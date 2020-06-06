 德国有什么特色美食？真的好吃吗？ | 非常德国之吃喝玩乐 | DW | 27.09.2020

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非常德国之吃喝玩乐

德国有什么特色美食？真的好吃吗？

世界上很多国家都以丰富多样的美食而闻名，可惜德国并不是其中之一。 传统德国菜到底是一种怎样的存在？

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bratwurst (picture alliance/dpa/M. Reichel)

发掘香肠之外的德国菜

（德国之声中文网）墨西哥、法国、越南……世界上许多国家都拥有其特色美食，并以精致的米其林星级餐厅或街头小吃摊而闻名全球。

然而，即使是在德国，在供应传统德国菜的餐厅里享用美食似乎也不太容易--这是我在德国生活了六年的体会。 所以德国真的有特色美食吗？ 它又有多好吃呢？

1. 不仅仅是香肠

法国和日本迷读到这里时，大概会嗤之以鼻地离开本页。但德国菜真的不只是土豆和烤肠。 德国境内共有10家米其林三星餐厅。主厨约阿希姆 ·维斯勒（Joachim Wissler）经营着其中一家。对于德国菜并不特别有名的原因，他自有一番解释。

Joachim Wissler (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

米其林三星餐厅主厨维斯勒（Joachim Wissler）

"德国的高级美食在质量和工艺方面完全被低估了，甚至在国际上也被误解了"，维斯勒在接受《酒店和餐饮报》（ahgz）的采访时如是说。 他强调："人们不应该只将我们和纪律性以及准确性联系在一起。"他还表示，"德国的烹饪艺术基因 "在国际上不出名，部分是因为"享受不被视为德国人的美德"。

确实，德国目前拥有的米其林星级餐厅数量位居世界第四，仅次于法国、日本和意大利，而这三个国家都以其独特的烹饪文化而闻名。

德国的厨师们一定很有一套，因为从北边的汉堡到南部的巴伐利亚，全德境内总共有308家米其林星级餐厅。

Eisbein auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree (imago)

猪肘配酸菜和土豆泥。德国菜确实略显苍白

2. 五十度米色

如果我们真想给德国菜一次机会，那就要摒弃以下想法：德国人从来没有听说过香料（好吧，一些德国人真的没有听说过）；德国所有的食物都只有一种颜色；只要有足够的芥末，每一种材料都可以变成香肠。

然而，很多耳熟能详的德国菜肴确实......略显苍白。从土豆沙拉（全国无法就正确的调味方法达成一致）到酸菜，不可否认，德国菜的颜色不如印度塔利套餐或夏威夷盖饭那样丰富。

但令我十分惊讶的是：食物颜色的单一并不一定意味着味道的单调。 德国人对白芦笋情有独钟。德国南部的Käsespätzle（带有磨碎奶酪的面疙瘩）以及传统Knödel（用面包屑和土豆制成的丸子）也都非常受欢迎，柏林甚至有专门卖这两种食物的餐厅。

3. 敞开你的心扉和嘴巴

作为一个虔诚的素食者，菜单上的许多菜肴我都不能点。 但是，就像对待其他国家、语言或文化一样，我们需要保持开放态度，准备体验新事物，即使它们乍看上去有点奇怪。

以我自己为例，我原本以为像卷心菜这种无味的蔬菜不可能变成什么好吃的东西。但是吃下第一口Kohlroulade（裹着各种馅料的卷心菜泡菜）后就改变了我的这种想法。

土豆也是如此。我一度认为它们要么只能和其他蔬菜一起被放进烤箱，要么只是搭配主菜的土豆泥或薯条，我可真是大错特错了。

Kartoffelgericht (picture-alliance/dpa)

Reibekuchen：传统的土豆饼配苹果酱

在德国期间，我接触到了各种前所未闻的土豆菜肴，比如Reibekuchen（又叫Kartoffelpuffer），这种土豆饼经常出现在街头集市和圣诞市场上。 还有萨克森的Quarkkäulche--土豆和奶酪制成的小煎饼，撒上肉桂或葡萄干，再配上糖和水果，也是一种我新发现的美食。 孰知土豆也能当甜点？

4. 探寻地方特色

尽管两德已经统一了30年，但有时德国给人的感觉更像是一个多个地区的综合体，而非一个统一的国家。这种不和谐的感觉也体现在各地的饮食上。

来自葡萄牙的Hugo说："我觉得德国没有特色美食"，四年前，他和伴侣搬到柏林，之前曾在意大利生活过一年。他在Twitter上的一次投票中回答道："就像所有的文化一样，他们当然也有一些传统的菜肴"。

来自巴伐利亚的Twitter用户Thomas Schönberger在同一个投票中表示："对我来说，没有德国菜，只有巴伐利亚菜让我非常怀念，小地方也有自己的特色菜。"

  • Typische rheinische Trinkhalle in Düsseldorf mit Fortuna-Logo am Dach (picture-alliance/dpa/blickwinkel/S. Ziese)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    下班后在小吃摊碰头

    特别在鲁尔区和莱茵地区，这是最典型的传统小吃文化——在轻松的气氛之下，人们下班后站在小吃摊的小圆桌一圈，侃大山。要么点杯咖啡，要么喝杯啤酒，再来一个加了香肠片的小面包。

  • Fischbrötchen mit Matjes und Zwiebeln (Fotolia/Anne Katrin Figge)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    夹鱼面包 Fischbrötchen

    小鲱鱼、北海虾、三文鱼夹在小面包中间，放上生菜叶和洋葱调味——夹鱼小面包是德国最经典的可以拿着边走边吃的小吃，自从1960年代旅游业大规模兴起以来就开始盛行。

  • Fischbude mit viel Kundschaft am Hamburger Hafen (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    汉堡港的小摊位

    在图中汉堡港的这个卖鱼的摊位上，就能买到夹鱼小面包。

  • Currywurst mit Pommes Frites (Imago/R. Wölk)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    咖喱香肠 Currywurst

    北德人喜欢夹鱼小面包，柏林人、鲁尔区居民喜欢咖喱香肠。咖喱香肠配薯条是经典搭配。

  • Die Wurstbraterei der Kölner Tatort-Kommissare vor dem Rhein mit Blick auf den Kölner Dom und die Hohenzollernbrücke. Im Vordergrund die Tatort-Kommissare Ballauf und Schenk (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    香肠摊拍经典电视剧

    无论是咖喱香肠，还是烤肠（Rostbratwurst），通常都是在香肠摊位前边的小圆桌站着吃的。经典破案电视剧“犯罪现场”（Tatort）就曾在科隆的这个香肠摊拍过。

  • Ein Pizzabäcker neben dem Steinofen wirft den Teig in die Luft (picture-alliance/dpa/T. Kleinschmidt)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    披萨饼 Pizza

    来自意大利的这一美食在50年代就随着首批客籍劳工的到来席卷德国，至今仍备受喜爱。

  • Ein Döner Kebab im Brötchen wird von zwei Händen an einer Theke zubereitet (picture-alliance/R. Schlesinger)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    土耳其夹肉饼 Döner

    土耳其夹肉饼最早何时在德国出现的？有人说是1972年在柏林，有人说是1969年在罗伊特林根。无论如何，最迟到1990年代，土耳其夹肉饼已经遍布德国。据说，这一小吃的诞生地是19世纪的土耳其北部。

  • Sushi-Angebote im Supermarkt (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    寿司 Sushi

    几年前，要吃寿司还必须去日本饭店。如今，超市冷藏柜里也往往摆放着多种配搭的盒装寿司出售。

  • Ein Mann beißt in einen Insektenburger aus Buffalo-Würmern (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    不断变化的小吃文化

    如今，喜欢清淡、健康食物的消费者一样能找到合适的小吃。而小吃的种类也越来越多。比如，图中男子正送入口中的是一个夹蛹虫肉的昆虫汉堡。

  • Food Truck mit Schlange an Kunden (Imago Images/S. Zeitz)

    德国街头少美食？来看这些小吃！

    移动小吃车

    改装后的卡车成为街头摆摊的移动摊位，提供各国风味美食。

    作者: Philipp Jedicke


事实上，很多被认为是来自德国的菜肴都源于特定的地区，比如著名的法兰克尼亚的Wurstsalat（香肠沙拉）、黑森州的Grüne Sosse（绿酱）或巴伐利亚州的Leberkäse（肉糕）。 这就意味着，要想真正了解德国食物，你就得多走访一些地方，而不仅仅是柏林餐厅众多的克罗伊茨贝格区（Kreuzberg）或慕尼黑的啤酒节。

如果你愿意带着开放的心态和空着的肚子去探索德国的小众地区，我可以保证你不会挨饿。

 

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