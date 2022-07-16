德国最大能源公司获政府财政支持

（德国之声中文网）联邦德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）本周五（7月23日）在柏林表示，鉴于其对国民和企业的能源供应具举足轻重地位，联邦政府已和濒临破产的能源公司Uniper达成一揽子数十亿欧元拯救方案。根据该方案，联邦政府将参股该企业。根据相关计划，也将向所有天然气用户摊派成本，这意味着涨价。

经近两周谈判，总部位于杜塞尔多夫的 Uniper 及其芬兰母公司Fortum和肖尔茨总理宣布，联邦政府将收购这家陷入困境的能源公司的三分之一股份，为此，双方同意德国政府在增资许可范围内参股30%。

为此次新闻发布会，肖尔茨特意中断了夏季休假。

此前，Uniper向政府求助。由于俄罗斯锐减经由北溪1号波罗的海管线的供应， Uniper 被迫在国际市场上高价购买天然气以履行供应合同，给资金流动性带来巨大压力。

需欧委会批准

Uniper还表示，愿向联邦政府提供最高77亿欧元的所谓强制性可转换债券，以确保其在短期内的流动性，并在未来转换为真正的股权。此外，国家所有的复兴信贷银行 （KfW）给予Uniper的信贷额度从20亿欧元增至90亿欧元。

肖尔茨总理和 Uniper 在新闻会上透露，联邦政府将以1.70欧元股值收购Uniper股份。肖尔茨指出， 股市上， Uniper 目前每股价格是10欧元。这样，收购后，将增资2.67亿欧元。

肖尔茨总理接着指出，从9月或10月开始，天然气进口商可将更高采购价格转给消费者，为此，将于2023年初出台重大住房补贴改革。

肖尔茨总理和联邦经济部长哈贝克就拯救Uniper达成共识 （资料图片）

肖尔茨称，所商定的措施是对拯救 Uniper 作出的“实质性贡献"，Uniper可 "有把握地面向未来"。

作为国家资助，拯救措施尚需获欧委会批准。在此之前，Uniper将召开特别股东大会，以获股东对稳定措施的认可。

无人会被抛弃

肖尔茨总理在新闻会上指出，他认为，俄罗斯是一个不可靠的供气方，而且今后也不会比现在更可靠。他明确表示，德国不能再依赖俄罗斯，"我们宁可保险些"。他强调，德国已做出减少天然气消费的措施。他表示，德国将做出一切努力渡过难关。

肖尔茨总理表示，鉴于能源价格上涨，政府考虑进一步为国民补贴生活成本，例如，明年年初就出台住房补贴重大改革，有住房福利权的人数将增加，以及提供取暖补贴，其目的是，不使任何人落入无法摆脱的困境。他用英语说：" You 'll never walk alone "（你永远不会独行）。

观看视频 01:51 如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？





（德新社，法新社）

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