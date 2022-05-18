德国朝野政党支持台湾重返世卫全体大会

（德国之声中文网）世界卫生组织召开全体大会前夕，德国联邦议院四个主要党团周四（5月19日）发布一份决议，要求德国政府向世界卫生组织发出呼吁，允许台湾重返全体大会。决议认为，台湾应该恢复观察员身份，参加世卫全体大会以及其它重要机构并展开活动。今年第75届全体大会定于5月22日至28日举行。

路透社认为，德国联邦议院四党团公开在台湾问题上与北京作对，因为后者对提升台湾国际地位的做法持敌意态度。在周四的例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚表示了"坚决反对"。他说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。

赵立坚的发言针对美国。此前，美国国务院发言人普莱斯周二（5月17日）做出类似呼吁，世界卫生组织应当允许台湾参加年度大会。他还说，将台湾排除在外的做法是不负责任，并对全球健康状况构成威胁，"我们相信，对于排除台湾参加大会没有理性的解释。"相关的声明次日发表与美国国务院网站。

本周一，世卫组织称收到13个成员国旨在邀请台湾出席下周全体大会的请求，决定将在下周一（5月23日）做出。不过此前，台湾外交部长吴钊燮曾表示参加本届世卫大会将"很困难"。

周四，台湾外交部发言人欧江安表示，今年的世卫全体大会首度恢复以实体方式举行，但很遗憾截至今天，外交部还没有收到邀请函，对此，台湾方面表达遗憾。欧江安说，“对于WHO无法秉持中立专业原则，一再忽视台湾参与WHO相关活动机制与出席WHA的必要性与急迫性，忽视国际广泛强劲支持台湾参与的立场和声音，再度拒绝台湾以观察员身分出席，我方表达不满和遗憾”。

世卫全体大会（WHA）是该组织的决策机构。台湾曾于2009年至2016年以观察员身份出席了大会，当时台湾是国民党籍总统马英九执政时期，两岸关系处在回暖阶段。自从民进党籍的蔡英文当选台湾总统后，中国随之调整对台湾的态度，从2017年开始在世卫反对邀请台湾出席大会，自此至今，台湾没再出席过世卫全体大会。

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