德国最美徒步漫游线路

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德国人对森林情有独钟，秋季的彩林更是徒步漫游的好去处。除此之外，德国还有不少独具特色的漫游线路。
秋季，宽叶树林和混合树林浓浓淡淡，一片金色。德国人对森林情有独钟，喜欢在林中徒步漫游。森林的多样化在16个联邦州的国家公园里尤其得到呵护。
在吕讷堡草原（Lüneburger Heide），每年晚夏时节，漫游者眼前都会呈现出一个紫色世界。此时，草原山花盛开。为使这一自然景观得以保持，当地有意在此放养欧洲盘羊（Heidschnucken）。久而久之，全长223公里、介于汉堡和策勒（Celle）、连接南、北草原的这条漫游路线便有了欧洲盘羊路之称。欧洲境内，这样的草原风光已不多见。
莱茵河谷在最狭窄空间里集自然、文化、历史和享受于一身。莱茵陡径与波恩至威斯巴登的德国大电网平行，绵延320公里，经由宫殿、城堡、纪念碑、葡萄酒产地、酒葡萄山以及森林。在这条小径上漫游，并不是一件轻松的事情。在窄小的中莱茵河谷，河岸陡峭，甚至还得徒手攀登。
18世纪，风景自成旅游目标，导致很多地方爆发从未有过的旅游热。像萨克森瑞士这样的奇峻山岩成了野性浪漫主义胜地。从那时起，一条徒步环游道直穿德累斯顿以南的岩石风光：画家路。2006年，依据历史旅游指南和艺术作品，她被修葺一新。
从中世纪起，位于西班牙圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostella）的使徒雅各布（Jakobus）陵墓便成为众多欧洲朝圣之路的终点。它们都是雅各布之路，贝壳乃为其象征。在德国，共有30条雅各布之路，但也有这条宗教融合朝圣路。它沿着古老的“王者大道”（Via Regia），从格尔利茨（Görlitz）到瓦恰（Vacha），是连接东、西欧的最古老、最长的陆路纽带。
高质、高级漫游路保证让人获得特殊经历。这些漫游路线满足严格要求，其证书由德国漫游联合会或德国漫游研究所发给。仅在普法尔茨森林就有25条这样的漫游道。德法城堡路即为其中之一：她连接普法尔茨和阿尔萨斯。
哈尔茨（Harz）山脉的中部山区是深受人喜爱的漫游地区。登顶布罗肯峰（Brocken）不可或缺。布罗肯海拔1141米，为哈尔茨最高峰。正如当年的歌德，有志者都会徒步登顶。不过，您也可以采用舒适的方式：坐历史悠久的布罗肯登山火车。及至登顶，布罗肯环游道上的一路辛苦顿然冰释：全景图豁然展现在眼前。此时，只是尽吹的山风才构成唯一的挑战。
它是德国最受欢迎的漫游道之一。这条高山道绵延170公里，穿越图林根森林，从爱森纳赫（Eisenach）到布兰肯施泰因（Blankenstein）。它首次被提到是在13世纪。19世纪初叶，被旅游开发。德国分裂时代，它不能通行。自1999年起，远足径被列为图林根州文化遗产。
几乎40年时间里，一道铁幕分割了欧洲，把德国分成东西两个部分。如今，人们可以沿着当年的那条总长超过1393公里的边界线寻迹而行。在这条“绿带”上，不时出现的纪念馆、当年的禁区设施残体、警示牌或岗楼，向漫游者讲述着两德历史。
联邦州巴伐利亚境内的阿尔高阿尔卑斯山区是一经典漫游目的地。该地区提供各种难度的漫游路线。穿越阿尔卑斯山也在其中：经由欧洲5号远足道。她起始于法国大西洋海岸，终止于意大利的维罗纳（Verona）。从1969年以来，共设置了12条欧洲远足道——也是作为民族理解的象征。
在德国北海海岸，只在退潮时，人们才能在数小时时间里欣赏到多半出于被淹状态的浅滩景象及那里的生命。这里没有专门的漫游道。浅滩导游稳稳当当带队行穿行那片湿地。他们一边带队，一边介绍这个生活空间的特殊性。德国北海浅滩列于联合国教科文组织世界遗产名录。
孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。
封锁20个月后，美国在11月8日重新向国际旅客开放陆空边境，除了大量涌入的人潮让边境管制单位如临大敌，欧洲新一波疫情也为这项政策带来变数。
受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。
金秋十月，德国各地纷纷进入秋假，中小学一般放假两周。其实，八月底、九月初新学年开学才一个多月，又不是逢年过节，为什么要在这个时候放假？
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