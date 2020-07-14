德国机场缺人 政府欲引进外国临时工

（德国之声中文网）为了解决德国机场的人员短缺问题，联邦政府希望机场能够从境外雇佣临时工。联邦劳工部长海尔（Hubertus Heil）向《图片报》表示，联邦政府计划"允许急需的境外工作人员进入德国从事临时工作"。 这名社民党籍政治家表示："我们希望在这一过程中排除任何形式的社会倾销和剥削，雇主必须支付集体协商的工资，并为员工在工作期间提供合适的住宿。"

德国交通部长维辛（Volker Wissing）向《图片报》介绍，此举是一项与海尔以及联邦内政部长费瑟（Nancy Faeser）达成一致的措施，一个"缓解德国机场人员短缺问题"的临时解决方案。费瑟则表示："我们可以雇佣来自国外的帮工从事如行李装卸的工作。"她同时强调，安全方面将"不会打折扣"。该报援引政府消息人士报道称，目标是从土耳其引进四位数的技术工人，他们最快可能从7月就可以开始工作。

最近几周，德国许多机场出现了各种乱像：大排长队、航班延误和临时取消，主要原因是机场员工紧缺：不论是安保人员，还是在停机坪上的行李装卸人员。据德国媒体报道，机场和航空公司缺少7000个劳力。德国航空巨头汉莎航空公司本周宣布，受人员短缺、罢工和新冠疫情影响，今夏将取消3000多个航班。

除上述原因之外，航空公司还面临其它困难：俄乌战争导致燃料价格暴涨；由于俄罗斯空域关闭，飞远东的飞机必须绕道而行，飞行费用由此急剧增加。有航空专家警告，高昂成本可能会使一些航空公司陷入困境，甚至濒临破产。

德国联邦消费者保护部长莱姆克（Steffi Lemke）向《图片报》表示："我希望航空公司能够履行其法律义务，尽快满足乘客的合法要求，不要搞官僚主义。她补充说，这些公司有义务告知乘客他们享有的权利，如果临时发生航班取消和延误的情况，乘客有权获得赔偿。

（综合报导）

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