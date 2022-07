德国最大能源公司获政府财政支持

因俄罗斯供气锐减而濒临破产的德国最大天然气供应商Uniper获联邦财政府参股,类似冠状病毒大流行瘟疫期间的汉莎航空公司或国际金融危机中的德国商业银行。天然气用户将不得不支付更高费用,但会得到国家补贴。

肖尔茨:" You 'll never walk alone "(你永远不会独行)(资料图片)