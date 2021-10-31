德国最美徒步漫游线路

雅各布之路（Jakobsweg）

从中世纪起，位于西班牙圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostella）的使徒雅各布（Jakobus）陵墓便成为众多欧洲朝圣之路的终点。它们都是雅各布之路，贝壳乃为其象征。在德国，共有30条雅各布之路，但也有这条宗教融合朝圣路。它沿着古老的“王者大道”（Via Regia），从格尔利茨（Görlitz）到瓦恰（Vacha），是连接东、西欧的最古老、最长的陆路纽带。