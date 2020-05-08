德国权威驳诺奖得主：新冠病毒不是人工制造

（德国之声中文网）柏林夏里特医学院教授德罗斯滕（Christian Drosten）在北德意志电台（NDR）的播客访谈节目中再度驳斥了新冠病毒是实验室人工合成的说法。

法国著名病毒学家蒙特涅（Luc Montagnier）不久前在一次电视采访中再次抛出"实验室阴谋论"，他说，在新冠病毒的基因中发现了艾滋病毒（HIV）的基因片段，这只能是人工合成的结果。

蒙特涅被视为艾滋病毒的发现者之一，并因此获得2008年的诺贝尔生理学和医学奖。德罗斯滕对这种说法出自一位资深科学家之口表示遗憾。"这完全是无稽之谈"，他说，"对这个话题已经有了定论，即便是一位退休的诺奖得主在一次脱口秀里这样说，也不能改变这一事实。"

德罗斯滕指出，新冠病毒与艾滋病毒的基因片段有相似之处，并不是偶然的新发现，而是科学界已知的现象，与实验室人工合成毫无关系。德国另一位出镜率很高的病毒学家，哈勒大学微生物学教授凯库勒（Alexander Kekulé）也曾在播客采访中指出，所谓艾滋病毒的基因片段在许多其他病毒里都能找到，这种"巧合"在自然界是很常见的。

德罗斯滕还援引最新研究支持新冠病毒源于蝙蝠的推论，他说，中国和欧洲科学家分别在新冠病毒上发现了一种表面蛋白质结合点，与蝙蝠身上找到的极为相似。

法国12月发现首位患者？--问号还很多

德罗斯滕还对法国研究者称去年12月底法国就出现新冠感染者的一项研究提出了很多质疑，包括检测的流程和结论的严谨性。

5月初，巴黎北部一家医院的医生在《国际微生物杂志》发表的研究报告中称，对14名2019年12月初至1月中旬期间因非典型肺炎接受治疗的患者身上提取的病毒样本进行新冠病毒核酸检测后，发现一名患者的样本检测呈阳性。这是一位42岁的阿尔及利亚裔鱼贩，他在法国生活多年，并且没有最近的旅行记录和接触史。医生由此认为，早期新冠病例可追溯到去年12月，比此前欧洲确认的第一个病例提早了一个月。

德罗斯滕指出，从发表的研究报告看，这名患者核酸检测（PCR）出现阳性结果后，并未再作进一步测试核实，例如二次PCR或病毒基因序列鉴定。而根据后者可大致推断病毒产生的月份，以排除第一次测试出现误差或样本交叉污染的可能性。此外他还认为法国医生PCR测试的试剂调适等技术细节值得商榷，这也或影响到结果的准确性。

此外他还认为，在确定样本中的新冠病毒后，还应找到这名患者，对他进行血清抗体测试。如果他确实感染了新冠病毒，体内就会产生抗体。而且据报道称，这位鱼贩的儿子也出现了疑似症状，德罗斯滕认为当然也应对这个男孩进行抗体测试，进一步验证、推导传染链。

他指出："这涉及改写这一疾病的传播史，将法国乃至世界其他地方的疫情开端向前推至少一个月，甚至揭示某些被隐藏或忽略的东西，如果要发表的是如此重要的一个研究结果，必须尽力保证其确定性。"但在他看来，来自法国的这份研究，无法让他得出令人信服的结论。