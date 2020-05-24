 德国最晚2038年弃煤 环保主义者: 太晚了 | 科技环境 | DW | 03.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

德国最晚2038年弃煤 环保主义者: 太晚了

德国联邦议院通过了针对弃煤的法案。这意味着，德国最晚2038年将不再使用煤炭能源。对于环保主义者而言，这个宽限期太长了。

Kohlekraftwerk | Mehrum, Niedersachsen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

德国燃煤电厂的大限已定——2038年

（德国之声中文网）德国燃煤电厂的大限已定：最晚至2038年，德国将关闭所有燃煤电厂，联邦议会在周五（7月3日）通过了相关法案，并决定对相关地区以及燃煤电厂的经营者进行总共高达400亿欧元的结构性援助和补偿。

法律规定了褐煤窑的关闭日期和放弃使用煤炭的具体计划。目的是在不给相关地区和人员造成太大影响的情况下，从使用煤炭转向使用可再生能源以及对气候相对友好的天然气。

结构性援助旨在通过经济结构调整和基础设施扩建，为北莱茵-威斯特法伦州、萨克森-安哈尔特州、萨克森州和勃兰登堡州的煤炭地区提供援助。燃煤电厂的运营商将因为其电厂（在使用寿命结束前）提前关闭而获得数十亿欧元的赔偿。

Kohlekraftwerk | CO 2-Zeichen (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

气候保护目标让德国提前弃煤

在大约一年半前，由政府设置的"煤炭委员会"建议，德国最晚至2038年年底结束煤电。与此同时，越来越多煤炭发电装置已逐渐停止运行。

德国计划截至2050年，将最主要温室气体的二氧化碳排放量比1990年至少减少80%至90%。德国原本计划在2040年代结束使用煤炭，然而这一气候保护目标要求德国必须再加一把劲，提前弃煤。

Deutschland Greenpeace-Protest für schnellen Kohleausstieg (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

绿色和平的活动人士在柏林国会大厦打出横幅：“没有煤电的未来”（Eine Zukunft ohne Kohlekraft）

对于德国绿党和环保团体而言，2038年这个最后期限依旧过于遥远。绿党主席认为，在2030年就结束煤炭能源的使用不能可能、而且必须。绿色和平的环保人士还爬上柏林国会大厦挂出横幅，抗议联邦政府退出煤炭使用的相关法案，要求加速弃煤进程。

值得一提的是，截至2022年，德国也将彻底退出核电。随着煤电占比也减少，这意味着德国与此相应的能源转型必须加速。

  • Deutschland Steinkohlebergbau Danke Kumpel in Bottrop (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    最后一次下井

    对于伯特鲁普煤矿的矿工及其家人来说，今年的圣诞节多少有些压抑。因为，12月21日，德国最后一处煤矿-哈尼尔煤矿也正式停止采煤。为此举行的隆重仪式上，德国总统施泰因迈尔也将和工友们共同见证最后一次挖掘“黑金”的场面。

  • Bildergalerie Sonnenuntergang in Deutschland (picture-alliance/dpa/S. Ziese)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    输送塔

    哈尼尔煤矿不远处，就可以看到高耸的输送塔。这个金字塔式的建筑是用来输送从煤炭中分拣出来的废石的。矿工们把这些无用的废石料称为“聋石”。

  • Deutschland Zeche Prosper-Haniel in Bottrop (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    黑金

    煤炭经由吊塔送上地面后，再用火车运往最近的航运码头。在德国煤炭价格还没有暴涨的年代，德国煤炭以质量上乘曾经在全球范围内都很抢手。

  • Ruhrgebiet Bergbau (picture-alliance/dpa/F. Heyder )

    德国煤炭工业退出历史舞台

    亲如手足

    煤矿工人不仅收入不错，社会认可度也非常高。由于井下工作既艰苦又危险，矿工们都特别抱团。直到今天，煤矿工人之间的那份兄弟情谊仍然令人感动。

  • Ruhrgebiet Bergbau (picture-alliance/dpa/Schulte)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    矿工的生活

    煤矿附近都会有专为矿工们兴建的住宅小区。当年矿工们都会在自家院子里养一些家禽，种些蔬菜。现如今，由于房源紧张，这些矿工住宅变得非常抢手。

  • Ruhrgebiet Bergbau (picture-alliance/IMAGNO/Austri)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    矿井里社会融合

    下井挖煤的工人并不都是德国人：这张1880年左右的图片上，有些工人很有可能来自波兰。当时煤炭工业发展迅猛，人手奇缺。于是有很多波兰人来鲁尔区就业。现在这些波兰工人的后裔早已融入当地社会，只有他们大多以”斯基“结尾的姓氏还有波兰的痕迹。

  • Fußball-Bundesliga Saison 1963/1964 (picture-alliance/dpa)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    矿工的消遣：绿茵场

    业余时间，矿工们最喜欢在绿茵场上表现团队精神。这是当年沙尔克队争抢的场面。现在体育场变得奢华了，球员的收入更是以百万欧元计。但是矿工痴迷足球的传统并没有改变。

  • Türkische Gastarbeiter treffen in Deutschland ein (picture-alliance/dpa)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    来自土耳其的伙计们！

    二战后，由于劳动力不足，煤矿从南欧和土耳其招募了大量所谓的客籍工人。这是一批外籍工人抵达德国的场面。他们当中的大多数留在了德国。也正因为如此，现在在鲁尔区任何一个角落里，都能碰到”买买提“或”穆萨塔夫“。

  • Ruhrgebiet Bergbau (picture-alliance/KPA)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    每况愈下

    上个世纪五、六十年代，是德国煤炭工业的高潮。不过，那时就有迹象显示，这一工业分支前景并不乐观。随着地表煤层被挖掘一空，采矿深度不得不加大，采矿成本也因此一路飙升。很快德国产的煤炭就失去了竞争力。

  • Oberligaspiel Schwarz Weiß Essen vs Westfalia Herne (1959) (Imago/Horstmüller)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    矿区球队渐渐消失

    随着煤矿业的衰落，很多以矿区命名的足球队也从人们的视野中消失了。比如，当年名噪一时的哈姆博07队，SV 多丁根队，卡滕贝格队都已被人淡忘，与之相关联的球星、教练和赞助商们也很少有人想起了。

  • Essen Ausstellung Das Zeitalter der Kohle - Fräse (Deutsches Bergbau-Museum Bochum)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    井下高科技

    不见天日的井下生活，后来变得越来越嘈杂，因为越来越多的重型机械投入使用。企业试图通过机械化采矿降低成本，但事实证明，这一切努力都很徒劳，因为国际市场上煤炭的价格要比德国便宜很多。

  • Oberhausen Kokerei Schwelgern (Getty Images/L. Schulze)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    环境污染

    多年来，鲁尔区也因其恶劣的空气质量而远近”闻名“。尤其是那些生产焦炭的工厂永远都是烟幕缭绕。居民晾晒在外面的衣物，很快就会变成黑色。从这个意义上来讲，停止采矿当然是一件好事情。

  • Deutschland - Flussgeschichte im Revier (Emschergenossenschaft)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    污水沟

    煤矿工业留下了另一个不良遗产是：长年累月散发着恶臭的排水渠。由于常年采矿，地下有很多纵横交错的矿道，以至于鲁尔区很多地方无法建立地下排水系统。只能靠地上的排水渠排放污水。

  • Deutschland Ruhrgebiet - Bergbauschäden - Autobahnsperrung A40 bei Essen (Imago/J. Tack)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    煤矿工业后遗症

    虽然停止了采矿作业，但煤炭工业仍会时而出现在鲁尔区民众的生活中：地面塌方造成道路中断，房屋下陷或铁轨受损的事件时有发生。道理很简单，由于长年采矿，很多地区的地下已经被挖空了，塌方事件今后也无法避免。

  • Deutschland Ruhrgebiet - Einleitung von Abwaessern Emscher (Imago/blickwinkel)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    无法修复的损害

    过去150年里，鲁尔区地表平均下陷了25米。由于地表下很多地方被挖空，地下水位在不断上涨。如果不及时采取措施，人口五百万的鲁尔区有朝一日被变成一个巨大的湖泊。因此必须用抽水机不断排放地下水，正如当地人所说的那样：这将是困扰子孙万代的“永恒工程”。

  • Industrie-Kultur (Guntram Walter)

    德国煤炭工业退出历史舞台

    煤炭工业给我们留下了什么？

    以矿工为主力的教堂和合唱团，还能存在多久，我们拭目以待。我们可以看到的却是，当年的吊塔和输送带大都已经拆卸一空，很多矿区也完成了绿化改造。一些具有纪念意义的矿区建筑如今已经变成了博物馆或活动中心。图为位于爱森市的“关税同盟煤炭建筑群博物馆”，这里已经被列入联合国世界文化遗产清单。


王凡/李鱼（德新社，路透社，法新社）

DW.COM

德国绿色能源比例创新高

2019年，德国46％的电力来自可再生能源，比上一年增长9％。同时，煤炭消耗量下降了20％以上，二氧化碳的排放量也随之下降。 (12.01.2020)  

挥别核能后 德国也将与煤炭说再见

德国环境部长宣布，该国加入多国政府组成的"助力淘汰煤炭联盟"。上周五，德国政府推出了气候保护一揽子计划，价值540亿欧元。 (23.09.2019)  

相关内容

Plastik Müll Meer

塑料变燃料 废物真成宝？ 24.05.2020

多家公司已经建造了将废旧塑料转化为原油、柴油或其它燃料的试验工厂。他们标榜的是变废为宝、改善环境。但是事实的确如此吗？

Siemens

环保少女喊话西门子：勿助澳洲煤矿项目 12.01.2020

在澳大利亚大火火势难熄的背景下，瑞典环保少女通贝里敦促西门子重新考虑为澳大利亚一个有争议的煤矿提供设备的计划。

Deutschland Klimaprotest Fridays for Future in Berlin

世界气候大会临近 各地举行环保示威活动 29.11.2019

为加强气候保护，“星期五为未来”运动第四次呼吁举行示威。定于下周一（12月2日）在西班牙首都马德里开幕的世界气候大会将成为这一全球抗议活动的主场。

广告

经济纵横

Hong Kong, Blick vom Hotel The Excelsior auf das Verkehrsknotenpunkt... (picture-alliance/dpa/D.-D. Mann)

香港在国际投资者眼中还有吸引力吗？

港版国安法大概会受到中资企业的欢迎，但是从长远看，香港的自治地位和商业环境将会受到严重损害。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  