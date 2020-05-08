 德国权威驳诺奖得主：新冠病毒不是人工制造 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国权威驳诺奖得主：新冠病毒不是人工制造

有关新冠病毒的来源，“实验室制造”的阴谋论一直挥之不去，甚至一位诺贝尔医学奖得主也公开宣扬。德国病毒学家德罗斯滕再度予以驳斥。他还认为，法国去年12月就出现首个病例的结论也不具备足够的可信度。

Deutschland Coronavirus Christian Drosten (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

德国病毒学权威学者德罗斯滕（Christian Drosten）

（德国之声中文网）柏林夏里特医学院教授德罗斯滕（Christian Drosten）在北德意志电台（NDR）的播客访谈节目中再度驳斥了新冠病毒是实验室人工合成的说法。

Frankreich Mediziner Luc Montagnier (picture-alliance/Effigie/Leemage)

法国著名病毒学家蒙特涅（图）不久前再次抛出"实验室阴谋论"

法国著名病毒学家蒙特涅（Luc Montagnier）不久前在一次电视采访中再次抛出"实验室阴谋论"，他说，在新冠病毒的基因中发现了艾滋病毒（HIV）的基因片段，这只能是人工合成的结果。

蒙特涅被视为艾滋病毒的发现者之一，并因此获得2008年的诺贝尔生理学和医学奖。德罗斯滕对这种说法出自一位资深科学家之口表示遗憾。"这完全是无稽之谈"，他说，"对这个话题已经有了定论，即便是一位退休的诺奖得主在一次脱口秀里这样说，也不能改变这一事实。"

德罗斯滕指出，新冠病毒与艾滋病毒的基因片段有相似之处，并不是偶然的新发现，而是科学界已知的现象，与实验室人工合成毫无关系。德国另一位出镜率很高的病毒学家，哈勒大学微生物学教授凯库勒（Alexander Kekulé）也曾在播客采访中指出，所谓艾滋病毒的基因片段在许多其他病毒里都能找到，这种"巧合"在自然界是很常见的。

DW.COM

有美国“抗疫队长”之称的权威传染病专家福西在接受采访时表示，证据显示，新冠病毒并非是中国试验室制造，同时他也不认同所谓的“实验室泄漏”一说。此外，来自“五眼联盟”成员国的外交官也称，病毒因实验室意外而开始传播的可能性很小。 (05.05.2020)

“到武汉后，我们都病了”，一位著名意大利击剑运动员在接受采访时说。他在去年10月赴武汉参加军运会后出现高烧、呼吸困难等症状。这让人不禁怀疑，是否新冠病毒早在去年秋季已经开始传播。此外，新冠病毒也被指早于去年11月就出现在法国阿尔萨斯地区。 (08.05.2020)

据美联社报道，法国科学家称，他们可能已经发现了一个可以追溯到2019年12月的新冠病毒感染病例。从时间上来说，也就是到目前为止欧洲首次确认第一个病例之前的一个月。 (05.05.2020)

德罗斯滕还援引最新研究支持新冠病毒源于蝙蝠的推论，他说，中国和欧洲科学家分别在新冠病毒上发现了一种表面蛋白质结合点，与蝙蝠身上找到的极为相似。

法国12月发现首位患者？--问号还很多

德罗斯滕还对法国研究者称去年12月底法国就出现新冠感染者的一项研究提出了很多质疑，包括检测的流程和结论的严谨性。

5月初，巴黎北部一家医院的医生在《国际微生物杂志》发表的研究报告中称，对14名2019年12月初至1月中旬期间因非典型肺炎接受治疗的患者身上提取的病毒样本进行新冠病毒核酸检测后，发现一名患者的样本检测呈阳性。这是一位42岁的阿尔及利亚裔鱼贩，他在法国生活多年，并且没有最近的旅行记录和接触史。医生由此认为，早期新冠病例可追溯到去年12月，比此前欧洲确认的第一个病例提早了一个月。

德罗斯滕指出，从发表的研究报告看，这名患者核酸检测（PCR）出现阳性结果后，并未再作进一步测试核实，例如二次PCR或病毒基因序列鉴定。而根据后者可大致推断病毒产生的月份，以排除第一次测试出现误差或样本交叉污染的可能性。此外他还认为法国医生PCR测试的试剂调适等技术细节值得商榷，这也或影响到结果的准确性。

此外他还认为，在确定样本中的新冠病毒后，还应找到这名患者，对他进行血清抗体测试。如果他确实感染了新冠病毒，体内就会产生抗体。而且据报道称，这位鱼贩的儿子也出现了疑似症状，德罗斯滕认为当然也应对这个男孩进行抗体测试，进一步验证、推导传染链。

他指出："这涉及改写这一疾病的传播史，将法国乃至世界其他地方的疫情开端向前推至少一个月，甚至揭示某些被隐藏或忽略的东西，如果要发表的是如此重要的一个研究结果，必须尽力保证其确定性。"但在他看来，来自法国的这份研究，无法让他得出令人信服的结论。

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    最好别摸？

    中国哈尔滨市兽医研究所的研究人员发现猫也会感染新型冠状病毒，并传染给同类。据陈化兰领导的研究小组提供的报告称，只是猫与猫之间的传染不是很容易。3月31日，陈化兰在《Bio Rxiv》杂志上发表了相关研究报告。

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    不必担忧！

    不过猫的主人不必因此忧心忡忡，因为家猫可以很快产生针对这种病毒的抗体，不会长时间具有传染性。如果您的猫患有疾病或年龄很大，可以暂时限制猫的活动自由。“撸猫”之后应彻底洗手。

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    狗狗没事

    研究报告称，相比之下，狗就不会传染或被传染冠状病毒。因此，可以放心的遛狗或者玩耍。

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    谁感染谁？

    这只漫步罗马街头的宠物猪碰到同样出来“遛弯儿”的宠物狗不必绕着走，而狗也不必担心被对方传染病毒。医学家们发现，猪也几乎不会感染冠状病毒。

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    雪貂隔离

    但是这种猫科类动物就不同了。陈化兰还在雪貂身上进行了试验。结果是和猫一样，冠状病毒SARS-CoV-2可以在雪貂之间传播。这种动物之间也是通过飞沫感染病毒的。医生在雪貂和猫的喉咙和鼻子的涂片中发现了这种病毒，但是没有发现任何肺部感染。

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    鸡对人类有危险吗？

    对于鸡是否也会传染病毒的问题，专家们的调查结果无疑给了人们一粒定心丸。调查结果表明，鸡对冠状病毒具有免疫力，这也适用于鸭子和其他同类物种。

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    人类的传染危险

    然而，不仅动物可以将病毒传染给人类，反过来亦如此。纽约一家动物园内的四岁马来西亚虎猫纳迪亚（Nadia）病毒检测呈阳性。动物园资深兽医向《国家地理》杂志表示：“据我们所知，这是野生动物被人传染的首个案例。”

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    蝙蝠被冤枉了吗？

    蝙蝠被认为是最有可能的冠状病毒宿主。然而动物医学家们认为，2019年12月给武汉人传染冠状病毒的是另一种中间宿主。或许是雪貂或猫？

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    还有这个“嫌犯”

    除了蝙蝠外，穿山甲也被认为可能是新冠病毒的宿主。来自中国大陆、香港和澳大利亚的学者在中国南方走私行动中所查获的马来穿山甲身上发现了一种与新冠病毒（SARS-CoV-2）惊人相似的病毒。该研究于3月26日发表在《自然》杂志上。

    作者: Fabian Schmidt


相关内容

Symbolbild Verifizierung

医生和病毒学家警告“虚假信息流行病” 08.05.2020

在社交媒体上，无论真假新闻都可以以极快的速度迅速传播。科学家警告，假消息的危害不比新冠病毒小。

Deutschland Coronavirus Berlin Christian Drosten

评论：该扛责任的是决策者 29.04.2020

政府的决策很少会像此次新冠危机这般，对所有公民都造成直接影响。正因如此，政治家们积极寻求专家意见。但本台评论员Christoph Strack认为，政治家必须为自己的决策负责。

Coronavirus Hannover Testproben im Tiermedizinischen Labor

新冠“免疫证”——是福是祸？ 14.05.2020

你曾经感染新冠病毒？或许你可以因此获得一纸“免疫证”，因而免受诸多限制？一些国家正在讨论这一可能性。在德国，这一建议遭到了强烈反对。

广告

评论分析

Symbolbild Pandemie Coronavirus (picture-alliance/Fotostand/Schmitt)

专访：疫情之下必须关心民众的精神健康

世卫组织精神卫生和药物滥用司司长克斯特尔博士（Dévora Kestel）在5月14日接受了德国之声电视的采访，谈到紧急事态下民众的精神健康应该得到政府足够的关注。  