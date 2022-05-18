 德国朝野政党支持台湾重返世卫全体大会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2022

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时政风云

德国朝野政党支持台湾重返世卫全体大会

德国议院四大党团呼呼政府向世卫施压，邀请台湾以观察员身份出席即将举行的世卫全体大会。柏林在这个问题上是否能有作为，人们拭目以待。台湾方面示，至今尚未收到世卫的邀请函。

BG | Parlamentsgebäude Deutschland Berlin

德国联邦议院大厦

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台灣在2009年到2016年間以觀察員身分受邀參與世衛大會，但2017年民進黨執政以來，北京因反對其兩岸政策使台灣未能與會。這次美國大動作通過法案要官員協助台灣恢復觀察員地位。北京在5月9日則明確表態，不同意台灣參與2022世衛大會。

德国自民党籍联邦议员安德鲁·乌尔曼（Andrew Ullmann）给世卫组织在新冠疫情中的表现只打了C减。他在接受德国之声记者采访时表示，世卫组织成为了很多国家的玩偶。他指责中国阻止台湾加入世卫，也针对美国对中国的指控提出批评。

拜登宣称将重返世卫组织。时评人长平认为，世卫组织一再配合中国政府，至今未能对新冠疫情源头进行调查，重返不应该是简单地回到过去。

第74届世界卫生大会（WHA）网上报名时间在昨天傍晚已截止，但是台湾并未在最后一刻收到世界卫生组织（WHO）的邀请，这也是WHO连续第5年未邀请台湾参与WHA。台湾行政院方面表示，“中国对台湾的打压无所不在”。

第74届世界卫生大会今日起举行线上会议。台湾连续5年未获得邀请以观察员身份出席。台湾外交部长和卫福部部长联合表达强烈不满的抗议立场,“台湾未受邀参与WHA，不仅是台湾的损失，也是世界的损失”。

（德国之声中文网）世界卫生组织召开全体大会前夕，德国联邦议院四个主要党团周四（5月19日）发布一份决议，要求德国政府向世界卫生组织发出呼吁，允许台湾重返全体大会。决议认为，台湾应该恢复观察员身份，参加世卫全体大会以及其它重要机构并展开活动。今年第75届全体大会定于5月22日至28日举行。

路透社认为，德国联邦议院四党团公开在台湾问题上与北京作对，因为后者对提升台湾国际地位的做法持敌意态度。在周四的例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚表示了"坚决反对"。他说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。

赵立坚的发言针对美国。此前，美国国务院发言人普莱斯周二（5月17日）做出类似呼吁，世界卫生组织应当允许台湾参加年度大会。他还说，将台湾排除在外的做法是不负责任，并对全球健康状况构成威胁，"我们相信，对于排除台湾参加大会没有理性的解释。"相关的声明次日发表与美国国务院网站。

本周一，世卫组织称收到13个成员国旨在邀请台湾出席下周全体大会的请求，决定将在下周一（5月23日）做出。不过此前，台湾外交部长吴钊燮曾表示参加本届世卫大会将"很困难"。

周四，台湾外交部发言人欧江安表示，今年的世卫全体大会首度恢复以实体方式举行，但很遗憾截至今天，外交部还没有收到邀请函，对此，台湾方面表达遗憾。欧江安说，“对于WHO无法秉持中立专业原则，一再忽视台湾参与WHO相关活动机制与出席WHA的必要性与急迫性，忽视国际广泛强劲支持台湾参与的立场和声音，再度拒绝台湾以观察员身分出席，我方表达不满和遗憾”。

世卫全体大会（WHA）是该组织的决策机构。台湾曾于2009年至2016年以观察员身份出席了大会，当时台湾是国民党籍总统马英九执政时期，两岸关系处在回暖阶段。自从民进党籍的蔡英文当选台湾总统后，中国随之调整对台湾的态度，从2017年开始在世卫反对邀请台湾出席大会，自此至今，台湾没再出席过世卫全体大会。

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