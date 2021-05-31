德国有哪些育儿福利？

（德国之声中文网）即便是与欧洲邻国相比，德国也算得上是个“少子化”国家。上世纪90年代以来，德国女性的总和生育率（一名女性生育子女的总数）长期徘徊在1.4左右，最低的年份甚至只有1.25。2016年，德国的生育率达到一个小高潮（1.59）后，又略有回落。

60年代出生的“婴儿潮”世代即将进入退休年龄，德国也面临老龄化社会的种种挑战。默克尔出任总理后，内阁中家庭事务部的地位有所提高，历任女部长致力推出鼓励生育的政策。其中影响最大的是实行带薪育儿假和推广全日制托幼园和小学。德国家庭目前享有的法定福利包括：

一，育儿假（Elternzeit）与父母津贴（Elterngeld）

子女出生后，在家照看孩子、暂时不工作的父母（一方）每月可获得其净收入65%的父母津贴，最低不少于300欧元，但最高不超过1800欧元。低收入的父母的津贴可以相当于孩子出生前的净收入。这笔钱父母双方总共可拿14个月，其中一方不超过12个月。也就是说孩子出生后，至少有一年的带薪育儿假，并鼓励父亲也来参与分享。

该政策2007年开始执行，后续还增加了一定的灵活性，比如在子女出生后以半职形式回到工作岗位的人可以最长享受两年的津贴，但每月的津贴减半。

二，子女津贴(Kindergeld)或子女免税额度。

前西德从1954年起开始引入而子女津贴制度。最初只是从每家第三个孩子起，每月给每个孩子发放25马克津贴。从1961年则改为从每家第二个孩子起发放津贴（前提是家庭年收入不超过7200马克，并且不是公共服务业员工）。从1975年开始，各个家庭第一个出生的孩子也能得到子女津贴了。

按照2021年提高后的标准，每家第一和第二个的子女得到的补贴是每人每月219欧元，第三个孩子得到的补贴为225欧元。第四个以及更多孩子得到的补贴为每月250欧元。

如果不申请子女津贴，也可以申请减个税。父母双方的子女免税额度2021年为每个孩子8388欧元。即年收入中的8388欧元免除个税。这主要是适用于收入较高的家庭。报税时，税务局会看每家的具体情况，如果减税对家庭有利就采取减税的方式，反之，该家庭就获得子女津贴，不再享受个税减免。

三，低收入家庭可以申请儿童补贴金（Kinderzuschlag）。目前每个孩子每月最高为205欧元。

四，单亲家庭享受税收优惠。

五，公立托儿所、幼儿园的费用依据父母工资收入而定，低收入家庭甚至免交托管费。此外儿童托管费可以抵消部分个税。

六，若父母一方加入法定医疗保险，未成年子女以及未满23岁、自己没有收入的子女可享受免费医疗保险。如年满23岁，但仍未完成学业，则可以在年满25岁前继续享受免费医疗保险。（德国加入法定医疗保险的人占国民总数的约85%。）

不是钱的问题

尽管有种种减轻家庭负担、鼓励生育的福利措施，但据统计，德国每五个妇女中就有一个终生没有孩子。决策者也认识到，光靠津贴或者减税是远远不够的，关键是要解决儿童托管和妇女生育后重返就业岗位的问题。

因此近十多年来，德国政府扩大全日制托幼园所和小学的数量，逐渐普及教育机构对儿童的全天照管，让父母双方，尤其是重返职场的妈妈门都有可能全职工作。与十年前相比，德国如今获得全日托的儿童比例已有大幅提高。自2013年，理论上每个1到3岁的儿童都有权获得托儿位置。

同时从法律层面提供更多平权保障，减少对女性的职场不公。对休育儿假的员工（无论父母），企业必须保留其职位，为他们重返岗位创造条件。

德国政府鼓励企业提供弹性工作时间，以及居家办公的可能性，让有孩子的员工有可能兼顾职业和家庭，尽量不要让父母们在两者间疲于奔命。此外，公共服务业单位和一些大企业还向员工发放专门的子女津贴。

尽管有上述福利保障和优惠政策，愿意生育超过两名子女的德国女性还是少数。统计数据显示，9.4%的德国家庭有三名或更多子女，有4个或更多孩子的仅占2.1%。这一比例在欧洲国家中处于中下水平。

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