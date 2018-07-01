德国最古老图书馆重见天日

（德国之声中文网）考古学家估测，这片将近200平方公尺的地基建造于公元二世纪。遗址文物保护专家对《科隆城市导报》表示，他们发掘到的古代图书馆建于公元150至200年之间，位在当时古罗马人村落里的公共广场。

"据我们所知，这是德国可查证的第一座古罗马图书馆"，科隆罗马日耳曼博物馆馆长兼当地遗址文物保护负责人特里尔(Marcus Trier)说。

根据推测，该建筑有两层楼，高度达到7到9米。 特里尔说："那里面肯定有上千本书可供借阅"。 他向《科隆城市导报》透露，他们找到两块经过抛光的地砖和牆基。这些遗址是用一种类似现今混凝土一样坚固的材料建造的，也就是石灰石和粗面混合物。

亚历山大、以弗所、罗马、科隆

一年前，考古学家在一座新建教堂的修建工地上，挖掘到规模较大的墙体遗迹。 "起初，我们认为这是公共集会室的遗址。"特里尔说："但是这些墙壁有独特且壁龛状的分割。 我们已经仔细研究这些大约80公分宽的内壁壁龛好几个月了，并与其他古代文物进行比较。研究学者得出结论，类似于以弗所、帕加马、亚历山大或罗马的古建筑，科隆发现的这些壁龛可能是用来放木箱和橱柜，这些木箱和橱柜里面装有装羊皮纸或纸莎草做成的古卷。"

那些美轮美奂的德国图书馆 斯图加特市立图书馆 图中的是崭新的斯图加特市立图书馆，被看作是当地的文化中心，在2011年被设计出来。这个9层高的立方型建筑由浅灰色的玻璃纤维混凝土搭建而成，整体采用白色色调，大厅里唯一色彩丰富的就是壁上的书籍。夜晚时分，图书馆会将五彩灯光打在书籍上。

那些美轮美奂的德国图书馆 安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆 安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆位于德国魏玛，已经有250年的历史。该馆以这位公爵夫人命名，是因为她让宫廷收藏的珍贵书籍得以在1776年转移至这座洛可可风格的图书馆。2004年的一场大火让该图书馆部分被毁，经过了三年的修缮才再次对外开放。

那些美轮美奂的德国图书馆 奥斯特公爵图书馆 奥斯特公爵图书馆位于德国下萨克森州的沃尔芬比特尔，是当今世界上最古老的图书馆之一，其图书也保存完整。1572年，当时的统治者吕讷堡公爵将居所的一部分改建为图书室，成为该馆雏型。此后，热爱收藏图书的奥斯特公爵将其大量的藏书捐给图书馆，图书馆也因此以他的名字名命。

那些美轮美奂的德国图书馆 语言学（福斯特）图书馆 由于它类似人脑的特别形状，这座图书馆在柏林被人称作“大脑”。该馆在2005年对外开放，收有柏林自由大学大量哲学类、文史类书籍，更因为其特别的建筑风格成为柏林一景。设计该馆的是国际著名建筑师福斯特（Norman Foster）。

那些美轮美奂的德国图书馆 上劳西茨科学图书馆 上劳西茨科学图书馆位于德国最东部、毗邻波兰的城市格尔利茨，已经有210年的历史。这里收有14万册书籍，涵盖历史、文化、自然、社会等多方面。其新古典主义风格的图书馆简约而温暖，也令人印象深刻。

那些美轮美奂的德国图书馆 洪堡大学图书馆/雅各布-威廉·格林中心 “雅各布和威廉·格林中心”是柏林洪堡大学的一部分，于2009年落成，包含图书馆和计算机中心两部分。图书馆位于这座大楼中心部分，其建筑师杜德乐（Max Dudler ）表示，巨大的场馆和特定的设计让读者感觉似乎坐在苍穹下。

那些美轮美奂的德国图书馆 巴伐利亚国立图书馆 巴伐利亚国立图书馆是一座享誉全球的顶级国际学术图书馆，收藏了1000万册书籍，其中也包括16世纪中期的“老古董”。该馆在1832年至1843年期间建成，在二战中几乎完全被毁，其修复历经数年。

那些美轮美奂的德国图书馆 柯伦巴艺术博物馆的图书室 科隆柯伦巴艺术博物馆的图书室无法与和上面那些图书馆同日而语。然而木制风格墙壁以及可以瞭望科隆老城的完美视野非常适合人们读书、冥想。这里有展册，也有各式各样的小说、儿童书和艺术书籍。



考古学家更进一步推测，已经能确定在半圆形后殿找到智慧女神和知识守护者密涅瓦的雕像位置。 在挖掘过程中，他们还发现了一个中世纪萨克布吕德托钵修会的圣水盆。

哪些城市还藏有罗马图书馆？

据专家称，经考古发现，该遗址是最古老的罗马图书馆。他们表示，很可能在特里尔、奥格斯堡、美因茨或克桑滕也能找到这一类的图书馆，不过到目前为止还没有发现。

基督教教会改变了他们原先的建筑设计图，希望能将考古挖掘和他们的会堂相互整合，以便访客可以参观部分墙垣遗址。 例如，将新建筑的基底垫高，以确保其他古代遗迹能被留存，以供相关学者进行研究。

虽然这座德国最古老的图书馆只剩下地基，但研究人员将尝试通过分析比拟，以重建图书馆的古代原貌。