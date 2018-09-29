德国有多少清真寺？谁都不知道！

（德国之声中文网）德国到底有多少清真寺？有多少清真寺协会？在这个国家，没人知道准确数字。自从一家土耳其政府资助的清真寺落户科隆后，这成为了德国一个热门讨论话题。很多人将此看作是土耳其国家权力的公然展示。

为什么对于德国清真寺、礼拜堂、清真寺协会的数量，只有推测而没有准确数字呢？在伊斯兰学者布卢姆（Michael Blume）看来，这背后有一个简单的法律原因。"根据德国宪法，宗教协会不需要登记。这意味着，只要一个宗教团体、宗教协会还不是公共机构，就没有登记。"

德国清真寺 开放促交流 德国清真寺也是德国一部分。 自1997年起，德国国庆日就同时也是全德国清真寺开放日。这并非无心插柳之举：德国穆斯林中央委员会希望，这能够让公众将穆斯林认同为德国统一的一部分，并且强调伊斯兰教和全体公众的联系。今年的清真寺开放日，预计将迎来10万名参观者。图为柏林的塞特利克清真寺。

德国清真寺 开放促交流 社交平台 穆斯林团体希望能够通过开放日活动拉近伊斯兰教和公众的距离。清真寺不仅仅是宗教场所，同时也是社交平台和活动举办场地。

德国清真寺 开放促交流 脱鞋净身 要了解伊斯兰教，首先要遵守伊斯兰的规矩。在踏入清真寺前，必须脱鞋。在进行祷告前，穆斯林先要净身。本图为科隆的中央清真寺。今年的开放日，该清真寺还要开设一处购物中心。

德国清真寺 开放促交流 讲解服务 开放日当天，大多数清真寺还会提供组团讲解服务。访客能够了解到清真寺的建筑特色、历史文化、日常宗教生活等信息。本图摄于北威州小镇Hürth的清真寺。

德国清真寺 开放促交流 亲临祷告 位于杜伊斯堡的中央清真寺(Merkez)是全德国最大的清真寺，于2008年对开放。当地的穆斯林社区积极参与杜伊斯堡市的融入工作。在开放日当天，公众不仅仅能参观这座建筑，还能观看中午以及下午的两场祷告。每位访客都能得到一杯热茶。

德国清真寺 开放促交流 直击灵魂 祷告时，参观者绝对不能进入祷告区域。本图摄于柏林的塞特利克清真寺，信徒正在聆听Salāt祷告词。这个阿拉伯字的意思是：和神建立联系。

德国清真寺 开放促交流 念珠的功用 这名男孩从法兰克福伯纳姆斯区的穆斯林社区获得了这串念珠。和基督教、佛教类似，穆斯林信徒也会手持念珠复颂祷词。伊斯兰教的念珠叫做Tasbih或者Misbaha，每串至少有33颗。信徒利用念珠来帮助背诵神祗安拉的99个名字。

德国清真寺 开放促交流 睦邻友好 其实，清真寺也不仅仅在10月3日这一天向公众开放。每年召开天主教大会时，一些清真寺也会举行跨宗教交流活动。本图摄于2012年的曼海姆Yavuz-Sultan-Selim清真寺，修女们正在参观祷告室。这些修女就来自一箭之遥的曼海姆圣母堂，双方长期以来维护着睦邻友好关系。

德国清真寺 开放促交流 现场作画 蓝色清真寺可不只伊斯坦布尔那一座。汉堡同样也有一座蓝色清真寺。这也是德国历史第4悠久的清真寺。2016年的开放日，画家哈桑·鲁阿尔明(Hassan Rouhalmin)在这座寺庙内现场描绘卡尔巴拉战役。这场战役在什叶派穆斯林的信仰中具有极其重要的地位：穆罕默德的外孙、什叶派领袖侯赛因·本·阿里率领自己的支持者对抗前来镇压的倭马亚王朝叶齐德一世的大军；最终什叶派全军覆没，领袖阿里阵亡。

德国清真寺 开放促交流 老少都是客 汉堡的法兹尔·奥马尔清真寺于1957年建成开放。在公众开放日，奥马尔清真寺不仅仅举办展出，还让访客参加手工以及书法课程。清真寺还特别组织了面向儿童的参观团。本图摄于2014年的开放日。

德国清真寺 开放促交流 美食不分信仰 清真寺的公众开放日不仅仅有组团讲解，还有之后的世界各国茶点。这也是不同信仰的民众互相交流的好机会。本图摄于2016年开放日的柏林塞特利克清真寺，丰盛的自助餐会也体现了穆斯林先知的训诫：“邻居挨饿、你却饭饱安睡，必然不是吾兄弟。”

德国清真寺 开放促交流 以交流促和解 东部大城市德累斯顿的各清真寺也组织类似的交流活动。在穆斯塔法清真寺，神职人员会向访客宣讲伊斯兰教义，当然之后也有茶点交流活动。在反穆斯林情绪尤为严重的德国东部地区，这样的活动尤为可贵。 作者: Helena Weise



布卢姆表示，也正是出于此，没人知道德国到底有多少佛教寺庙。在德国，清真寺依据组建协会的相关法律进行登记。而这些清真寺究竟是隶属于一个大的清真寺协会旗下，还是完全独立，完全取决于自己。在德国的统计年鉴中，也缺乏诸如"伊斯兰教"、"清真寺"或者"穆斯林"这样的类别。

2500、2600还是2700？

不过，德国还是有一些关于清真寺数量的数据。德国穆斯林中央委员会今年10月初宣布，德国有大约2500座清真寺。其中很多坐落于远离街道的庭院里，大约900座清真寺可以通过外观识别出来。

缺乏准确数字从另一个方面也体现了：比起其它一神论宗教，伊斯兰教的等级组织要少得多。几个好朋友就可以一起建立一个礼拜堂；而在柏林，一个女权律师，也可以建立她自己的"自由派清真寺"。

信徒在柏林的清真寺礼拜

截止今年5月，德国联邦议院的研究者们一直在调查"清真寺和清真寺协会的融资"，也遇到了关于具体数字的问题。

布卢姆说，"据估计，有2600个至2700个穆斯林进行礼拜的场所"。不过他也指出，只有很少是"传统意义上的清真寺"，只有那些新的、大的以及面向广大公众的，会被装饰为"新奥斯曼帝国式的、后现代的玻璃、混凝土建筑"。而大部分则是社区建筑--有时会被称为"庭院清真寺"，坐落于庭院里、工业区或者改建的工厂建筑物内。

根据德国联邦议院的研究人员，德国有"2350个至2750个清真寺会众、协会"，服务于440万至470万"持不同信仰、政治观点，隶属不同教派、种族群体"的穆斯林。只有一小部分--大约15%至30%的穆斯林，是组织或者协会的成员。

"我们不知道德国究竟有多少穆斯林，因为没有相关记录"，2017年出版了《危机中的伊斯兰教》（Islam in Crisis）一书的布卢姆说。他表示，虽然有那些来自穆斯林国家、拥有穆斯林背景者的大概人数，但该数字中也包含那些并不真正信奉伊斯兰教的人，而且该人群正在增加。

国际联系

在德国，很多新的、公众可见的清真寺，是由海外出资的。比如，由土耳其或者沙特阿拉伯出资。土耳其伊斯兰宗教事务联盟（DITIB）号称代表着超过960个正式的独立协会。

德国有一些小型的清真寺从外观上看不出和普通建筑有什么区别

"伊斯兰教组织的一大问题是资金不足，"布卢姆说。"因为只有很少穆斯林将自己看作是清真寺组织的成员。"他表示，是有可能通过募捐来建一个小的清真寺，但如何才能筹钱来请伊玛目以及年轻的神职人员，就不明朗了。布卢姆说，这也是土耳其政府在德国穆斯林社区中势力很强的原因，因为土耳其给伊玛目们发工资。

德国伊斯兰会议将于今年秋季举行，这是自2017年大选以来的首次。而一个针对更好统计数据的协议，可能成为这次伊斯兰会议讨论的主题。