 德国最大反对党换帅 梅尔茨成为基民盟新主席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2022

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时政风云

德国最大反对党换帅 梅尔茨成为基民盟新主席

在1月22日德国基民盟（CDU）的线上党代会上，梅尔茨以近95%的高票当选为新一任主席。作为党内保守派的代表人物，他的当选被认为会使16年来首次成为在野党的基民盟整体右倾。

2022年1月22日，梅尔茨在线上直播的党代会上讲话

2022年1月22日，梅尔茨在线上直播的党代会上讲话

（德国之声中文网）梅尔茨（Friedrich Merz）得到了基民盟党内的广泛支持：1月22日的线上党代会上，他以94.6%的票数当选为基民盟新领导人。梅尔茨呼吁该党团结起来，实现新的开始。

德国最大的反对党基民盟12月中旬就宣布，弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）将成为该党新一届主席。在当时的选举中，他获得了62.1%支持票，击败另外两位代表中间路线的竞争对手——吕特根（Norbert Röttgen）和布劳恩（Helge Braun）。

基民盟及其姐妹党——在巴伐利亚州执政的基社盟（CSU），在2021年秋的德国大选中遭遇失败，首席候选人拉舍特（Armin Laschet）原本希望成为默克尔接班人的计划落空。鉴于选举失利，拉舍特辞去了党主席一职，基民盟必须重新选出一位主席。

Deutschland Friedrich Merz wird neuer CDU-Parteivorsitzender

梅尔茨击败布劳恩（左）和吕特根（右）成为基民盟新一届主席

寻求共识

梅尔茨在基民盟保守派中颇具威望，另外两名竞选者则主张中间路线，包括前环境部长吕特根，还有从2018年起到上周一直担任默克尔总理府幕僚长布劳恩。

梅尔茨许诺将会“为党派的全面发展而努力”，并表示“不同政治观点和路线”都能有发声的机会。

“我们不会做为了反对而反对的在野党”，他强调，“我们会是具有建设性的反对党。”

基民盟全德国共有大约40万名党员，其中将近三分之二都参与了2021年12月党主席的选举投票。这也是基层成员第一次有机会直接投票选举党主席。正式的党主席选举在2022年1月22日进行，1001名基民盟党代表在线上举行的党代会上正式选出新一届党主席。

（美联社、法新社、德新社）

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