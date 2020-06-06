德国有什么特色美食？真的好吃吗？

（德国之声中文网）墨西哥、法国、越南……世界上许多国家都拥有其特色美食，并以精致的米其林星级餐厅或街头小吃摊而闻名全球。

然而，即使是在德国，在供应传统德国菜的餐厅里享用美食似乎也不太容易--这是我在德国生活了六年的体会。 所以德国真的有特色美食吗？ 它又有多好吃呢？

1. 不仅仅是香肠

法国和日本迷读到这里时，大概会嗤之以鼻地离开本页。但德国菜真的不只是土豆和烤肠。 德国境内共有10家米其林三星餐厅。主厨约阿希姆 ·维斯勒（Joachim Wissler）经营着其中一家。对于德国菜并不特别有名的原因，他自有一番解释。

"德国的高级美食在质量和工艺方面完全被低估了，甚至在国际上也被误解了"，维斯勒在接受《酒店和餐饮报》（ahgz）的采访时如是说。 他强调："人们不应该只将我们和纪律性以及准确性联系在一起。"他还表示，"德国的烹饪艺术基因 "在国际上不出名，部分是因为"享受不被视为德国人的美德"。

确实，德国目前拥有的米其林星级餐厅数量位居世界第四，仅次于法国、日本和意大利，而这三个国家都以其独特的烹饪文化而闻名。

德国的厨师们一定很有一套，因为从北边的汉堡到南部的巴伐利亚，全德境内总共有308家米其林星级餐厅。

2. 五十度米色

如果我们真想给德国菜一次机会，那就要摒弃以下想法：德国人从来没有听说过香料（好吧，一些德国人真的没有听说过）；德国所有的食物都只有一种颜色；只要有足够的芥末，每一种材料都可以变成香肠。

然而，很多耳熟能详的德国菜肴确实......略显苍白。从土豆沙拉（全国无法就正确的调味方法达成一致）到酸菜，不可否认，德国菜的颜色不如印度塔利套餐或夏威夷盖饭那样丰富。

但令我十分惊讶的是：食物颜色的单一并不一定意味着味道的单调。 德国人对白芦笋情有独钟。德国南部的Käsespätzle（带有磨碎奶酪的面疙瘩）以及传统Knödel（用面包屑和土豆制成的丸子）也都非常受欢迎，柏林甚至有专门卖这两种食物的餐厅。

3. 敞开你的心扉和嘴巴

作为一个虔诚的素食者，菜单上的许多菜肴我都不能点。 但是，就像对待其他国家、语言或文化一样，我们需要保持开放态度，准备体验新事物，即使它们乍看上去有点奇怪。

以我自己为例，我原本以为像卷心菜这种无味的蔬菜不可能变成什么好吃的东西。但是吃下第一口Kohlroulade（裹着各种馅料的卷心菜泡菜）后就改变了我的这种想法。

土豆也是如此。我一度认为它们要么只能和其他蔬菜一起被放进烤箱，要么只是搭配主菜的土豆泥或薯条，我可真是大错特错了。

在德国期间，我接触到了各种前所未闻的土豆菜肴，比如Reibekuchen（又叫Kartoffelpuffer），这种土豆饼经常出现在街头集市和圣诞市场上。 还有萨克森的Quarkkäulche--土豆和奶酪制成的小煎饼，撒上肉桂或葡萄干，再配上糖和水果，也是一种我新发现的美食。 孰知土豆也能当甜点？

4. 探寻地方特色

尽管两德已经统一了30年，但有时德国给人的感觉更像是一个多个地区的综合体，而非一个统一的国家。这种不和谐的感觉也体现在各地的饮食上。

来自葡萄牙的Hugo说："我觉得德国没有特色美食"，四年前，他和伴侣搬到柏林，之前曾在意大利生活过一年。他在Twitter上的一次投票中回答道："就像所有的文化一样，他们当然也有一些传统的菜肴"。

来自巴伐利亚的Twitter用户Thomas Schönberger在同一个投票中表示："对我来说，没有德国菜，只有巴伐利亚菜让我非常怀念，小地方也有自己的特色菜。"

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事实上，很多被认为是来自德国的菜肴都源于特定的地区，比如著名的法兰克尼亚的Wurstsalat（香肠沙拉）、黑森州的Grüne Sosse（绿酱）或巴伐利亚州的Leberkäse（肉糕）。 这就意味着，要想真正了解德国食物，你就得多走访一些地方，而不仅仅是柏林餐厅众多的克罗伊茨贝格区（Kreuzberg）或慕尼黑的啤酒节。

如果你愿意带着开放的心态和空着的肚子去探索德国的小众地区，我可以保证你不会挨饿。

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