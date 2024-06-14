德国期待中国在电动汽车关税问题上“认真采取行动”

德国政府寄希望推动“友好的”解决方案，阻止欧盟针对中国电动车祭出的惩罚性关税生效，或至少放宽关税。下周，德国经济部长将访问中国。

（德国之声中文网）德国政府发言人周五（14日）表示，德国希望中国在电动汽车关税问题上“认真采取行动”，并希望未来几周的谈判能够避免贸易冲突升级。

在欧盟威胁要征收严厉的反补贴关税以保护欧洲汽车制造商免受竞争后，德国总理肖尔茨领导的政府正在推动所谓“友好的”解决方案。

作为欧洲最大的经济体，德国的声音尤为重要。德国主要汽车制造商强烈反对欧盟向中国电动车征收惩罚性关税，并担心报复措施可能损害他们在庞大的中国市场的业务。

德国政府副发言人比希纳（Wolfgang Büchner）周五在例行新闻发布会上表示：“距离7月4日还有一段时间，从德国政府的角度来看，如果我们能就这一问题达成友好的解决方案，那将是非常可取的。但中方显然也需要认真采取行动。”

德国经济部发言人同一天表示，欧盟必须找到符合世界贸易组织（WTO）规范的解决方案。

德国经济部长哈贝克下周将访问中国。经济部表示，哈贝克不会就这一问题进行谈判。“这是欧盟委员会的责任”。但是哈贝克会在与中国官员会晤时推动实现更公平的贸易条件。

彭博社周五报道称，德国希望阻止惩罚性关税生效，或至少放宽关税，但德国官员并未对此予以证实。

欧洲汽车业反对对中国电动车征收惩罚性关税。德国汽车制造商最容易受到任何反制措施的影响，因为去年德国汽车制造商近三分之一的销售额来自中国市场。

肖尔茨的发言人本周早些时候在一次简报会上表示，友好解决方案比进一步设置贸易壁垒更可取。这名发言人说：“我们需要促进全球贸易。”

德国经济部长哈贝克下周访华：不谈关税，这是欧盟的问题 图像来源: Michaela Küfner/DW

北京的“特殊选择”

中国媒体报道称，中国工业界正在游说北京政府对欧盟乳制品和猪肉产品展开反倾销调查。

如果中国对从欧盟进口的猪肉产品采取反制措施，那么就将为中欧贸易的紧张局势开辟新战线，不过此举对柏林的惩罚力度可能较小。

《经济学人》智库中国分析师李子谦（Chim Lee）分析认为：“中国对欧盟猪肉的调查可以被解读为避免伤害德国的一种特殊选择，这有助于防止或软化欧盟的关税。西班牙和法国是主要的猪肉供应国，它们支持加征关税。”

贸易紧张局势升级的担忧席卷了欧洲，各国尚未从疫情、高通胀和高利率以及2022年俄罗斯入侵乌克兰后引发的能源危机带来的经济冲击中恢复过来。

德国与北京的关系一直很微妙，一方面希望“降低”其经济对中国过度依赖的风险，另一方面又希望为本国企业争取更大的市场准入。

电动车平民化 中国制造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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