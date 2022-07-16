德国最大能源公司获政府财政支持

因俄罗斯供气锐减而濒临破产的德国最大天然气供应商Uniper获联邦财政府参股，类似冠状病毒大流行瘟疫期间的汉莎航空公司或国际金融危机中的德国商业银行。天然气用户将不得不支付更高费用，但会得到国家补贴。
（德国之声中文网）联邦德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）本周五（7月23日）在柏林表示，鉴于其对国民和企业的能源供应具举足轻重地位，联邦政府已和濒临破产的能源公司Uniper达成一揽子数十亿欧元拯救方案。根据该方案，联邦政府将参股该企业。根据相关计划，也将向所有天然气用户摊派成本，这意味着涨价。
经近两周谈判，总部位于杜塞尔多夫的 Uniper 及其芬兰母公司Fortum和肖尔茨总理宣布，联邦政府将收购这家陷入困境的能源公司的三分之一股份，为此，双方同意德国政府在增资许可范围内参股30%。
为此次新闻发布会，肖尔茨特意中断了夏季休假。
此前，Uniper向政府求助。由于俄罗斯锐减经由北溪1号波罗的海管线的供应， Uniper 被迫在国际市场上高价购买天然气以履行供应合同，给资金流动性带来巨大压力。
Uniper还表示，愿向联邦政府提供最高77亿欧元的所谓强制性可转换债券，以确保其在短期内的流动性，并在未来转换为真正的股权。此外，国家所有的复兴信贷银行 （KfW）给予Uniper的信贷额度从20亿欧元增至90亿欧元。
肖尔茨总理和 Uniper 在新闻会上透露，联邦政府将以1.70欧元股值收购Uniper股份。肖尔茨指出， 股市上， Uniper 目前每股价格是10欧元。这样，收购后，将增资2.67亿欧元。
肖尔茨总理接着指出，从9月或10月开始，天然气进口商可将更高采购价格转给消费者，为此，将于2023年初出台重大住房补贴改革。
肖尔茨称，所商定的措施是对拯救 Uniper 作出的“实质性贡献"，Uniper可 "有把握地面向未来"。
作为国家资助，拯救措施尚需获欧委会批准。在此之前，Uniper将召开特别股东大会，以获股东对稳定措施的认可。
肖尔茨总理在新闻会上指出，他认为，俄罗斯是一个不可靠的供气方，而且今后也不会比现在更可靠。他明确表示，德国不能再依赖俄罗斯，"我们宁可保险些"。他强调，德国已做出减少天然气消费的措施。他表示，德国将做出一切努力渡过难关。
肖尔茨总理表示，鉴于能源价格上涨，政府考虑进一步为国民补贴生活成本，例如，明年年初就出台住房补贴重大改革，有住房福利权的人数将增加，以及提供取暖补贴，其目的是，不使任何人落入无法摆脱的困境。他用英语说：" You 'll never walk alone "（你永远不会独行）。
（德新社，法新社）
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德国联邦能源网络局预期，由于从俄罗斯天然气进口量锐减，明年德国消费者有可能看到其月度取暖费用大增。俄罗斯入侵乌克兰战争导致能源价格一路飙升。联邦经济部长哈贝克也呼吁办公室人员加大节能力度 ，并考虑制定在国家机关和公共建筑中进一步节约能源的方案。
德国联邦网络管理局负责人表示，俄罗斯可能正计划停止向德国供应天然气，消费者必须做好准备。他警告说，准备工作应立即开始。汉堡环境部长克斯坦也表示家庭热水供应或会减少。若出现严重天然气短缺，紧急情况下“只能在一天中的某些时段供应热水”。