右翼团体便开始利用该悲剧性事件，将矛头对准移民。

“我从未感受过如此充满敌意和威胁的氛围，”一名在马格德堡学习汽车工程的学生说道。

萨克森-安哈尔特州的暴力预防机构萨拉姆（Salam）作出了类似的描述。该机构观察到，针对极右翼分子眼中的外国人的示威和骚扰事件显著增加。

根据萨拉姆的信息，“感觉像是移民的人，被贴上‘恐怖分子’、‘罪犯’和‘贱人’的标签，有些人甚至被推搡或遭到吐口水。”

威胁已经十分严重，以至于各移民社区通过WhatsApp和Facebook等社交媒体互相警告：不要出现在公共场所。

萨拉姆的激进化问题研究专家汉斯·戈尔登鲍姆（Hans Goldenbaum）告诉中德意志电台（MDR），已有信息表明，马格德堡袭击事件的嫌疑人，恰恰可能是一名伊斯兰恐惧症患者和极端右翼分子。他说：“这显示了极右翼话语对他的影响，以及他如何与现实隔绝。”

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极右翼势力的全国动员

马格德堡圣诞市场袭击事件发生之后，极右翼和新纳粹政党、团体以及个人立即在全德国范围内动员起来，要求大规模驱逐移民。

上周日，即袭击发生两天后，数百名新纳粹分子聚集在马格德堡参加极右翼集会。集会中还发生了针对记者的袭击事件。

集会的一名发言人是托尔斯滕·海泽（Thorsten Heise）。这名激进的新纳粹分子有多项前科，还曾试图用汽车撞击一名难民。集会的视频显示，海泽呼吁示威者渗透到民间社团、消防部门和政府机关中。

记者和观察人士报告称，集会参与者高喊口号“德国醒来”。这个短语曾是希特勒领导的纳粹德国的政治动员口号，目前在德国公共场合喊出属于刑事犯罪。

据警方估计，极右翼政党“德国选项党”（AfD）号召的示威活动吸引了多达3500人，其中包括党领导人和地方流氓团体中的知名极端分子。集会现场可见许多白人至上主义者惯常的装扮和纹身。

当选项党领导人魏德尔（Alice Weidel）发表讲话时，听众高喊：“驱逐！驱逐！驱逐！”集会结束后，参与者上街袭击拍摄者，高喊民族主义口号，并与维持秩序的警察对峙。

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“这座城市正在团结起来”

来自马格德堡民间团体“共同守望”（Miteinander）的右翼极端主义研究专家戴维·贝格里奇（David Begrich）认为，圣诞市场袭击事件的政治化将进一步扩大。选项党已经在马格德堡组织多起大规模示威活动。贝格里奇强烈批评这些示威活动，认为悲剧发生之后的重点应该是悼念5名遇难者以及关心200多名伤者。

“我看到马格德堡充满了困惑和震惊，”他对德国之声表示，“这次袭击深深地伤害了这座城市。我个人也受到影响：我的妻子是受伤者之一。”

贝格里奇表示，当受伤者正在医院接受治疗时，任何人都不应该对这场悲剧进行政治化利用。他说：“受害者的命运必须是关注的焦点。反思和审查应该暂缓进行。这里的社区不希望事件被政治化。”

社交媒体上充斥着与这次事件相关的假新闻、臆测和政治化操作，马格德堡人也受到影响，但是贝格里奇认为，“这座城市正在团结起来。”

注：德国之声遵循德国新闻报道准则，保护犯罪嫌疑人或受害者隐私，没有公布马格德堡袭击事件犯罪嫌疑人塔勒布·A（Taleb A.）的全名。

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