德国机场：如何消费最划算？

（德国之声中文网）在机场，一切都要比外面贵一点，这个算是放之四海皆准的生活常识。在德国，也不例外。一些德国论坛、媒体、旅行网站会给游客支招："如何避免在机场被敲竹杠"，"这样做，您就可以绕开机场那些极贵的食品"……德国机场的餐饮物价可见一斑。

2017年10月，德国"今日"（Heute）网站的一篇报道称，在法兰克福机场，0.5升的鲜橙汁要10.5欧元，还晒出了顾客小票。而花了大价钱买橙汁的这名顾客还在推特上调侃说："我这个猪脑子，把筛子放在家里了，现在（筛不出）他们放在橙汁里的金子，我只能喝下去了。"

网友也在文章下方的评论区提醒，机场经常会有"没道理的"的价格，应该先询价、再购买。

同一个机场 价格大不同

今年夏天，德国RTL记者前往杜塞尔多夫机场，发现一个非常普通的德国椒盐8字面包（Brezel）在起飞区的面包店要卖2.4欧元，而这种面包在火车站或者街边的面包店只要70欧分或80欧分，在普通超市就更便宜了；而夹着萨拉米肠的小面包要3.7欧元；一小瓶依云矿泉水则要3欧元。记者在机场随机询问候机旅客，大家都认为，这里的饮料和小吃有点贵，平均每人在登机前都得花个10欧元来果腹、解渴。

有意思的是，并非机场上下都是"天价"。RTL记者发现，在杜塞机场到达区的超市里，一大瓶依云水只要79欧分，而一个椒盐8字面包在超市里只要29欧分！即便是在到达区的面包店，夹着萨拉米肠的小面包也只要2.5欧元，比起飞区足足便宜1.2欧元，这种价格差异同样适用于咖啡等几乎所有饮料、小吃。

更有意思的是，在机场指示牌上，只有起飞区标注着"购物、餐饮"。记者问：这是故意要把游客们引到起飞区的店里去吗？

另外，这位记者还通过网上查询发现，杜塞机场周边有两个停车场，其中一个停车一周花销是171.50欧元，另一个则只要79欧元。而便宜了近100欧的停车场只比贵的远了不到2分钟的步行距离。

如何不做冤大头？

另一家德国地方媒体DerWesten也在今夏做了类似的调查。该媒体的记者发现，即便是汉堡王（Burger King）、星巴克（Starbucks），机场的价格也要贵一些。例如，汉堡王的小薯条在外面要1.99欧元，机场要2.39欧元；同样的星巴克咖啡，外面要3.29欧元，机场要3.49欧元。不过，这种价格差异比起那些相对没有名气的面包店来说，还不算过分。毕竟，机场登机口面包店卖的椒盐8字面包，价格是外面的近3倍！

因此，专家也建议不想当冤大头的消费者们，在机场还是选择有名气的连锁餐饮，虽然价格可能略贵，但不会太离谱。另外，到达大厅比起飞大厅的物价低很多。在法兰克福等机场，甚至在比较外围处有大型超市，价格非常实惠，如果时间充裕，可以选择在进入候机大厅前解决掉吃喝问题。在停车方面，提前在网上进行比较，也可以省不少钱。

并不实惠的德国机场免税店

最后再谈一下机场购物。在中国，不少人喜欢在机场免税店购物，例如北京机场T3免税店被热爱血拼的朋友奉为化妆品的购物天堂。而在德国，机场购物则并没有明显的价格优势。

《图片报》近日报道称，德国机场免税店的大部分商品比外面要贵。这边最大的机场连锁店是Heinemann，在28个国家的77座机场有320家店面。记者将Heinemann与比价网Idealo上的价格进行了对比，发现：Heinemann的配饰（比如名牌墨镜）的价格要比Idealo上高出30%有余；香水价格差异没有那么大，但也是网购更便宜。

不过报道中也提到，巧克力和一些酒就很适合在机场买了，价格差异不大，一些机场商店还更有价格优势，而机场买也不需要邮寄，更方便。