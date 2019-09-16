 德国机械制造业呼吁中国改善市场准入 | 经济纵横 | DW | 25.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

德国机械制造业呼吁中国改善市场准入

德国机械制造商对华出口停滞。中美贸易战导致德国企业成本升高，而在中国国内也存在一些新的壁垒。

Siemens-Generatorenwerk Erfurt (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

西门子发电机设备

DW.COM

中国领导人对国营企业情有独钟，该领域成长速度很快，但其债务也在同步增长，并在拖中国经济的后腿。与美国的贸易战只能导致中国经济增长更加缓慢。现在是该采取行动的时候了。 (25.09.2019)

中国国务院发表《中国与世界贸易组织》白皮书，替自己履行加入WTO承诺辩护。在美国从贸易和投资「关门」时，把自己塑造成负责任的贸易合作伙伴。 (29.06.2018)

（德国之声中文网）德国机械设备制造业联合会（VDMA）主席布罗特曼（Thilo Brodtmann）周三（9月25日）在北京向媒体表示，在中国面临的贸易壁垒包括签证问题、新网络安全法带来的困难、扭曲市场的补贴等等。

去年，德国机械制造业向中国的出口强劲增长9.6%；今年上半年则仅增长0.6%。

布罗特曼表示："欧洲机械制造商需要同样的市场准入权，而不是新的挑战。"他所指的包括中国也将针对企业引入社会评分体系。

布罗特曼说，分级的标准不清晰，提出的要求很困难。"对德国和欧洲企业来说，缺乏透明度。"此外，他还担忧政治和社会方面的前提条件也将用来给企业评分。德国机械设备制造业联合会呼吁确保法治。在遇到有争议的评分记录时，必须有法律途径予以澄清。

布罗特曼还表态支持欧盟与中国尽快签署经过长期谈判的投资协定。"已经进行了22个谈判回合，还是没有达到显著的结果。"他说，特别在与美国的贸易战背景下，中国应抓住机会，与欧盟达成贸易协定。他强调，欧洲和德国支持自由贸易。

Ulrich Ackermann, VDMA Leiter Außenwirtschaft (VDMA)

德国机械设备制造业联合会外贸负责人阿克曼（Ulrich Ackermann）

德国机械设备制造业联合会负责对外贸易的阿克曼（Ulrich Ackermann）表示，由于贸易战，在中国生产、向美国出口以及反向的德国机械制造商都蒙受损失。在美国和中国落脚的德国机械制造商数目之多超过在其它地区。

布罗特曼呼吁中国采取措施，在市场准入权方面与欧盟实现"对等"。

他还表示，新的网络安全法让数据的跨境传输困难加剧。这将导致成本上升，并且难以落实。特别在工业4.0时代，世界各地供应链之间的数字化连接会受损。此外，公开招标中设置的阻碍也影响了市场准入权。

德国机械设备制造业联合会的秋季问卷调查显示，对中国的商业气氛不满的受访企业增加了40%，比年初的问卷结果上升17%；同比则跃升33%。800余家在华德国机械设备制造商中，约190家参加了本月的问卷。

 

苗子/洪沙（德新社）

相关内容

China Fabrikhalle in Chongqing

李克强：保六“十分不易” 16.09.2019

中国工业生产、零售业及设备投资趋弱超预期，下行压力增加。与美国的贸易冲突会在多大程度上制约中国经济增长？

USA Michael Pillsbury, Zentrum für chinesische Strategie, Hudson Institute, Washington

特朗普对华顾问: 达成协议要趁早 否则关税还更高 20.09.2019

被誉为“权威中国通”的白邦瑞近日敦促中国尽早和美国达成贸易协议，称否则特朗普还有很多牌要出，包括上调关税至100%。他还透露了今年5月双方协议功亏一篑的内幕，并否认特朗普要打“冷战2.0”。

China Zug der China Railway Express fährt nach Iran

泽林视点：雾中的道路 20.09.2019

中国的投资计划“新丝绸之路”推出六年，仍不被西方信任。但专栏作家泽林（Frank Sieren）认为，参与该计划的国家从中受益。

广告

深度造假 人人换脸？

想让自己变身影视明星？一款名为ZAO的换脸App可以做到。或许因为太过逼真，它在中国引起人们对个人数据保护的讨论。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  