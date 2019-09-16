德国机械制造业呼吁中国改善市场准入

（德国之声中文网）德国机械设备制造业联合会（VDMA）主席布罗特曼（Thilo Brodtmann）周三（9月25日）在北京向媒体表示，在中国面临的贸易壁垒包括签证问题、新网络安全法带来的困难、扭曲市场的补贴等等。

去年，德国机械制造业向中国的出口强劲增长9.6%；今年上半年则仅增长0.6%。

布罗特曼表示："欧洲机械制造商需要同样的市场准入权，而不是新的挑战。"他所指的包括中国也将针对企业引入社会评分体系。

布罗特曼说，分级的标准不清晰，提出的要求很困难。"对德国和欧洲企业来说，缺乏透明度。"此外，他还担忧政治和社会方面的前提条件也将用来给企业评分。德国机械设备制造业联合会呼吁确保法治。在遇到有争议的评分记录时，必须有法律途径予以澄清。

布罗特曼还表态支持欧盟与中国尽快签署经过长期谈判的投资协定。"已经进行了22个谈判回合，还是没有达到显著的结果。"他说，特别在与美国的贸易战背景下，中国应抓住机会，与欧盟达成贸易协定。他强调，欧洲和德国支持自由贸易。

德国机械设备制造业联合会负责对外贸易的阿克曼（Ulrich Ackermann）表示，由于贸易战，在中国生产、向美国出口以及反向的德国机械制造商都蒙受损失。在美国和中国落脚的德国机械制造商数目之多超过在其它地区。

布罗特曼呼吁中国采取措施，在市场准入权方面与欧盟实现"对等"。

他还表示，新的网络安全法让数据的跨境传输困难加剧。这将导致成本上升，并且难以落实。特别在工业4.0时代，世界各地供应链之间的数字化连接会受损。此外，公开招标中设置的阻碍也影响了市场准入权。

德国机械设备制造业联合会的秋季问卷调查显示，对中国的商业气氛不满的受访企业增加了40%，比年初的问卷结果上升17%；同比则跃升33%。800余家在华德国机械设备制造商中，约190家参加了本月的问卷。

苗子/洪沙（德新社）